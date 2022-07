Ak patríte medzi ľudí, ktorí si radi prenesú kúsok prírody aj do obývačky či inej miestnosti, prútený nábytok by mal patriť medzi favoritov. Veľkou výhodou je, že nemusíte riešiť dilemu zladenia vášho interiéru s nábytkom z prútia. Hodí sa totiž do domácnosti zariadenej v modernom, vidieckom, retro štýle… – jednoducho k všetkému.

Z akých materiálov sa vyrába prútený nábytok?

Väčšina ľudí si pod týmto názvom predstaví ratanový nábytok. V podstate majú pravdu, no s tým rozdielom, že nejde výhradne len o tento typ materiálu. Na výrobu jednotlivých nábytkových komponentov sa používa aj banánový list, bambus a rôzne exotické dreviny. U nás je najbežnejším výrobným materiálom prútie zo stromov a kríkov, akými sú vŕba, jelša, čerešňa, lieska a malinové prútie.

V oblasti bývania je z hľadiska prúteného nábytku populárny najmä spomínaný prírodný ratan. Je to liana rastúca v pralesoch juhovýchodnej Ázie. Táto popínavá rastlina má hrúbku cca od 1 cm – 7 cm, pričom jej šlahúne dosahujú výšku až dvesto metrov. Výhodou je nepochybne nízka hmotnosť a vysoká ohybnosť.

Prútený nábytok do interiéru

Ide o jedinečný nábytok z prútia, ktorý vďaka rôznym technológiám tkania vytvára vždy originálne a jedinečné kusy. Práve unikátne vzory výpletu sa podieľajú na tom, že moderný prútený nábytok sa radí k dizajnovým trendom bývania. Samotné prútie môže byť v tomto prípade kombinované s ďalšími materiálmi, napríklad s kovovou či drevenou konštrukciou.

V interiéri sa môžete stretnúť nielen s prútenými kreslami a stoličkami, ale tiež so skriňami, regálmi, ba dokonca aj pohodlnými posteľami. Vo všetkých prípadoch sa však ponúka otázka nosnosti tohto materiálu. Tá závisí jednak od toho, či je samotná konštrukcia nábytku rámová alebo bezrámová (ak je rámová, ide väčšinou o kovovú alebo drevenú konštrukciu), a tiež od toho, aká je hrúbka prútov a hustota tkania.

Prútený nábytok aj ako súčasť detskej izby? Prečo nie. Je predsa pohodlný a z hľadiska bezpečnosti sa nemusíte báť o žiadne ostré rohy. Výrobcovia myslia na deti už od malička, preto je v ponuke aj množstvo prútených detských postieľok. Vďaka variabilnosti a možnosti pletenia prútia v rôznych vzoroch a tvaroch sú z niektorých nielen dizajnové, ale tiež umelecké kusy nábytku.

Prútený záhradný nábytok

Nábytok do záhrady z prútia môže byť buď z prírodného ratanu, alebo z tzv. umelého ratanu. Práve exteriér je miestom, v ktorom tento typ nábytku dominuje a odkiaľ si našiel cestu aj do vnútorných obytných priestorov a zimných záhrad. Umelé prútie je obľúbené najmä kvôli odolnosti voči poveternostným podmienkam, a tým aj dlhej životnosti.

Údržba je taktiež nenáročná, iba v prípade prírodného ratanu si vyžaduje väčšiu pozornosť z hľadiska odolného náteru. Farebná škála má v tomto prípade niekoľko možností. Nestarnúci je biely prútený nábytok do záhrady, ale tiež jeho čierne, sivé či hnedé prevedenie. Či už si vyberiete prútený nábytok do záhrady, kúpeľne, obývačky, spálne, predsiene či detskej izby, zvolíte kombináciu estetickosti aj pohodlia…

