Sadenie trávy

Krásny zelený trávnik je ozdobou každej záhrady. Nevznikne však len tak, zo dňa na deň. Musíte mu vyhradiť miesto, no predovšetkým trávu aj vysadiť. Ako postupovať, vám prezradíme v nasledujúcom článku. Inšpirujte sa.

Krásnu súvislú zelenú plochu si môžete založiť buď výsevom (lacnejšia, ale pracnejšia alternatíva), alebo položením hotového trávneho koberca – mačinovaním (drahšia alternatíva, no s okamžitým efektom).

Vysaďte si trávnik svojich snov

Trávnik treba zakladať vždy na vyčistenej a jemne pohrabanej ploche, ktorá je obohatená o špeciálny trávnikový substrát. Ak ho budete zakladať výsevom, dajte si záležať na výbere kvalitného osiva. Táto investícia sa rozhodne vyplatí. Pri výbere treba prihliadať najmä na podmienky daného miesta (trávne zmesi do sucha, tieňa a podobne).

na čo bude trávnik slúžiť (či bude viac zaťažovaný alebo skôr reprezentatívny)

na akom mieste bude rásť (slnko – tieň, sucho – vlhko)

Výber správneho osiva V ponuke je množstvo osív, ktoré sa odlišujú kvalitou. Rozhodnúť sa pre správny typ nemusí byť vždy jednoduché. Pri výbere je dôležité vedieť:

Pozornosť treba venovať percentuálnemu zastúpeniu jednotlivých trávnych druhov v zmesi. Tá môže pozostávať z viacerých kultivarov, ktoré majú odlišné vlastnosti. Najčastejšie sa v trávnych osivách nachádza psinček (Agrostis tenius), kostrava (Festuca rubra), lipnica (Poa pratrensis) a mätonoh (Lolium perenne). V súčasnosti si môžete kúpiť osivo namiešané presne podľa charakteristík vášho pozemku. V ponuke je osivo na zakladanie luxusnejších a na šport využívaných trávnikov, prípadne do tieňa, na slnko alebo na obnovu a dosievanie starších trávnikov. Atraktívna je aj lúčna zmes či ekologický trávnik s ďatelinou. Do kvalitného osiva sa rozhodne oplatí investovať. Trávnik si predsa nezakladáte na rok či dva.

Ako vysiať trávnik Najdôležitejšia je príprava podložia. Zanedbať ju sa naozaj nevypláca. V prvom rade by ste mali pôdu zbaviť koreňov burín, krov či stromov, a tiež prípadného stavebného odpadu a podobne. Potom treba plochu zrotavátorovať alebo ručne zrýľovať a následne jej povrch vyrovnať – najskôr nahrubo a nakoniec pohrabať do jednej úhľadnej roviny. Výsledkom by mal byť rovný povrch s drobnohrudkovitou štruktúrou. Až potom môžete začať s výsevom. Najlepšie je zakladať nový trávnik za bezveterného počasia, ideálne keď je zamračené. Osivo sa dá rozhodiť ručne, lepšie je využiť aplikačný vozík. (V poslednom období dostať aj špeciálne lopatky na výsev). Po výseve osivo jemne zapracujte do pôdy (napríklad hrabľami), celú plochu povalcujte a zavlažte. Tráva vyklíči asi za týždeň, budúci trávnik však treba aspoň mesiac intenzívne zavlažovať – ak neprší a je teplá jar, aj trikrát denne. Čas na prvé kosenie nastane asi po 8 týždňoch.

Kladenie trávnych kobercov Ak nepatríte medzi obdivovateľov pomaly ale isto rastúcej trávy, môžete si založiť trávnik mačinovaním – položením trávnych kobercov. Je to síce drahšie, zato však rýchlejšie riešenie. Dôležité je, aby ste položili trávne pláty hneď po nákupe (od osvedčených pestovateľov, ktorí používajú šľachtené trávnaté odrody určené špeciálne na tento účel).

Tajomstvo úspechu je v príprave pôdy Príprava pôdy na zakladanie trávnika sa nelíši od prípravy na výsev trávnika. Dôležité je dôkladné odburinenie (najlepšie kvalitným herbicídnym prípravkom), odstránenie stavebného či iného odpadu, kameňov, starých pňov a precízne prekopanie a prevzdušnenie. Vhodné sú ľahšie hlinitopiesočnaté pôdy s vyšším obsahom humusu. Ťažké pôdy môžete vylepšiť preosiatym kompostom a pieskom. Nie je na škodu rozsypať po povrchu aj kvalitný záhradnícky substrát. Do pôdy pridajte aj vlhčiace činidlo na lepšie zakoreňovanie trávnika. Povrch potom pohrabte, zbavte všetkých hrúd a jemným valcom povalcujte. Pôda by mala pred položením trávneho koberca zľahnúť, inak sa vytvoria vlny a preliačiny. Napriek tomu, že sa to dá, neodporúča sa v jeden deň upravovať terén aj pokladať trávne koberce. Opačný extrém je príliš zhutnená a uľahnutá plocha. Tá môže spôsobiť pomalšie zakoreňovanie alebo žltnutie trávnika. Tráva obľubuje slnečné miesta a polotieň, celkom nevhodné sú plochy v tieni.

Položenie trávneho koberca Ide to na rovine aj vo svahu. Presne narezané pásy trávneho koberca sú zvyčajne zrolované do kotúčov a k zákazníkom sa dostávajú zväčša na paletách. Palety s nepoužívanými trávnymi mačinami by mali byť v tieni, pretože na slnku sa rýchlo vysušia. Vždy je lepšie kupovať menšie množstvo, ktoré v daný deň položíte (to platí pre majiteľov väčších záhrad). Jednotlivé trávne koberce sú ťažké, preto si na ich prepravu nachystajte fúrik. Keď trávne pásy položíte, pritlačte ich k pôde pomocou širšej drevenej dosky. A nezabudnite zarovnať okraje trávnika. Nakoniec celú plochu zavlažte a po niekoľkých dňoch už môžete smelo objavovať bosými nohami nový záhradný koberec.

Pred položením prvého koberca celú plochu jemne zavlažte. Dajte si na tom záležať, najmä pri suchších pôdach

Koberce začnite pokladať skraja, vždy najdlhšou stranou. Ukladajte ich natesno vedľa seba v rovných líniách, nikdy nie do oblúka. Ak by vznikli medzery, zasypte ich záhradníckym substrátom. Pri ukladaní na svahu pomôžu drevené kolíky – zabránia posunutiu kobercov dolu svahom

Po položenom trávniku zbytočne nechoďte, radšej si cezeň položte širšiu dosku a pohybujte sa aj s fúrikom po nej

Okraje trávnika upravte ostrým nožom či rýľom a to isté zopakujte, aj keď trávnik ukladáte okolo solitérnych stromov, studní či záhonov

Po položení kobercov plochu jemne povalcujte a zavlažte. Výdatná vlhkosť je potrebná počas 10 až 15 dní, ráno aj večer v závislosti od počasia. Ak je slnko alebo fúka vietor, zvýšte dávky vody

Začať prihnojovať môžete najskôr po mesiaci

Trávne koberce sa zakorenia asi za 3 týždne a počas tohto obdobia po nich nekráčajte alebo ich extrémne nezaťažujte

Ak trávnik žltne, má pravdepodobne menej vlahy, preto ju dopĺňajte

Prvý raz by ste mali trávnik pokosiť asi po mesiaci na výšku 5 cm. S prerezávaním treba počkať aspoň do jesene

Trávnikové minimum

Tráva rastie ticho, ale isto – ak má ideálne podmienky, v priemere sa vytiahne o dva centimetre denne. Starší trávnik treba prvýkrát kosiť v apríli, ale len vtedy, ak je teplota vzduchu vyššia ako 5˚C

Okrasný trávnik má mať výšku tri až štyri centimetre, rekreačný môže byť o niečo vyšší

Ako často treba kosiť? Optimálne jeden- až dvakrát do týždňa (závisí od typu trávnika, stanovišťa a počasia). Nezabudnite, že lepšie je kosiť častejšie. Ak kosenie zanedbáte, premnožia sa buriny a potom už na noblesný kobercový vzhľad vášho trávnika budete čakať zbytočne

Do malých záhrad a predzáhradiek vám postačí vretenová kosačka. Pri jej kúpe sa zamerajte na počet nožov a spôsob nastavenia výšky strihu

Na kosenie trávnatých plôch s rozlohou do 400 m2 sú vhodné elektrické kosačky. Pri manipulácii treba dávať pozor, aby sa prívodný kábel nedostal medzi ostrie stroja

Kosačky s benzínovým pohonom nájdu uplatnenie na veľkých plochách. Na rozdiel od predošlých typov sú ťažšie, hlučnejšie a náročnejšie na údržbu, ale o to ľahšie si poradia s terénnymi nerovnosťami

