Spojením vidieckeho a luxusného štýlu vznikol v minulosti rustikálny nábytok, ktorý až dodnes prináša do domácností čaro prírody a reliéfne vzory zdobiace povrch dreva, najmä tvrdého masívu. Pristane kuchyni, jedálni, obývačke, spálni, ale aj administratívnym, spoločenským a reprezentačným priestorom.

Rustikálny nábytok do obývačky

Elegantný a nestarnúci dizajn, prepracované zdobenie, nábytok navrhnutý tak, aby skĺbil jednoduché každodenné používanie a pritom vyžaroval luxus. Aj vďaka týmto charakteristickým znakom sa skvelo hodí do obývacej izby. Pravdou je, že ak sa rozhodnete pre daný štýl, interiér by ste mali presvetliť doplnkami a bledými odtieňmi farieb na stenách a bytovom textile. Inak by priestory mohli pôsobiť ponurým dojmom.

Rustikálny nábytok z Holandska, či Rumunska je stále pomerne vyhľadávaný. Zaujímavé kúsky ale nájde aj na Slovensku, či už prostredníctvom eshopov alebo bazárov. V ponuke je taktiež široký sortiment hodnoverných imitácií tohto dobového zariadenia. Stále ide o výrobu z masívu, no punc histórie tento raz absentuje. Nie každému takáto autenticita vyhovuje.

Rustikálny nábytok z masívu je stálym trendom

Rustikálny nábytok môže mať niekoľko vizuálnych podôb, no jeho základné delenie sa obmedzuje na rozlišovanie „sedliackeho“ a šľachtického štýlu. S touto kategorizáciou súvisí aj miera ornamentálnosti a použitých frézovaných detailov. Záleží len na vás, ktorý estetický variant je vám bližší.

Výrobný materiál sa však nemení, teda pokiaľ nejde o „moderný rustikálny nábytok“, a teda snahu o vizuálnu totožnosť s originálnymi starožitnými komodami, vitrínami, posteľami a podobne. Masív je záležitosťou dlhovekosti, kvality a nadčasovosti, a preto sú luxusné rustikálne kúsky aktuálne dodnes.

Rustikálny nábytok – biely taktiež boduje

Aj štýl dôb minulých sa v malej miere prispôsobuje súčasným trendom (nie vždy). Doplnením o moderné korekcie, či už v podobe miernejšej ornamentálnosti, rovnejších línií, menšej ozdobnosti úchytiek či zmeny farebného prevedenia, získava rustikálny nábytok nový charakter.

Biela farba kraľuje v tradičných aj moderne ladených interiéroch a nevyhýba sa ani rustikálnemu zariadeniu. Aj ponuka nábytku v danom duchu sa totiž vyznačuje dizajnovou a farebnou rôznorodosťou. Vybrať si môžete zo širokej škály štruktúr dreva, ako aj z povrchovej úpravy v lesku či mate. Klasika ani zďaleka nemusí mať „nudnú“ vizuálnu stránku.

Rustikálne zostavy nábytku majú prednosť pred jednotlivými komponentmi?

Z estetického hľadiska je najlepším riešením, ak siahnete po komplexnej podobe nábytkových modelov. Ani kombinovanie sa nevylučuje, no kvôli odlišnej ozdobnosti a ornamentálnosti nemusí vyznievať atraktívne. Sektorový rustikálny nábytok v spálňových, obývacích, predsieňových či kuchynských zostavách preto bude tým správnym riešením.

Ak však zariadenie interiéru nie je typicky rustikálne, no vy túžite po špecifickom dobovom kúsku, vo vašej obývačke sa môže vynímať ako solitér. V tomto prípade je nutnosťou vsadiť na originálny a starožitný druh nábytku (napríklad kreslo, komoda, vitrína). Aj keď v súčasnosti nájdete dostatočné množstvo hodnoverných imitácií, výsledok by sa minul účinku…

