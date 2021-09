Rozkladací jedálenský stôl - ako si vybrať a na čo si dať pozor

Aj jedna stará múdrosť hovorí, že rodina by mala sedávať vždy spolu, za jedným veľkým stolom. Spojenie kuchyne s obývacou časťou je výrazným trendom posledných rokov. Nejde len o zväčšenie a otvorenie priestoru. Tento fenomén so sebou prináša aj zdôraznenie miesta a významu jedálenskej časti v našich domácnostiach. A v tomto priestore jednoznačne kraľuje jedálenský stôl, neoceniteľná súčasť väčšej či menšej rodiny. Atribút súčasť vyznie možno prehnane, no jedálenský stôl rodinu do istej miery spája, je svedkom rozhovorov, osláv a príjemne strávených chvíľ. Na trhu nájdete hneď niekoľko tipov, z ktorých si vyberie každý podľa preferovanej veľkosti, tvaru, farby, či dizajnu.

Na čo treba myslieť pri výbere jedálenského stola

Ak sa rozhodnete kúpiť rozkladací jedálenský stôl musíte starostlivo premyslieť niekoľko vecí. Nejde totiž o malú investíciu a čo je ešte dôležitejšie, jedálenský stôl taktiež vypĺňa to pomyselné jadro vášho domova. Kuchyňa a obývačka sú takpovediac centrom diania, ak sú spojené, je výber vhodného stola o to podstatnejší. Stôl by mal byť nie len pekný, moderný, kvalitný, ale v prípade rozkladacích stolov, najmä praktický a funkčný.

Prinášame vám niekoľko tipov, čomu sa vyhnúť a na čo si dať pozor, keď sa rozbehnete do obchodu, alebo zablúdite do e-shopov na internete.

štýl – ešte pred samotnou kúpou stola by ste mali vedieť, aká je vaša predstava. Jedálenský stôl je skutočne veľkým kusom nábytku, ktorý interiér výrazne ovplyvní. Musí sa buď prispôsobiť, alebo to bude práve on, čo nadiktuje vzhľad priestoru. V ponuke sú stoly tradičné a jednoduché, alebo naopak dizajnovo veľmi prepracované, či zdobené.

materiál – ovplyvní náladu ľudí pri jedálenskom stole. Drevo navodzuje pocit tepla, kovový stôl s kamennou alebo sklenenou doskou zasa pocit chladu. Treba však myslieť na to, akú starostlivosť a spôsob čistenia si jednotlivé materiály vyžadujú. Príjemné s užitočným spojíte v prípade, že siahnete po lakovanom dreve, dyhe alebo plastovej fólii.

veľkosť a tvar – tieto faktory sa odvíjajú od počtu ľudí, ktorých potrebujeme za stôl usadiť. Tomu treba prispôsobiť aj tvar stola a funkčný systém rozkladania. Každý však musí mať pri stole dostatok miesta.

výber stoličiek – pre kvalitné stolovanie a dobrú náladu potrebujeme nie len vhodne zvolený jedálenský stôl, ale aj pohodlné stoličky v primeranej výške. Na trhu sú dostupné jedálenské zostavy, avšak počet stoličiek je limitovaný. K rozkladaciemu stolu ich potrebujete podstatne viac, než je bežný štandard. Opäť platí zásada – praktické, pohodlné a štýlovo primerané.

dostatok svetla – opäť možno vedľajší, no dôležitý faktor. Veľkosť a tvar stola určujú aj jeho postavenie v priestore. ideálne je umiestnenie v blízkosti okna s možnosťou využívania denného svetla, ktoré je, pravdaže, najoptimálnejšie. Pri výbere osvetlenia dbajte na to, aby bolo dostatočné, no zároveň nepôsobilo rušivo.

Typy rozkladacích systémov

Klasické delenie jedálenských stolov je na jednoduché a rozkladacie. Druhá skupina sa však delí na viacero typov, spomedzi ktorých si viete zvoliť pre vás ten najpraktickejší. Horúcou novinkou posledných rokov je tzv. minimalistický rozkladací stôl. V základnej podobe vyzerá ako malý príručný stolík, napr. do predsiene. Má v sebe zabudovaný postupný rozkladací systém, s pomocou ktorého viete stôl zväčšiť až trojnásobne. Viete ho teda pokojne využiť v čase rodinnej oslavy, pri návšteve väčšej skupiny kamarátov, alebo ho jednoducho zložíte a umiestnite pod zrkadlo. Systém pozostáva z kovových koľajničiek, medzi ktoré sa umiestnia vkladacie diely stola. Druhý typ by sme pomenovali „rozkladacia klasika“ Potiahnutím oboch strán stola vznikne v strede prázdny priestor. Vložíte príslušný diel a zväčšenie je na svete. Posledná možnosť je vysoko moderná a dizajnéri ju pripravili výlučne pre drevené jedálenské stoly. K okrajom stola pripevníte samostatné nadpájacie časti, čím sa stôl predĺži. Podľa počtu osôb pripojíte oba diely, alebo len jeden.

