Sadenie cesnaku

Už naše staré mamy poznali liečivú silu cesnaku a jeho celkový dopad na zdravie človeka. Ľudia sa mu nevyhýbajú ani v súčasnej modernej dobe a patrí doslova k stáliciam našich úžitkových záhrad. V nasledujúcom článku vám prezradíme, ako cesnak pestovať a na čo všetko by ste si mali dať pozor. Inšpirujte sa.

Cesnak je prírodné antibiotikum a priam všeliekom, ktorý nám darovala naša matka Zem. Vedeli to už naši predkovia v staroveku. Používali ho pri mnohých ochoreniach – od žalúdočných problémov, cez infekcie až po impotenciu. Aj štúdie odborníkov potvrdzujú, že pre svoje veľké zdravotné prínosy môže cesnak zohrať významnú úlohu dokonca pri prevencii pred rakovinou a srdcovými ochoreniami.

Cesnak – do kuchyne aj pri chorobe

Odpovedať si treba na 2 základné otázky: Čo sadiť a kedy sadiť cesnak? Ak chcete vedieť, ako sadiť cesnak a čo sadiť, úplne základným predpokladom zdravého cesnaku sú vždy zdravé sadeničky. To znamená, také hlavičky, ktoré majú peknú farbu, sú tvrdé a nemajú žiadne vonkajšie poškodenia (pleseň, sfarbenie, choroba). Každú hlavičku rozoberieme na jednotlivé strúčiky a sadíme do vzdušnej, prekyprenej pôdy, najlepšie na svetlé, slnečné miesto.

Je dôležité rozlišovať kedy sadiť cesnak, keďže poznáme jesennú a jarnú výsadbu. Aký je medzi nimi rozdiel? Jesennú výsadbu uskutočňujeme v októbri, jarnú výsadbu v marci – apríli, jesenná výsadba je výnosovo bohatšia. Jarná výsadba zas zabezpečí odolnosť cesnaku voči chorobám. Pred tým, ako zasadíme cesnak do zeme, je potrebné ho namoriť. To znamená, že strúčiky namočíme na 6 – 12 hodín do 5% roztoku Sulky (zakúpite v záhradkárskych potrebách). Takéto namorenie zaručí ochranu cesnaku pred napadnutím háďatkami (háďatko cesnakové je častým škodcom cesnaku). Sadíme do hĺbky približne 10 cm a v 10 až 15 centimetrových vzdialenostiach od seba do riadku. Taktiež je veľmi dôležité, akú plodinu sme sadili pred tým na mieste, kde teraz sadíme cesnak.

Nevhodné predplodiny sú zemiaky, cibuľa, pór, hrach a samotný cesnak. Ak zasadíme cesnak, na tom istom mieste ho môžeme zasadiť až o 4 roky (zabezpečíme tým zdravosť hlavičiek). Avšak toto nemusí platiť vždy, záleží od úrodnosti pôdy. Po výsadbe pôdu pravidelne kypríme, odburiňujeme a prihnojujeme. Cesnak ako taký nemá rád veľa vody, čiže ho zalievame iba v prípade dlhodobého sucha.

Hnojenie cesnaku Hnojíme 2 až 3 krát počas rastu a to síranom draselným a dusičnanom vápenatým. Podporíme tým rast, jeho typickú vôňu a chuť. Prvýkrát hnojenie cesnaku začneme, keď nám z pôdy vytŕča približne 10 cm rastlina. Poslednýkrát pri objavení kvetného stvolu.

Skladovanie cesnaku Zberáme ho vtedy, ak vidíme, že rastlina uschýna a má do žltohneda sfarbené listy. Vyberáme ho opatrne ručne s tým, že si ho podberáme rýľom tak, aby sme nepoškodili samotný plod. Každú hlávku očistíme od pôdy, skrátime stonku aj korienky. Dôležité je cesnak dobre usušiť, aby nám nesplesnivel. Sušíme ho na vzdušnom, tienistom, chladnom (teploty tesne nad nulou) a samozrejme suchom mieste. Cesnak kuchynský môžeme uskladniť tak, že ho zapletieme do vencov a zavesíme dolu hlavou. Dávame pozor aj na samotnú manipuláciu, lebo každé, čo i len najmenšie poškodenie je príčinou vzniknutia malých spór húb do plodu a vzniku hubových ochorení.

Odrody vhodné na výsadbu Základné delenie odrôd cesnaku je na jesenné a jarné, ktoré sa ďalej delia na paličiaky (tvoria kvetnú stonku) a nepaličiaky (netvoria kvetnú stonku), ďalej na úzkolisté a širokolisté. V prvom rade sa musíte rozhodnúť, či chcete pestovať cesnak jesenný alebo jarný, paličiak alebo nepaličiak, úzkolistý alebo širokolistý. V druhom rade treba brať do úvahy vhodné pôdne a klimatické podmienky, skorosť odrody, odolnosť proti vymŕzaniu, napadnutiu chorobami a škodcami. V praxi sa častejšie pestujú jesenné odrody skorých paličiakov. Nevýhodou pri pestovaní paličiakov je vyššia prácnosť – nevyhnutné je ručné odrezávanie kvetnej stonky a väčšia námaha pri odrezávaní tvrdej vňate pri pozberovom spracovaní. Rozdiel v nárokoch na pestovanie, chuti a vôni medzi odrodami je minimálny. Podstatný rozdiel je však vo veľkosti hlávky a v počte strúčikov. Paličiaky majú väčšie a širšie strúčiky, ale v hlávke ich je menej (4 – 6 – 15), navyše, ťažko sa viažu do vencov (majú tvrdú stonku). Nepaličiaky majú viac strúčikov (8 – 18), sú však menšie a užšie, na druhej strane majú lepšiu skladovateľnosť ako paličiaky.

