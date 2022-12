Relaxačný kútik v dome

Relaxačný kútik by mal obsahovať predmety, ktoré zabezpečujú vašu pohodu a robia vám radosť. Či už sú to knihy, zaujímavý obraz, obľúbená fotografia, teplá deka, ozdobné vankúše alebo dekoratívna lampa. Treba si však dať pozor na to, aby týchto prvkov nebolo zbytočne veľa, pretože by mohli mať opačný ako želaný efekt.

Čitateľský kútik ako súčasť obývačky

Relaxačným kútikom sa môže stať aj miesto v obývačke pri knižnici. Dizajnový regál na knihy skvelo doplní štýlové kreslo, v tomto prípade ideálne ušiak. Už za čias baroka zatraktívňoval interiér a obľube sa teší dodnes. Keďže ide o nadčasový kúsok, zladíte ho do vidieckeho i moderného štýlu bývania.

Ušiak vďaka svojej vysokej chrbtovej opierke a bočným, tzv. krídlovým opierkam, ponúka komfort pri čítaní a s taburetkou na vyloženie nôh sa stáva vhodným kandidátom pre čitateľský kútik. Čalúnenie nájdete v romantických florálnych motívoch i v zaujímavých geometrických vzoroch alebo jemných pastelových i neutrálnych farbách.

Rozšírený parapet funguje ako relaxačný kútik

Škandinávsky štýl je typický svojím minimalistickým ponímaním, jednoduchosťou a neutrálnosťou farieb. Sedenie v okne na pohodlnom matraci patrí taktiež k ich typickým podobám relaxačného kútika. U nás si vyžaduje stavebné úpravy alebo plánovanie vopred.

Z hľadiska bezpečnosti by ste nemali sedieť veľmi vysoko a parapet by mal byť dostatočne široký. Jeho šírka sa podieľa aj na pohodlnosti. Praktické je, okrem mäkkého podsedáka a vankúšov, myslieť tiež na orientáciu okna. Priamo svietiace slnečné lúče môžu byť pre niekoho obmedzujúce, pre iného vítané.

Psychohiegena je v dnešnej uponáhľanej dobe viac ako dôležitá. Či už si vyberiete relax pri čítaní knihy, oddych v hojdacom kresle, na leňoške, v priestoroch okna alebo si doprajete sedenie s funkciou masáže, príjemne zariadený kútik vám pomôže načerpať energiu a prísť na nové myšlienky.

