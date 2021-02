Puf na sedenie do obývačky aj detskej izby

Štandardným modelom je pletený puf na sedenie. Jednoduchý, no pritom štýlový a praktický „sedák“ má tak niekoľko možností farebného vizuálu. Dodatočné miesta pre návštevu preto bez problémov zladíte v neutrálnych odtieňoch či v pastelových tónoch. Každopádne sú „podlahové dekoračné vankúše“ doplnkovým osviežením interiéru a zároveň aj príjemným sedením.

Pletený puf na sedenie

Praktický aj trendový, z bavlnenej priadze aj z hobby špagátu. V detských izbách ho zbožňujú, v obývačkách je nápomocný. Je skladný a vďaka nízkej hmotnosti aj variabilný v rámci jednotlivých miestností. Deťom bude pripomínať sedenie na obláčiku, pričom usadiť sa naň môžu aj domáci miláčikovia.

Výplň môže byť tvorená viacerými druhmi materiálov, no najčastejšie sa stretnete so zmesou studenej a polyuretánovej peny alebo s EPS guličkami (zdraviu neškodlivé polystyrénové guličky). Výsledná podoba veľkých dizajnových „bonbónov na sedenie“ je tak pohodlnejšou záležitosťou ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať.

Puf na sedenie má aj alternatívne využitie

Pevnosť a tuhosť samotného pufu má za následok aj ďalšie spôsoby používania. Okrem doplnkového sedenia môže poslúžiť ako príručný a nočný stolík či podnožka ku kreslu. V prvom prípade sa bude vynímať najmä z bočnej strany sedacej súpravy, kde poskytne priestor napríklad pre ovládače od televízora, časopisy a podobne. Aj pri posteli nájde podobné uplatnenie.

Mnohí ho však využijú v prospech unavených nôh, ktoré si naň môžu vyložiť nielen z kresla, ale aj zo sedacej súpravy. Aj preto sa pri výbere oplatí zohľadniť možnosť snímateľného a prateľného poťahu. Pýtajú si ju nielen bledšie farby. Čo sa samotného materiálu týka, originalitu dosiahnete pletením, ale aj poťahovými látkami. Esteticky je však druhé prevedenie blízke skôr sedacím vakom.

Ako vyrobiť puf na sedenie? Mnohí z vás možno uvažujú nad vlastnou výrobou v pohodlí domova. Ak máte šikovné ruky a zmysel pre kreatívnu prácu, na internete nájdete množstvo rôznych návodov. Pre zjednodušené hľadanie vám ponúkame niekoľko priamych odkazov na webstránky s danou tematikou: Mimibazar.cz., Môjdom.sk, Hobbyinstory.cz.

