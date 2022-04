Sadenie hrachu

Hrach patrí k tzv. prvým lastovičkám, ktoré vám v záhrade oznámia, že sa nezadržateľne blíži leto a krásne počasie. Na hrachu si môžete pochutiť pomerne skoro a obohatiť kuchyňu o výživovo cennú a veľmi chutnú potravinu. Hrach je chutný v surovom stave, ale aj varený, dusený, konzervovaný či dokonca zmrazený.

Guľatí kamaráti nášho zdravia

Máte už pre hrach vyčlenené miesto v záhrade a chystáte sa kúpiť osivo? Jeho výberu venujte dostatočnú pozornosť. Semienka by nemali byť staršie ako tri roky. Dbajte na to, aby boli morené. Morenie je prevenciou proti napadnutiu pôdnymi škodcami, hubovými ochoreniami a plesňami. Semená hrachu sú na povrchu zvráskavené. Vedia do seba nasať veľké množstvo vody. So sadením začíname v období, keď je vonkajšia teplota aspoň 5 stupňov.

Na kvalitu pôdy nemá hrach takmer žiadne nároky. Jedinou podmienkou je kyprá, prevzdušnená pôda, obohatená aspoň o základné živiny. Môže byť mierne zásaditá. Pravidelné zavlažovanie je dôležité vo fáze klíčenia a kvitnutia. Hrach nesmiete sadiť na tom istom mieste za sebou. Miesta výsevu striedajte a na pôvodné miesto sa môžete vrátiť až o 5 rokov.

Zásady správneho pestovania

hrach sadíme do riadkov

so sadením môžeme začať hneď, ako dosiahne teplota hodnotu 5 stupňov

vzdialenosť medzi riadkami by mala byť cca 30 cm, pri veľmi skorých odrodách 40 – 60 cm

vzdialenosť medzi semienkami je cca 3 – 6 cm v závislosti od veľkosti osiva

hĺbku prispôsobte typu pôdy

Na jeseň zapracujte do pôdy maštaľný hnoj. Docielite tak bohatú úrodu. Hrášok potrebuje aj fosfor, draslík a dusík. Zo škodcov dajte pozor hlavne na vošky, molice, roztoče a skočky. V boji proti ním vám pomôžu výluhy z rôznych rastlín. Bio cesta je predsa len lepšia. Ak si s nimi nebudete vedieť rady, na pomoc prizvite aj chemické prípravky. Voľte radšej tie menej škodlivé.

