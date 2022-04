Sadenie fazule

Vo vyváženom jedálničku by nemali chýbať ani strukoviny. K obľúbeným druhom patrí aj fazuľa. Veď kto by si nepamätal na chutnú fazuľovú polievku či prívarok u starkej. Chcete sa dozvedieť, ako si túto dobrotu vypestujete aj vo vlastnej záhrade? Inšpirujte sa.

Fazuľa patrí medzi potraviny, ktoré sú veľmi obľúbené nielen ako samostatné jedlo, ale aj ako príloha k rôznym iným pokrmom. Z fazule dokážete prichystať niekoľko druhov jedál, ktoré budete mať určite radi. Je zdravá, obsahuje mnoho vitamínov a minerálnych látok, ktoré telo potrebuje, a preto je najlepšie, ak si ju vypestujete sami doma. Fazuľa je ľahko stráviteľná, chutná a obsahuje veľa vitamínov. Jej pestovanie nie je vôbec náročné a zvládne to aj začiatočník, ktorý sa prvýkrát chystá sadiť ju. Nemusíte sa tak báť ničoho a pustite sa do toho bez zbytočného otáľania.

Zázračná fazuľa

Odrody fazule Predtým, ako pôjdete fazuľu sadiť je dôležité, aby ste si vybrali správnu odrodu, ktorú budete sadiť a pestovať. Môžete si vybrať medzi kríčkovými či kolíkovými odrodami. Je len na vás, ktorú si vyberiete, a ktorá vám bude lepšie vyhovovať. Kríčkové odrody fazule sa pestujú v našich končinách omnoho častejšie ako kolíkové. Majú kratšiu vegetačnú dobu čo znamená, že fazuľky budete mať už o niekoľko týždňov od sadenia. Rastliny zaberú v záhrade viac miesta, ako v prípade kolíkových odrôd, no nepotrebujú žiadnu oporu a ich pestovanie je preto jednoduchšie. Behom krátkeho času poskytnú naozaj veľkú úrodu, z ktorej budete mať radosť aj úžitok. Naopak, kolíkové odrody sa pestujú o niečo ťažšie. Majú dlhšiu vegetačnú dobu, a preto si budete musieť na svoju nádielku fazuliek počkať. Pre ich pestovanie budete musieť vyrobiť aj nejakú oporu, ako sú napríklad tyčky. O tie sa bude fazuľa opierať pri svojom raste. Vďaka tomu bude mať rastlina zdravé výhonky a poskytne kvalitné plody.

Čas pestovania Na začiatok si vyberte správne miesto, kde by ste fazuľu mohli umiestniť. Fazuľa potrebuje teplé, ľahšie pôdy, ktoré majú dostatok živín a bude sa jej na tomto mieste dobre rásť. Fazuľa má rada teplo, no zle znáša vietor, takže nájdite miesto v záhrade, kde máte zátišie. Na sadenie je potrebné vedieť, že teplota by nemala klesnúť pod 10 stupňov Celzia. To znamená, že by ste ju mohli začať sadiť v druhej polovici mája. Okrem toho, že musí mať dostatok tepla, potrebuje aj vlahu. V chladnej zemi by mohla fazuľa zle vyklíčiť a nemali by ste takú veľkú úrodu alebo dokonca žiadnu.

Predtým, ako pôjdete fazuľu sadiť je vhodné, aby ste ju na niekoľko hodín namočili do vody. Fazuli tak povrch praskne a rýchlejšie naklíči. Fazuľa by vám nemala vyschnúť, pretože by stratila klíčivosť. Kríčkovú fazuľu saďte po 3-4 semenách do jamiek hlbokých maximálne 5 cm. Kolíkovú fazuľu sejte po 4-5 semenách do hĺbky maximálne 6 cm. Pre rastlinu je potrebné, ako sme už spomínali, pripraviť oporu pomocou tyčí. Zasiata fazuľa by mala zísť asi o dva týždne. Pôdu okolo rastliniek nakyprite, aby mohli lepšie dýchať a prijímať živiny.

Zloženie Fazuľa je výživnou potravinou a má aj liečivé účinky. Obsahuje množstvo mikroelementov a bielkoviny, ktoré vie telo ľahšie spracovať, ako bielkoviny z mäsa. Konzumuje sa až po tepelnej úprave, surová totiž obsahuje aj nežiaduce látky, ktoré sa varením rozkladajú. Varenú fazuľku upravujeme rôzne. Obľúbené sú polievky, prívarky, ale zvykne sa aj zapekať a dusiť. Často tvorí súčasť mäsovo-zeleninových jedál a používa sa na prípravu rôznych šalátov. Fazuľové struky môžeme spracovávať sterilizáciou v slanom alebo sladkokyslom náleve. Zloženie fazule má priaznivý vplyv pri liečbe ľudí chorých na cukrovku.

Podmienky pestovania Fazuľa je teplomilná rastlina. Pri pestovaní jej najviac vyhovuje teplota okolo 22 °C, no znáša aj vyššie teploty. Je citlivá na chlad, ale pri teplote 15 °C ešte dobre tvorí struky. Na svetlo náročná nie je, darí sa jej aj na zatienených plochách medzi viničom a pod stromami. Má vysoké nároky na vodu, preto treba rátať s polievaním. Najviac vody potrebuje v období klíčenia a pri nasadzovaní strukov. Vyžaduje aj vysokú vzdušnú vlhkosť, preto sa jej darí aj v jesennom období. Vyhovujú jej stredne ťažké, kypré pôdy s reakciou 6 až 7 pH. Na kyslých, zásaditých pôdach dáva nízke a nekvalitné úrody. Pestuje sa v druhej alebo tretej trati, to znamená, že nevyžaduje pred pestovaním hnojenie maštaľným hnojom. Môže sa pestovať po všetkých druhoch zelenín, len nie po strukovinách, aby sa nerozšírili choroby a škodce. Hodí sa aj ako následná plodina. Náročná je hlavne na draslík, dusík a vápnik. Po vzídení, najlepšie v čase kvitnutia až začiatku nasadzovania strukov, sa odporúča prihnojiť liadkom vápenatým.

