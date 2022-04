Sadenie tují

K obľúbeným typom záhradných drevín patria aj tuje. Majiteľov potešia nádhernou farbou, pestrou škálou odrôd aj veľkostí. Zamaskujú nepekný kút v záhrade, splnia úlohu živého plota, či poskytnú súkromie v časti s bazénom. Poďte sa s nami inšpirovať, ako si tieto krásky dopestujete.

Tuje sú veľmi obľúbené pri stavbe živých plotov, dajú sa však pestovať aj v kvetináči alebo ako spríjemnenie v záhrade, či len tak pri chodníku. Ako sa však vyznať pri toľkých druhoch? Ako ich správne sadiť, hnojiť, polievať alebo strihať? Je to jednoduchšie, ako sa zdá, tuje nie sú príliš náročné. Na začiatku im síce musíte venovať čas, ale postupne sa budú o seba starať viacmenej samé.

Vsaďte na univerzálne tuje

Tuja a jej druhy Tuje sú ihličnaté stromy, ktoré pochádzajú prevažne zo Severnej Ameriky a niektoré druhy z Ázie. Ihličie je vždy zelené a neopadáva. Môžu byť vysoké až 60 metrov alebo sa vyskytujú v podobe krov. Záleží od druhu tuje.

Tuja západná

Tuja riasnatá

Tuja japonská

Tuja kórejská

Thuja sutchuenensis (bez prekladu)

Tuja má reálne 5 druhov, ktoré sa uvádzajú v literatúre. U nás sa však využívajú dva, maximálne tri druhy, ktoré majú svoje vlastné poddruhy. Predstavíme vám tie najvyhľadávanejšie.

Tuja západná Dorastá do výšky 20 metrov, má kužeľovitú korunu, ktorá je hustá s rovnomerne rozostavanými vetvami. Najčastejšie rastie vo vlhkom prostredí, v okolí riek. Nemá však problém vyrásť aj v iných podmienkach. Je veľmi obľúbená pri výstavbe živých plotov. Vybrali sme najčastejšie odrody, ktoré sú obľúbené medzi pestovateľmi. Všetky sú si veľmi podobné. Majú väčšinu vlastností rovnakých, mierny rozdiel je v spôsobe rastu alebo sfarbení.

Gold – zlatožlté sfarbenie a kužeľovitý tvar, dorastá do výšky 6 metrov a na zimu mení farbu na tmavšiu

– zlatožlté sfarbenie a kužeľovitý tvar, dorastá do výšky 6 metrov a na zimu mení farbu na tmavšiu Holmstrup – kužeľovitá, štíhla tuja, dorastá do výšky 4 metrov, v zime zelené sfarbenie, je mrazuvzdorná a odolná voči vetru

– kužeľovitá, štíhla tuja, dorastá do výšky 4 metrov, v zime zelené sfarbenie, je mrazuvzdorná a odolná voči vetru Globe – rastie do tvaru gule, dorastá do výšky 1 metra, na jar sa sfarbuje do žlta, inak je žlto-zelená

– rastie do tvaru gule, dorastá do výšky 1 metra, na jar sa sfarbuje do žlta, inak je žlto-zelená Malonyana – úzka tuja, dorastá do výšky 15 metrov, vetvy husto pri sebe, tmavo zelené sfarbenie

– úzka tuja, dorastá do výšky 15 metrov, vetvy husto pri sebe, tmavo zelené sfarbenie Smaragd – dorastá do výšky 10 metrov, má kužeľovitú formu s vetvami blízko pri sebe, tmavozelená farba

– dorastá do výšky 10 metrov, má kužeľovitú formu s vetvami blízko pri sebe, tmavozelená farba Brabant – rýchlo rastie, dorastá do výšky až 5 metrov, zelené sfarbenie po celý rok

– rýchlo rastie, dorastá do výšky až 5 metrov, zelené sfarbenie po celý rok Sunkist – kužeľovitý tvar, rýchlo rastie, vetvy husto pri sebe, dorastá do výšky 6 metrov, vetvy sú zlatožlté, v zime stmavnú

– kužeľovitý tvar, rýchlo rastie, vetvy husto pri sebe, dorastá do výšky 6 metrov, vetvy sú zlatožlté, v zime stmavnú Teddy – je rovnako vysoká ako široká, guľovitý tvar, nízky vzrast, šedo-zelené sfarbenie

