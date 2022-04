Sadenie ríbezlí

Ríbezle patria k drobnému ovociu, no v žiadnej záhrade by nemali chýbať. Plody sú síce malé, avšak výraznej vône a prenikavej chuti. Skúste si ich vypestovať aj svojpomocne. Prezradíme vám, ako na to.

Ríbezle pre letné osvieženie

Sadenice ríbezlí môžu vytvoriť rozličné tvarové kreácie. Na záhrade môžete mať guľaté ale aj rozlohou väčšie kríky, či dokonca stromčeky. Vybrať si musíte podľa vlastných preferencií a charakteru výsadby v záhrade. Pestovatelia majú k dispozícii aj pestrú škálu odrôd – biele, ružové, červené aj čierne ríbezle. Každú odrodu charakterizuje špecifická chuť, vôňa, ale aj možnosti spracovania. Ríbezle môžete zavárať, zmraziť, vypekať chutné koláče či variť džem. Nesklamú ani milovníkov dobrého vínka. Sú dokonca aj zdraviu prospešné, pretože obsahujú veľké množstvo vitamínu C. K najčastejším odrodám patria:

biele ríbezle – neskoršia odroda, ktorú oceníte aj kvôli vtákom. Tento druh im nechutí a nespôsobia vám tak škody na úrode

– neskoršia odroda, ktorú oceníte aj kvôli vtákom. Tento druh im nechutí a nespôsobia vám tak škody na úrode červené ríbezle – patria k poloskorým až neskorým. Charakterizuje ich krásna červená farba a výrazne kyslá chuť

– patria k poloskorým až neskorým. Charakterizuje ich krásna červená farba a výrazne kyslá chuť čierne ríbezle – typický letný druh s obdobím zberu od polovice júla do polovice augusta

Pestovanie

Sadenice ríbezlí môžete vysádzať na jar alebo na jeseň. Nemajú špeciálne požiadavky na pôdu, avšak môžete ju vylepšiť kompostom. Pred sadením namočte rastlinky do vody, aspoň na 24 hodín. Vysádzajte vo vzdialenosti 1 – 1,5 metra od seba. Rastlinky zasaďte o niečo hlbšie, ako boli vysadené v škôlke a výhony nad zemou zrežte o cca 10 – 15 cm. Kríky vám postupne zhustnú tenkými prútmi, Postupom času, ako budú mohutnieť, ich ošetrujte pravidelným rezom a strihaním.

Škodcovia

Ak sa tešíte z toho, že ste si vysadili ríbezľové kríky a budete zbierať úrodu, buďte obozretní a pripravení zakročiť voči škodcom. Hovoríme najmä o vtákoch, ktoré si na chutných plodoch pochutnávajú s veľkou obľubou. V horšom prípade znehodnotia aj puky a vám zostanú už len oči pre plač. Odplašíte ich buď rozvešanými cédečkami, v ktorých sa odráža svetlo alebo vibračnou páskou. Rušiče však plnia svoju funkciu len niekoľko dní, vtáky si na ne veľmi rýchlo zvyknú a po krátkom čase robia škodu opäť. Najúčinnejšie sú kovové konštrukcie so sieťou, ktoré umiestnite nad kríky.