Bezvirózna výsadba Ide o kvalitné zdravé sadivo kúpené od overeného producenta, je zárukou, že nie je napadnuté vírusovými chorobami (vírus žltej prúžkovitosti). Nie je dobré pestovať krásny cesnak z dovozu – je vypestovaný v iných klimatických podmienkach alebo z neistých zdrojov. Každé balenie má mať certifikát kvality – visačku, na ktorej je uvedený názov odrody, termín použitia, pestovateľ, stupeň množenia, potvrdenie o kvalite štandardnej sadby alebo rozhodnutie o uznaní sadiva. Predávajúci by mal mať k dispozícii autorizované popisy predávaných odrôd.

Frekvencia obnovovania sadby Najlepšie každý rok by ste si mali kúpiť nové sadivo. Ak ste si však dopestovali skutočne zdravý cesnak na konzum, môžete časť použiť aj na sadenie. Počas vegetácie treba veľmi pozorne a pravidelne sledovať výskyt chorôb a škodcov, robiť výber, choré a škodcami napadnuté rastliny treba z porastu vyhodiť, aby ste predišli ich šíreniu v ďalších rokoch. Originálne sadivo od producenta je testované na prítomnosť háďatka zhubného (nesmie sa v ňom nachádzať), testovanie v domácich podmienkach nemožno zabezpečiť, a preto sa choroby a škodcovia môžu ľahko šíriť.

Význam morenia Slúži na zničenie zárodkov hubových chorôb a škodcov. Za základ morenia sa stále považuje 4-percentný roztok prípravku SULKA K – cesnak sa morí 6 až 12 hodín, proti háďatku zhubnému však takmer neúčinkuje. Na morenie môžete použiť aj prípravok GLIOREX. Obsahuje spóry húb prirodzene sa vyskytujúcich v pôde. Majú schopnosť rozkladať organické zvyšky v pôde, a tak zvyšovať príjem živín z pôdy. Aplikuje sa do pôdy – zapracuje sa do hĺbky 5 až 10 cm. Možno ním aj tesne pred výsadbou moriť priamo strúčiky. Suspenziu pripravíte z 10 g prípravku a 200 ml vody na 1 kg sadby. Strúčiky musia byť v suspenzii úplne ponorené – najlepšie v plastovom vrecku. Morenie trvá 30 minút, občas treba obsahom pretrepať. Strúčiky vyberte, nechajte osušiť na site do druhého dňa a vysaďte na pripravený záhon. Po výsadbe sa odporúča povrch záhona poliať suspenziou Gliorexu a zálievku opakovať ešte na jar po rozmrznutí pôdy. Zvyšok moridla viackrát nepoužívajte.

Ako zúžitkujete odlomené okvetie cesnaku paličiaka? Áno, odrezané skrútené mladé kvetné stonky sú veľmi chutné, jemne cesnakové a dajú sa výborne použiť v kuchyni. Možno ich na jemno nakrájať, rozmixovať, zmiešať so soľou a pripraviť si cesnakovú pastu vhodnú do mäsitých jedál. Vrcholy s pacibuľkami treba odstrániť hneď ako sa objavia, aby sa rastlina zbytočne neoslabovala tvorbou pacibuliek. Ak stonku neodstránime alebo urobíme ošetrenie príliš neskoro, drobné pacibuľky vypadnú na záhon a v budúcom roku „zaburinia“ záhon drobným cesnakom. Stonku je lepšie odrezať, ako vytiahnuť z hlávky. Po vytiahnutí stonky zostáva v hlávke otvor, do ktorého sa dostáva voda, strúčiky sa znehodnotia, rastliny poliehajú.

Základné pravidlá pestovania cesnaku

Vysádzanie cesnaku

Termín výsadby pre ozimné odrody – druhá polovica októbra až polovica novembra; pre jarné odrody – v priebehu marca

Odporúčaná vzdialenosť medzi radmi je 25 až 60 cm, medzi rastlinami postačí 10 až 15 cm

Hĺbka výsadby musí byť taká, aby bol vrch strúčika asi 6 až 8 cm pod povrchom pôdy; pôda pod strúčikom má byť nakyprená do hĺbky 4 cm, aby sa dobre zakorenil

Najvhodnejšia je ručná výsadba, pretože strúčiky lepšie nasmerujeme spodnou časťou podpučím – podcibulím, z ktorého vyrastú korene. Nevhodné je používať na výsadbu vysadzovací kolík – podcibulie nie je v kontakte s pôdou, je pod ním voľný priestor a strúčiky sa preto pomaly zakoreňujú

Starostlivosť o cesnak

Kyprite pravidelne, ale iba plytko, aby ste nepoškodili podzemnú časť

Zavlažujte podľa potreby; najviac náročný na vodu je cesnak od polovice mája do polovice júna

Prihnojujte podľa stavu porastu dusíkom v 3 oddelených dávkach, podľa možnosti dodáme aj hnojivo s obsahom síry (síran draselný)

Paličiakom včas odstráňte kvetnú stonku

Uskladnenie cesnaku

Cesnak skladujte v suchej, chladnej, vzdušnej a dobre vetranej, ale bezmrazej miestnosti, najlepšie zapletený vo venci alebo vo viazaničkách. Môže byť aj voľne uložený

Priebežne kontrolujte zdravotný stav hlávok; choré či napadnuté škodcami odstráňte