– je rovnako vysoká ako široká, guľovitý tvar, nízky vzrast, šedo-zelené sfarbenie Wareana Lutescent – kužeľovitý rast, žltozelená farba, dorastá do výšky 1,3 metra a je 1 meter široká

Odrôd tuje západnej je naozaj veľká škála, väčšina z nich sa však u nás nevyskytuje alebo sa jej tu nedarí. Najviac využívané sú Brabant a Smaragd, ktoré sú veľmi podobné a obe sa využívajú na výstavbu živých plotov. Upozorňujeme však, že každá z týchto odrôd môže mať ďalšie podskupiny, ktoré sa líšia sfarbením.

Tuja riasnatá Dosahuje výšku až do 60 metrov (nazývaná aj ako tuja obrovská). Kmeň môže byť široký 6 metrov. Tieto stromy rastú prevažne v Kanade a na severozápade Spojených štátov, kde je väčšina z nich chránená. Avšak menšie odrody sa vyskytujú aj u nás a sú obľúbené medzi záhradkármi. Vetvy sú mierne od seba a smerom hore sa zužujú. Jednotlivé vetvičky sa zohýbajú smerom dolu. Ihličie je zelenkasté s jemným bielym sfarbením, pri starnutí hnednú.

Whipcord – svojím výzorom je veľmi odlišná od klasických túj, je vyšľachtená z ich DNA, je to však malý ker, ktorý rastie pomaly a jeho vetvičky rastú smerom nadol, je veľmi nenáročný na starostlivosť

– svojím výzorom je veľmi odlišná od klasických túj, je vyšľachtená z ich DNA, je to však malý ker, ktorý rastie pomaly a jeho vetvičky rastú smerom nadol, je veľmi nenáročný na starostlivosť 4Ever Goldy – vyšľachtený druh, ktorý dobre znáša zimu, v lete má žiarivo zelenú farbu a na zimu sa mení na zlatožltú, rastie pomaly

– vyšľachtený druh, ktorý dobre znáša zimu, v lete má žiarivo zelenú farbu a na zimu sa mení na zlatožltú, rastie pomaly Gerderland – dorastá do výšky 7 metrov, rastie rýchlo, má zelené listy, ihlice sú ploché a lesklé, má husto rastúce konáre, preferuje slnečné miesta

– dorastá do výšky 7 metrov, rastie rýchlo, má zelené listy, ihlice sú ploché a lesklé, má husto rastúce konáre, preferuje slnečné miesta Atrovirens – výška až 30 metrov, celoročne zelený, mohutný strom, vetvy rastú smerom dohora, má celoročne zelené sfarbenie

Tuja riasnatá má oveľa menej podskupín, ktoré sa viac odlišujú. Medzi nimi je najviac obľúbená Gerderland, používa sa aj na výstavbu živých plotov.

Živý plot z tuje U nás sú najviac obľúbené tuje západné a jej poddruhy Smaragd a Brabant. Ľudia sa častokrát nevedia rozhodnúť, ktorý by sa viac hodil do ich záhrady. Rozdiel medzi nimi je minimálny, avšak každému môže vyhovovať niečo iné. Oba druhy dobre znášajú zimu.

Smaragd Smaragd voľte vtedy, ak chcete mať živý plot v tvare kužeľov, teda jednotlivé stromčeky budú v tvare kužeľa. Musíte ich sadiť ďalej od seba, pre ich tvar. Mali by sa iba jemne dotýkať. Nevytvoria úplne jednotný plot alebo až po dlhých rokoch.

nižšia výška

kužeľovitý tvar

jednotná farba

vetvičky blízko pri sebe (hustejšie)

vyzerá elegantnejšie

pomalší rast

Už z názvu vieme, že tento druh bude mať smaragdovú zelenú farbu. Vďaka svojmu vzhľadu a farbe sú vhodné aj pre bežné využitie v záhrade.

Brabant Brabanty vytvoria živý plot, ktorý je nepriehľadný a tvorí celok. Je odolnejší aj k nepriaznivejšiemu miestu vysadenia. Má tmavozelenú farbu a redšie vetvičky. Ak ich nasadíte ďaleko od seba, v zime sa vám pod ťarchou snehu môžu konáre rozdeľovať a bude potrebné ich previazať.

väčšia výška

rovnejší tvar

rastie rýchlejšie

jednotný plot

obdĺžnikový tvar

tmavozelené listy

Pokiaľ sa nebudete vedieť rozhodnúť medzi tujami Smaragd alebo Brabant, jednoducho si zvážte či potrebujete hustejší plot, kužeľovitý, alebo ste ochotní počkať, prípadne aký vysoký ho chcete mať. Po odpovediach na tieto otázky si zaručene vyberiete.

Sadenie a príprava pôdy Tým, že je veľa druhov a poddruhov tují sa informácie a názory odborníkov môžu rozchádzať. Podľa skúseností ľudí a odpozorovaných javov vám však vieme poradiť, ako vybrať najvhodnejší čas na výsadbu a vytvoriť najlepšie podmienky.

Čas sadenia Tuje nemajú striktne určený čas na výsadbu. Môžete ich vysádzať po celý rok, okrem obdobia, kedy je pôda zamrznutá. Ak je rok veľmi teplý, s pokojným svedomím by ste mohli tuju zasadiť aj v novembri. Dajte si však pozor na nočné teploty, nesmú byť pod nulou. Jedna vec však výsadbu tují zaručene ovplyvní. Je rozdiel, či ste ju kúpili vykopanú zo zeme s balom alebo rastúcu v črepníku. Tuje môžete zakúpiť v dvoch podobách.

koreňový bal

v črepníku

Koreňový bal Keď sa strom vykope zo zeme, kde doteraz rástol (v tzv. stromovej škôlke) zabalí sa aj so zeminou, v ktorej rástol do jutovej sieťoviny (pri väčších kusoch do pletiva). Pričom sa skracujú korene, niekedy až o polovicu z pôvodnej veľkosti. Preto je vhodné ich sadiť v jarnom období alebo začiatkom jesene, konkrétne marec, apríl alebo september, október. Takéto tuje potrebujú rok na zakorenenie, kedže korene boli odrezané. Takže potrebujú aj viac času na to, aby začali rásť. Ak však budete potrebovať tuju zasadiť v chladnejších mesiacoch, dá sa to. Musíte však dbať na veľkosť koreňového balu, aby bol čo najväčší.

Črepník Podľa odborníkov sa tuje rastúce v črepníku lepšie a rýchlejšie zakorenia a prispôsobia sa pri sadení do zeme. Je to z toho dôvodu, že pri koreňových baloch sa korene skracujú a teda im dlhšie trvá, kým sa zakorenia. Tuje v črepníku majú tiež svoj bal, ale ten už je prerastený novými koreňmi, ktoré sa tam zakorenili. Takéto tuje môžete sadiť celoročne. Odporúča sa však chladnejšie obdobie a to koniec jesene alebo skorý začiatok zimy. Stále však musíte dbať na to, aby ste zasadili korene aj so zeminou z črepníka, pre lepšie zakoreňovanie.

Príprava pôdy Tuje majú rady slnečné počasie, ktoré by im malo byť dopriate. Vyberajte miesto, kde bude dostatočne svietiť slnko alebo iba so slabým tieňom. Pôda by mala byť neutrálna, poprípade trochu kyslejšia. Tuje sú však celkom nenáročné rastliny. Je dôležitý pôvod tuje, v akej zemine vyrastala a s akými podmienkami. Podľa toho sa najlepšie zorientujete. Predajca by vám mal tieto základné informácie poskytnúť. Pôdu však pred sadením prekyprite a prevzdušnite. Vykopaná jama by mala byť o niečo väčšia ako korene, ktoré ideme sadiť. Nezabudnite pôdu navlhčiť, tuje majú rady vlhké prostredie. Vzdialenosť medzi jednotlivými tujami by mala byť aspoň 40 cm, ak ich dáte príliš blízko, začnú vysychať. Takže si to zhrňme do bodov:

slnečné miesto

neutrálna pôda

prekyprená a prevzdušnená pôda

vlhká pôda

dostatočne veľká jama

dostatočná medzera medzi tujami (40 cm)

Ak dodržíte týchto pár bodov, určite sa vám všetko podarí a na dvore budete mať krásny živý plot alebo tuje len tak pre potešenie. Nezabúdajte, že tým to nekončí. Je dôležité sa o tuje starať. Aj keď sú na starostlivosť nenáročné, spomeňte si na ne aspoň raz za rok.

Pestovanie tují v črepníkoch Tuje môžete ľahko pestovať aj v črepníku na schodisku, terase alebo balkóne. Dôležité je kúpiť veľký črepník, aby mala tuja miesto. Ak je plastový, je vhodné ho obaliť dekou alebo starou látkou, aby boli korene zaizolované. Nezabudnite pravidelne polievať aj v zime, nedovoľte však, aby vám voda v črepníku zamrzla. Pre udržanie teploty môžete zeminu zasypať pilinami, udržia vlhkosť a teplotu. Dajte ale pozor, aby ste ich nasypali ešte za teplého počasia, udržia tak teplotu, pri ktorej ste ich tam vysypali.

Polievanie, strihanie, hnojenie a zazimovanie

Tuje nie sú náročné na starostlivosť. Zo začiatku však budú vyžadovať malú pomoc z vašej strany, kým sa nezakorenia.

Polievanie Pre tuje je dôležité polievanie, hlavne zo začiatku, keď ich zasadíme. Ako často polievať a koľko? Zo začiatku je potrebné udržiavať zem, v ktorej rastú tuje, mokrú. Odporúča sa polievať každý deň po dobu jedného mesiaca. Nemôžete to však prehnať. Musíte sa riadiť podľa toho, aké je počasie. Ak sú dni suchšie a slnko ostrejšie, treba polievať väčším množstvom vody. Ak sú dni upršané, tak sa o to postarala sama príroda.

Strihanie Názory na strihanie sa líšia, niektoré zdroje uvádzajú, že by ste mali začať strihať až vtedy, keď strom dorastie do požadovanej výšky. Iné uvádzajú strihať už po štyroch mesiacoch. Odporúčame však so strihaním počkať. Tým nič nepokazíte. Začnite strihať až po roku, roku a pol. Najvhodnejšie obdobie na strihanie je jar alebo začiatok jesene, aby sa konáre stihli zahojiť pred zimou. Strihajte tuje raz do roka, do šírky aj do výšky, aby zhustli a rýchlejšie rástli.

Hnojenie Odborníci radia nehnojiť tuje hneď po zasadení. Tvrdia, že hnojenie je dobré začať približne po dvoch mesiacoch. Hnojivo by mohlo poškodiť korene. Najvhodnejšie obdobie na hnojenie je od jari až do začiatku jesene. Zdroje uvádzajú hnojiť raz do roka, maximálne dva. Ak budeme hnojiť častejšie, môžeme zem prehnojiť a stromom skôr uškodiť. Hnojivo vyberajte podľa toho, v akom období ho chcete použiť. Hnojiť sa odporúča poslednýkrát v auguste, aby si pôda oddýchla.

Zazimovanie Tuje nie je potrebné špeciálne zazimovať. Mali by sme dať pozor na dostatok vody. Musíme dať pozoraj na to, aby voda nezamrzla. Niektoré zdroje uvádzajú, že je lepšie omotať tuje špagátom, aby sa konáre nezlomili pod váhou snehu. Ak máte tuje v črepníkoch, bolo by vhodné ich izolovať starou plachtou alebo dekou. Ak máte tuje v skleníku, nezabúdajte udržiavať správnu teplotu. Ak celý deň svieti slnko, môže tam byť viac stupňov, ako si myslíte, oproti ochladeniu na večer. Ak sa vám zdá, že je cez deň v skleníku teplo, môžete tam priniesť na ochladenie kôpku snehu.

Hnednutie a žltnutie konárov

Aj keď nie je veľa chorôb a škodcov, ktorí by tuje poškodzovali, je dobré vedieť ako sa ich zbaviť alebo im predchádzať. Je vhodné poznať, čo sa s danou tujou deje a ako zakročiť. My sme vybrali najčastejšie problémy, s ktorými sa stretávajú pestovatelia tují

priveľa alebo nedostatok vlahy

posypová soľ

domáci miláčikovia

prehnojenie

priadzovček tujový

nedostatok horčíka

Priveľa alebo nedostatok vlahy Tuje milujú vlhkosť. V článku sme už spomínali, že po zasadení potrebujú tuje vlahu a dostatok vody. Rovnako je to aj v zimnom období. Ľudia si často myslia, že tuje počas zimy zamrznú, keď začnú žltnúť. Pravdou však je, že začnú vysychať. V zime máme pocit, že tuje nemusíme polievať, vonku sneží a všade je vlhko. Ale pre tuje je dôležité, aby boli aj v tomto období polievané a zásobované vodou. Je potrebné zvoliť správne množstvo vody, aby sme ich nepreliali. Ak polejeme tuje priveľmi, môžeme ich tak doslova utopiť. Musíte brať do úvahy aj počasie. Ak je obdobie dažďa, pravdepodobne nebudete potrebovať na polievanie toľko vody, ako pri období sucha.

Posypová soľ V zime sa bohužiaľ neubránime posýpaniu ciest soľou. Táto soľ sa dostane do zeme a začne nepriaznivo vplývať na tuje, ktoré zmenia farbu na hrdzavú. Proti soli sa nedá žiadno brániť. Ak máme stromčeky vysadené popri ceste, kde sa takáto soľ vyskytuje, nevyhneme sa tomu. Preto je najlepšie stromčeky okolo cesty nesadiť alebo ich nasadiť ďalej.

Domáce zvieratá Vo väčšine domácností sa nachádza domáce zvieratko, ktoré voľne behá po dvore. Najčastejšie je to pes alebo mačka. Tieto zvieratá častokrát môžu za hrdzavenie vetvičiek. Ak na strom vykoná potrebu raz, dvakrát za týždeň, nič sa nedeje. Ale ak si ho vyberie k pravidelnej potrebe, môže to stromu časom robiť nepríjemné problémy a stromček začne žltnúť.

Prehnojenie Hnojenie mladého stromčeka hneď po zasadení môže mať za následok sfarbenie konárov a žltnutie. Odborníci radia počkať s hnojením tri až šesť týždňov. Niektoré zdroje uvádzajú, že je lepšie počkať na prvé hnojenie minimálne rok. Stromček tak môže vkladať viac energie do zakoreňovania, ktoré je prvý rok veľmi dôležité.

Priadzovček tujový Priadzovček tujový je druh mole, ktorá prinesie veľké nepríjemnosti pri napadnutí tuje. Tieto malé motýle nakladú v júni vajíčka na vetvy tuje, ktoré sa časom vyliahnu. Drobné larvy sa po vyliahnutí zahryznú do vetvičiek, čo následne spôsobuje, že vetvičky začnú hnednúť. Ak objavíte na tuji tento druh škodca, môžete sa ho ľahko zbaviť postrekmi, ktoré sa dajú zohnať v záhradníckych centrách.

Nedostatok horčíka Ak máte staršie tuje a začnú žltnúť alebo hnednúť, môže to byť hlavne kvôli nedostatku horčíka. Živiny z pôdy sa po rokoch vyčerpajú a tuje nemajú odkiaľ čerpať ďalšie. Na tento problém je jednoduché riešenie. Vyskúšajte postrek z horkej soli. Soľ sa používa špeciálne na zvyšovanie horčíka pri žltnutí tují. Tento postrek môžete vyskúšať, ak chcete dosiahnuť krajšiu, zelenšiu farbu.

Tuje a ovocné stromy Hovorí sa, že tuje výrazne škodia ovocným stromom, preto vysychajú, rodia málo alebo vôbec. Je to pravda? Odborníci tvrdia, že tuje ovocným stromom ani tak neškodia chorobami alebo škodcami, ktorí sa v nich vyskytujú. Avšak tuje môžu spôsobiť tienenie na ovocné stromy, teda sa k stromom nedostane dostatočné svetlo, čo spôsobí zníženú úrodu. Ak vysadíte tuje blízko ovocných stromov, môžu im odoberať vlhkosť a živiny. Najvhodnejšie je sadiť ovocné stromy vo vzdialenosti 6 metrov od tují, najlepšie však spravíte, ak dáte ovocné stromy do inej časti záhrady.

