Rohová aj závesná polica na stenu do bytu

Nech vykonávate akúkoľvek činnosť, jej praktickosť oceníte pri varení, pri každodennej hygiene a pod. Umiestnenie predmetov v skrinkách síce má svoj účel, no okamžitý prístup k nim umožnia najmä police na stenu. Uplatnenie nájdu v každej miestnosti domácnosti, pričom ich môžete aj nemusíte kombinovať s ostatnými prvkami nábytku.

Rohová polica

Zamysleli ste sa niekedy nad tým, že vaša prázdna stena ponúka dostatok priestoru na odkladanie či vystavovanie vecí? Ak je váš byt menší alebo vlastníte garsónku, polica je ideálnym riešením na využitie inak „neexistujúceho“ priestoru. Prázdna stena sa zrazu zmení na plochu, ktorá v byte vyniká dizajnom políc, ale tiež rôznymi dekoráciami a vystavenými doplnkami.

Najmä rohy sú nevyužitým priestorom v byte. Tam, kde sa inak váš pohľad nesústreďuje, môžu stáť zaujímavé dekorácie alebo suveníry z dovolenky. Navyše, rohová polica nemusí byť nutne zavesená vo vnútornom rohu miestnosti. Moderným variantom je „vonkajšia“ rohová polica, ktorá je síce menším, ale zaujímavým doplnkom interiéru.

Závesná polica

Osobitý štýl majú tiež rôzne typy závesných políc. Aj samotný spôsob ich zavesenia môže byť štýlový. Úchyty na zavesenie môžete aplikovať na stenu alebo do stropu na špeciálne háčiky alebo hmoždinky. Závesná polica pritom môže vynikať materiálom, z ktorého je vyrobená, a tiež typom zavesenia, ktorý sa vyrába v atraktívnych variáciách. Zaujímavým typom držiakov na police sa venujeme v článku „Aká polička sa hodí do kúpeľne a aká do kuchyne.“.

Pri výbere políc sa nezabúdajte oboznámiť s ich celkovou nosnosťou. Všetko záleží na tom, čo chcete na ne vystaviť alebo odkladať. Či sa jedná iba o dekorácie a doplnky, alebo bude polica slúžiť ako úložný priestor, napríklad pre dózy s potravinami, ktoré disponujú väčšou záťažou. Funkčný dizajn týchto dekoračných a praktických pomocníkov vám preukáže službu zútulnením bytu.

Pozrite si poličky v týchto e-shopoch:

Je len na vašom vkuse, či stavíte na jednoduchosť a nenápadnosť alebo na netradičné a originálne druhy políc, napríklad s viditeľným kovaním. Taktiež môžete použiť tzv. „vrstvenie“ a na stenu zavesiť niekoľko políc nad seba. Rohová aj závesná polica sa výborne hodí aj na prechodné steny medzi jednotlivé miestnosti bytu.

Pozrite si aj tieto rohové a závesné poličky:

Pozrite si fotogalériu k článku TU

Ďalšie inšpirácie nájdete aj v týchto článkoch: