Rúra na pečenie môže mať veľa funkcií

Rúra na pečenie patrí k spotrebičom, ktoré v kuchyni absentujú len veľmi výnimočne. Najčastejšie býva kombinovaná so sporákom, v prípade vstavanej kuchynskej linky je spravidla osadená samostatne. Rúry sa rozdeľujú podľa toho, aký typ energie využívajú. od toho sa odvíja aj ich schopnosť piecť. Pred výberom si starostlivo premyslite, čo od svojej rúry na pečenie očakávate. K dispozícii máte pomerne široký výber typov, ale aj funkcií, ktorými rúra disponuje. Prinášame vám zopár tipov na čo pri výbere rúry nezabudnúť.

v prvom rade si premyslite, či chcete rúru kombinovanú so sporákom, alebo samostatnú ako súčasť vstavanej kuchynskej linky

vyberte si rúru podľa zdroja energie, ktorú v nej chcete spotrebovávať – plynové a elektrické rúry

k veľkosti vašej rodiny prispôsobte aj veľkosť rúry

ak obľubujete grilované jedlá, siahnite po rúre s grilom

rúra s parnou funkciou je ideálna v prípade, ak obľubujete jedlá pripravované na pare

dôležitá je aj výška rúry. Najmä pre tých, ktorí by si v nej radi upiekli napr. aj celú morku

ventilátor v zadnej časti zabezpečí ohrievanie horúcim vzduchom. Zároveň sa tým urýchľuje ohrev. V prípade, že je v jeho blízkosti kruhové tepelné teleso, vzniká horúcovzdušný ohrev a ten sa postará o pečenie viacerých úrovní naraz.

vhodnými funkciami sú aj rozmrazovanie, signalizácia vysokej teploty dvierok, či teleskopický výsuv, ktorý uľahčuje manipuláciu s plechom alebo pekáčom

moderné rúry majú funkciu indukčného pečenia, t. z., že plech sa rozpáli okamžite

uľahčite si proces čistenia a siahnite po rúre so samočistiacou funkciou

Pozrite si vstavané rúry v týchto e-shopoch:

Rúra na pečenie je v kuchyni neoceniteľným pomocníkom

Skôr ako sa rozbehnete do obchodu popremýšľajte nad tým, kam chcete rúru umiestniť a aký typ by vám najlepšie vyhovoval. Vstavaná rúra bude súčasťou kuchynskej linky, pričom bude farebne aj dizajnovo dokonale ladiť s okolitým interiérom. Môžete si dokonca zvoliť medzi vertikálnym a horizontálnym otváraním dvierok. Rúra kombinovaná so sporákom predstavuje klasický typ. Aj tá by však mala ladiť s ostatným zariadením v kuchyni. Výhodou je, že s ňou môžete manipulovať a v prípade potreby ju ľubovoľne presúvať z jedného miesta na iné. Podľa typu energie rozdeľujeme rúry na plynové a elektrické.

plynová rúra – hlavným zdrojom energie je plyn. V tomto prípade sa rúra o niečo horšie reguluje a vyžaduje si to istú dávku zručností a cvik. Tieto rúry pečú intenzívnejšie zo spodnej strany, čo sa prejavuje aj na pokrmoch, ktoré sú zospodu upečené o niečo viac a môžu byť aj vysušené

– hlavným zdrojom energie je plyn. V tomto prípade sa rúra o niečo horšie reguluje a vyžaduje si to istú dávku zručností a cvik. Tieto rúry pečú intenzívnejšie zo spodnej strany, čo sa prejavuje aj na pokrmoch, ktoré sú zospodu upečené o niečo viac a môžu byť aj vysušené elektrická rúra – zdrojom je elektrická energia. Tieto rúry pečú rovnomerne zhora aj zospodu a veľmi dobre sa regulujú. Do tejto skupiny patria aj teplovzdušné rúry, ktoré majú v zadnej časti ventilátor. Ten rozháňa horúci vzduch po celom vnútornom priestore. Pri elektrických rúrach máte aj možnosť indukčného pečenia

K dispozícii máte aj samostatnú elektrickú rúru. Jej hlavnou časťou je spodné a horné ohrevné teleso. Vo viacerých súčasných modeloch sa nachádza aj teleso na grilovanie. Môžete si vybrať medzi klasickým pečením, pri ktorom je zapnuté horné aj dolné teleso, vrchný ohrev vhodný na dopekanie a gratinovanie, dolný ohrev napr. na pečenie pizze. Súčasťou rúry môže byť aj ventilátor, nachádzajúci sa v zadnej časti. Zabezpečuje ohrievanie horúcim vzduchom. Ak je v jeho blízkosti kruhové tepelné teleso, vznikne horúcovzdušný ohrev, ktorý sa postará o pečenie viacerých úrovní naraz.

Kombinácia horného, dolného ohrevu a ventilátora sa postará o rovnomerné rozloženie teplého vzduchu. V takomto prípade sa dá piecť aj na nižších teplotách, na dvoch úrovniach naraz. Nejde však o horúcovzdušné pečenie. Moderná rúra na pečenie disponuje týmito základnými funkciami.

horúcovzdušné pečenie – zapnuté je zadné kruhové tepelné teleso aj ventilátor. Niektorí výrobcovia dávajú možnosť aj pre zapnutie horného alebo dolného ohrevu. Rovnomerne rozkladá teplotu. Patrí k používateľsky najobľúbenejšiemu typu

– zapnuté je zadné kruhové tepelné teleso aj ventilátor. Niektorí výrobcovia dávajú možnosť aj pre zapnutie horného alebo dolného ohrevu. Rovnomerne rozkladá teplotu. Patrí k používateľsky najobľúbenejšiemu typu grilovanie – teplo sála z hornej časti vo viacerých teplotných úrovniach zo samostatného grilovacieho telesa.

