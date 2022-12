Rošty do postele majú vplyv na spánok

Rošty do postele dokážu do značnej miery ovplyvniť váš spánok. Áno, aj rošty. To, že kvalitný spánok úzko súvisí s výberom postele či matraca je známe, ale že váš kvalitný spánok závisí aj od druhu roštu, ste možno len tušili.

Ak ste sa doposiaľ nezamysleli nad tým, že vaša ranná únava a neustála vyčerpanosť môže súvisieť aj s inými faktormi, ako s prácou či ďalšími voľnočasovými aktivitami, nastal ten správny čas. Výber ideálnej postele a kvalitného matracu v kombinácii s roštom dokáže s vaším telom urobiť zázraky. Minimálne také, že sa zobúdzate plní energie.

Väčšina roštov je navrhnutá pre konkrétne typy matracov a naopak. Ich výber je úzko prepojený aj vďaka tomu, že správne zvolené rošty majú tiež vplyv na odvádzanie vlhkosti, vzdušnosť matracu, prípadne ortopedické vlastnosti a zároveň ovplyvňujú jeho životnosť. Posteľové rošty môžeme rozdeliť do viacerých kategórií. V súčasnosti sa dokážu prispôsobovať hmotnosti nášho tela a ideálne rozložiť jeho váhu, pričom dokážu na zaťaženie reagovať aj individuálne, v určitých bodoch matraca a roštu.

Latové rošty

Predstavujú základnú skupinu spomedzi roštov. Zadovážiť si ich môžete aj v prevedení masívu. Skladajú sa z pevných dosiek, preto je nutná ich kombinácia s pružinovými matracmi. Odporúčajú sa tiež použiť vysoké penové matrace, všetko závisí od toho, či máte v obľube spánok na „tvrdšom povrchu“.

Lamelové rošty

Oproti latovým sú lamelové rošty pružné, preto sa odporúča zvoliť kombináciu s pevnými matracmi, napríklad penovými alebo latexovými. Môžete použiť tiež tzv. taštičkové matrace, ktoré síce obsahujú pružiny, ale sú súčasťou jadra matraca a pôsobia nezávisle na seba. Treba však dávať pozor, aby medzery medzi lamelami neboli vzdialené viac ako samotný priemer taštičky. Všeobecne platí, že čím väčší počet lamiel má rošt, tým je pružnejší. Dokáže tak tvrdosť matraca znížiť aj o jeden stupeň. Ak si zvolíte lamelový rošt s pevnými púzdrami, nastane presný opak.

Polohovateľné rošty

Polohovateľné rošty sú výhodou napríklad pri večernom čítaní knihy, sledovaní TV alebo aj zdravotných problémoch. Ak vás zaujali práve tie, môžete si vybrať z dvoch variantov – manuálne polohovateľné a polohovateľné pomocou motora. V jednom aj druhom prípade však platí, že na polohovanie nie je vhodný pružinový matrac, matrac s vysokou tvrdosťou a tiež s kokosovou doskou, ktorá by sa mohla polámať. Ideálnou je kombinácia polohovateľného roštu s matracom stredného až nižšieho stupňa tvrdosti, a taktiež nízkou vrstevnatosťou.

Súhra roštu a matraca

Či už je pred vami otázka výberu samotného roštu alebo kúpa matraca, nemali by ste zabúdať na to, že sú neoddeliteľnou súčasťou. Ich vzájomný vplyv je dôvodom, prečo sa vám zle zaspáva alebo naopak, prečo sa zobúdzate odpočinutí a svieži. Vyberte si správnu kombináciu a nedovoľte, aby na vašu chrbticu pôsobil neprirodzený tlak. Starajte sa o seba aj v noci a doprajte si pokojný spánok. Náš deň začína aj končí v posteli, preto jej vyberme vhodných kandidátov pre naše zdravie.

