Romantická vaňa pre dvoch?

Niekto rieši problém, či do kúpeľne vprace sprchu alebo vaňu a iný si môže dovoliť oboje. Ak patríte k šťastným majiteľom veľkej kúpeľne máte príležitosť urobiť si v nej skutočnú wellness oázu. Výrobcovia totiž ponúkajú modely vaní, ktorých veľkosť je viac než veľkorysá.

Vaňa alebo bazénik

Ľudia sa delia na dve skupiny. Jedna si rada užíva sprchovanie, druhá nedá dopustiť na dlhý kúpeľ vo vani. Práve pre druhú skupinu sú určené XXL vane, ktoré sú synonymom maximálneho pohodlia. A ocenia ich aj urastenejší jedinci, veď čo je to za uvoľnenie, keď musíte ležať s pokrčenými kolenami a rukami pritisnutými k telu? Vane s veľkorysým rozmerom 190 x 120 cm môžu dokonca malým deťom suplovať bazénik.

Pohoda pre dvoch

Vane XXL sú ideálne na romantický kúpeľ pre dvoch. Majú rôzne tvary, okrem klasického obdĺžnika vás iste osloví rohová, oválna či asymetrická verzia. V duchu romantiky je realizovaná vaňa v tvare srdca. Vo veľkej vani budete mať dostatok miesta obaja. Záleží len na vás, či budete relaxovať oproti sebe alebo vedľa seba. Pri výbere tvaru a veľkosti sa orientujte podľa telesných proporcií seba a partnera. Najvhodnejšia je anatomicky tvarovaná vaňa s pridanými opierkami a podhlavníkmi, ktoré umocnia pohodlie.

Moderná aj retro

Jediné, čím ste pri výbere limitovaní je veľkosť kúpeľne a, samozrejme, financie. XXL vane sú pôsobivé nie len veľkosťou, ale aj dizajnovým spracovaním. Môžete mať moderné jednoduché línie aj retro na nožičkách. Veľká vaňa sa môže ocitnúť pri stene či v rohu miestnosti, ale najlepšie jej to pristane v priestore.

Sklenené či z kameňa

Dvojvane sa najčastejšie vyrábajú z akrylátu s hrúbkou 4 – 8 mm, ktorý sa výborne tvaruje. No konkurujú im vane z kameňa, nerezu aj skla. Už to nie je len o tradičnej bielej, do sveta vaní prenikli farby, takže nie je problém zadovážiť si červenú alebo čiernu vaňu. A ozvláštniť to môžete zabudovaným osvetlením. Pre výstredných boháčov je dokonca možnosť zadovážiť si sklenenú vaňu zdobenú plátkovým zlatom.