– teplo sála z hornej časti vo viacerých teplotných úrovniach zo samostatného grilovacieho telesa. parná rúra – jedlo zohrieva len para, čo zachováva množstvo vitamínov aj minerálov. Istým spôsobom nahrádza varenie vo vode. Takto pripravíte chutnú zeleninu, či ryby. Jedlo pripravené na pare sa môže v závere ešte dogrilovať

– jedlo zohrieva len para, čo zachováva množstvo vitamínov aj minerálov. Istým spôsobom nahrádza varenie vo vode. Takto pripravíte chutnú zeleninu, či ryby. Jedlo pripravené na pare sa môže v závere ešte dogrilovať rozmrazovanie – ventilátor rozprúdi vzduch, ktorý má teplotu primeranú na rozmrazovanie

– ventilátor rozprúdi vzduch, ktorý má teplotu primeranú na rozmrazovanie tepelná ochrana dvierok rúry – na vnútornom skle sa môže nachádzať reflexná vrstva, ktorá časť tepla odráža. Rúra môže dosiahnuť bezpečnú teplotu dvierok aj pomocou viacvrstvového zasklenia, ale aj obehom vzduchu v týchto priestoroch. Pri niektorých typoch zasa nechýba špeciálna signalizácia, ktorá hlási, ak sú dvierka rozpálené na viac ako 50 stupňov Celzia.

– na vnútornom skle sa môže nachádzať reflexná vrstva, ktorá časť tepla odráža. Rúra môže dosiahnuť bezpečnú teplotu dvierok aj pomocou viacvrstvového zasklenia, ale aj obehom vzduchu v týchto priestoroch. Pri niektorých typoch zasa nechýba špeciálna signalizácia, ktorá hlási, ak sú dvierka rozpálené na viac ako 50 stupňov Celzia. termostat – poskytuje nastavenie teplôt od najnižších stupňov, pri ktorých sa dá rozmrazovať, ale aj sušiť ovocie, huby, či bylinky

– poskytuje nastavenie teplôt od najnižších stupňov, pri ktorých sa dá rozmrazovať, ale aj sušiť ovocie, huby, či bylinky osvetlenie – je veľmi praktické. Pri kontrole jedla nemusíte neustále otvárať dvierka, čím nedochádza ani k úniku tepla z rúry

– je veľmi praktické. Pri kontrole jedla nemusíte neustále otvárať dvierka, čím nedochádza ani k úniku tepla z rúry teleskopické výsuvy – niektoré rúry majú komplikovanejšie drážky, ktoré držia plech. Výsuvy uľahčujú manipuláciu s pekáčom, rovnako ako kontrolu jedla na plechu

– niektoré rúry majú komplikovanejšie drážky, ktoré držia plech. Výsuvy uľahčujú manipuláciu s pekáčom, rovnako ako kontrolu jedla na plechu tepelná sonda – nástroj ideálny pre dokonalé pečenie mäsa. Sonda sa zapichne do pokrmu a zisťuje jeho teplotu vo vnútri. Nikdy viac sa vám už nestane, že mäso bude nedopečené. Pri modernejších modeloch sonda priamo komunikuje s prednastaviteľnými programami a mäso sa tak pečie vlastne samé.

– nástroj ideálny pre dokonalé pečenie mäsa. Sonda sa zapichne do pokrmu a zisťuje jeho teplotu vo vnútri. Nikdy viac sa vám už nestane, že mäso bude nedopečené. Pri modernejších modeloch sonda priamo komunikuje s prednastaviteľnými programami a mäso sa tak pečie vlastne samé. prednastaviteľné programy a funkcie- moderné rúry na pečenie ponúkajú skutočne bohatú ponuku rôznych programov a nastavení. Máte možnosť zvoliť si aj vlastné nastavenia, hlavne v kombinácii rôzneho času a teplôt

Pozrite si aj tieto vstavané rúry:

O rúru na pečenie sa musíme aj starať a pravidelne ju čistiť. Značné uľahčenie práce vám prinesú rúry s funkciami pre samočistenie.

vodná para – rúra sa čistí za prítomnosti vody, pridaného octu a spusteného programu na čistenie rúry. Vodná para, ktorá sa počas procesu vylučuje, rozloží nečistoty na hladkom smalte. Nečistoty nezmiznú, len sa narušia. Po skončení programu ich budete musieť zotrieť

– rúra sa čistí za prítomnosti vody, pridaného octu a spusteného programu na čistenie rúry. Vodná para, ktorá sa počas procesu vylučuje, rozloží nečistoty na hladkom smalte. Nečistoty nezmiznú, len sa narušia. Po skončení programu ich budete musieť zotrieť katalytické čistenie – špeciálny čistiaci program, zameraný na plechy. Pri bežných teplotách dokážu plechy vsakovať a degradovať tuky. Po istom čase by ste ich mali vymeniť

– špeciálny čistiaci program, zameraný na plechy. Pri bežných teplotách dokážu plechy vsakovať a degradovať tuky. Po istom čase by ste ich mali vymeniť pyrolýza – najúčinnejšia metóda čistenia. Rúra sa zohreje na teplotu až 500 stupňov Celzia a následne sú všetky tuky a nečistoty spálené na popolček, ktorý z rúry len jednoducho odstránite. Pri takejto vysokej teplote sa výrazne prehrievajú aj dvierka rúry. Je dobré ich pri čistení riadne uzamknúť, prípadne odizolovať

V tejto súvislosti by vás mohlo zaujímať: