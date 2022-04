Sadenie uhoriek

V žiadnej zeleninovej záhrade by nemali chýbať uhorky. Sú chutné, zdravé, plné užitočných vitamínov. Využijete ich nielen v kuchyni, ale aj v rámci domácich skrášľovacích procedúr. Poďte sa s nami inšpirovať, ako postupovať pri ich pestovaní.

Uhorky sa zvyknú ťahať do výšky. Vedeli ste o tom? Používali ste pri ich pestovaní oporné konštrukcie? Ak nie, možno ste práve zistili príčinu doterajšej slabej úrody. Poďme sa však povenovať uhorkám o niečo viac.

Všestranná uhorka

Uhorka je na pestovanie nesmierne vďačná rastlina. Aj z niekoľkých koreňov môžete mať úrodu, ako keby ste vysadili celé pole. Podstata tkvie v starostlivosti, ale aj v počasí. Uhorky patria k teplomilným plodinám. Ublížia im aj tie najslabšie mrazy. Pestovať môžeme dvojakým spôsobom – vysievanie priamo do pôdy alebo predpestovanie sadeníc v interiéri. S výsevom do záhrady počkajte kým pominú mrazy. Pri pestovaní zo semienka rovno do záhonu nezabudnite na geotextíliu, ktorou záhon prikryjete. Uhorky nielen ochránite, ale udržte aj teplo a vlahu. Odkrývame za približne 4 – 6 týždňov, keď sú už sadenice pekné veľké a nachystáme im oporné kolíky či drôty. Bývate v paneláku? Nezúfajte, uhorku si pokojne dopestujete aj v kvetináči.

Premýšľate, prečo stále hovoríme len o opore? Uhorkám takéto pestovanie nesmierne prospieva. Keď ležia na zemi ani neviete, čo sa s nimi deje. Uhorky potrebujú veľa vody. Môžu však zostať ležať v mláke, sú celé umazané, nehovoriac o vzniku plesní a rôznych hubových ochorení. Zdvihnite ich do výšky. Sadenice sa prevzdušnia, presvetlia a prinesú bohatú úrodu. V záhradných centrách nájdete železné kolíky, oporné drôtené koše či špagátové siete.

Oporu nasmerujte podľa veľkosti záhonu. Ak je menší, postavte ju rovno. V prípade väčšieho záhonu môže byť oporná konštrukcia orientovaná aj šikmo. Rastlinky sa natiahnu po celej dĺžke a na konštrukcii sa budú doslova opaľovať.

