Sadenie orecha

Pamätáte si, ako rozvoniavali orechové buchty či koláče u vašej starej mamy? Doprajte si skvelú chuť, ale aj prírodný liek v podobe doma vypestovaného orecha, ktorý okrem chutných plodov poskytne aj blahodarný tieň a domov pre množstvo vtáctva. Aj napriek tomu, že ide o drevinu, nie je pestovanie orecha obzvlášť náročné.

Guľaté zlato

Orechy sú nielen chutné, ale aj veľmi výživné, plné vitamínov a minerálov. Pravidelnou konzumáciou orechov dodáte svojmu telu bohatú dávku vitamínov skupiny B, E a C. Obsahujú betakarotén, zmierňujú pocit hladu, pomáhajú pri chudnutí, psychickej únave či strese. Znižujú riziko srdcovo cievnych ochorení a infarktu. Okrem plodov sú liečivé aj listy, ba dokonca aj zelený obal, pokrývajúci ešte nedozreté plody.

Listy zbierajte v období, keď orech kvitne a nechajte ich vysušiť. Poslúžia nielen na prípravu čaju, ale aj rozličných liečivých výluhov. Veľmi priaznivo pôsobí orechový odvar na choroby žalúdka, žlčníka, pankreasu, lieči zápchu, plynatosť, ale aj zápalové procesy v tráviacom systéme. Prostredníctvom orechov si viete poliečiť aj akné, kožné problémy či zápaly kože.

Aby ste sa však mohli, s pomocou orechov, takto pekne liečiť, potrebujete si zdravý orech najskôr vypestovať. Prvým dôležitým krokom je výber zdravej sadenice. Spoznáte ju podľa súmerných výhonkov, zahojeného miesta štepu a pružných koreňov. Siahnite po odrodách, ktoré neskôr kvitnú, avšak prinášajú skorú úrodu. Najdôležitejšie je ochrániť orech pred jarnými mrazmi. Obranyschopnosť by mal mať vyvinutú aj proti mrazom v zimnom období a, samozrejme, proti škodcom.

Výber miesta

Miesto, kde chcete orech posadiť starostlivo vyberte. Obľubuje slnko a južnejšie lokality, pretože v týchto miestach sú počas zimy aj jari miernejšie mrazy, ktoré by vám, vo väčšej miere, znehodnotili celú úrodu. Pôda musí byť kyprá, odburinená a bohatá na živiny, obzvlášť humus a vápnik. Pri slabších zrážkach stromček minimálne raz za týždeň polejte. Pre rast dreviny a tvorbu plodov je dostatočná vlaha nesmierne dôležitá. Hnojivo aplikujte na jeseň, následne na jar, keď orech kvitne. Zmierte sa však s tým, že v okolí orecha vám nič nevyrastie. Ujať sa nemusí ani trávnik. Je to dôsledok bohatej koruny a vzniknutého zatienenia.

Pravidelný strih

Drevinu orecha by ste mali ošetrovať aj pravidelným rezom. Rez plní viacero funkcií. Strom presvetlíte, slnko bude môcť preniknúť aj do hĺbky koruny a vy si tak zabezpečíte bohatšiu a kvalitnejšiu úrodu. Odstráňte všetky nepotrebné výhonky, aby zbytočne neodoberali živiny. Ostrihať budete musieť aj poškodené a chorľavé konáre, zbytočne odoberajú silu a sú vstupnou bránou pre škodce. Miesto rezu dôkladne zarovnajte pomocou noža a zatrite.

Zavlažovanie

Pôda okolo orecha by mala byť vlhká neustále. Na dostatok vlahy dbajte najmä počas leta. Koruna stromu je plná listov, pukov, neskôr kvetov, z ktorých sa vyvinú plody. A práve obdobie tvorby a dozrievania plodov je to najdôležitejšie. V tomto čase musí mať orech všetko, čo potrebuje. Dostatok slnka, živín aj vody. Ak sa zrážky neobjavujú nečakajte a stromček polejte. Ale zdôrazňujeme polejte, neprelejte. Riaďte sa zlatou strednou cestou, že všetkého veľa škodí.

Zbieranie plodov a uskladnenie

So zberom orechov začíname koncom augusta a pokračujeme aj počas septembra. Pamätajte, že orechy dozrievajú postupne. Určite ich neobíjajte palicou, počkajte, kým spadnú samé, to je totiž znak dokonalej zrelosti. Orech by mal vypadnúť zo svojho obalu. Ak sa to nestane, budete musieť odstrániť obal rukou. Pozbierané orechy rozložte v tenkej vrstve do drevených debničiek a nechajte poriadne vysušiť, najlepšie na slniečku. Je potrebné, aby sa odparila prebytočná voda, ktorej nadbytok vedie k plesneniu jadier plodov. Zazimujte na suchom mieste.

Orechy v kuchyni

To najlepšie nakoniec. Máte už svoju úrodu orechov pozbieranú, vysušenú a vylúpanú zo škrupiniek? Tak sa pusťte do ich konzumácie a prípravy najrôznejších pokrmov. V surovom stave sú výživnou súčasťou raňajok či desiatej, no v pohode s nimi vykryjete aj olovrant alebo druhú večeru. Štrúdle, koláče či buchty sú nenahraditeľnou klasikou, no oceníte ich aj pri príprave mäsa, prívarkov, šalátov, prípadne zemiakov. Fajnšmekri si môžu pripraviť aj orechový likér, ba dokonca aj vínko.

