Sadenie zemiakov

Zemiaky patria vo svete, ale aj u nás k najobľúbenejším plodinám. Sú súčasťou gastronómie, medicíny či zdravého životného štýlu. Chcete sa o tomto zázraku dozvedieť viac? Poďte sa s nami inšpirovať.

Sezóna pestovania a „záhradkárčenia“ je zas tu a my vám pri tejto príležitosti prinášame kompletný návod, ako pestovať zemiaky. Vedeli ste, že túto plodinu si môžete vypestovať aj v sude, v sene alebo vo vreci?

Všestranne užitočné zemiaky

Príprava pôdy pred sadením Ako aj dom musí mať pevné základy, aby vydržal, tak je aj pred zasadením dôležité pripraviť základy – v tomto prípade pôdu. Základným predpokladom na to, aby ste zožali bohatú úrodu, je kyprá pôda počas celého vegetačného obdobia. To docielite ryľovaním a hnojením na jeseň. Najčastejšie sa používa mašťaľné alebo dusíkaté hnojivo, kompost či zelené hnojivo (repka alebo horčica). Odporúčané dákovanie hnojiva nie je presné a dočítate sa o viacerých variantoch, najčastejšie je to:

100 kilogramov hnojiva na 1 ár pôdy

4 kilogramy na 1 m2

Ku klasickému hnojivu môžete pridať superfosfát (80 g na 1 m2) alebo draselnú soľ (30 g na 1 m2). Na jar je dobré aplikovať do pôdy dusíkaté hnojivá cca 20 až 100 g na 1 m2 – v závislosti od miery hnojenia na jeseň. Cieľom je prekypriť a hlavne prevzdušniť pôdu cca do hĺbky 15 cm. Vďaka poctivému ryľovaniu sa zbavíte aj nežiadúcej buriny, ktorá by mohla zemiakom prekážať.

Obdobie výsadby Zemiaky sa vysádzajú obvykle koncom apríla. Niektorí záhradkári sadia aj v marci, ale to je problematické najmä z toho dôvodu, že v tomto období sa ešte stále môžu vyskytnúť mrazy, no a tie by na zemiaky mohli mať fatálne účinky. Pozor si dajte aj na známe „trio zamrznutých“ v máji – Pankrác, Servác a Bonifác, keďže v týchto dňoch sa zvykne dosť ochladiť. Ak sadíte v marci a majú prísť mrazy, tak na noc zemiaky prekryte textíliou alebo ich zakopcujte zeminou. V prípade, že vám zemiaky omrznú, ale úplne neodumrú, tak ich prihnojte liadkom a mali by dať riadnu úrodu – aj keď s omeškaním 2-3 týždňov.

Výsadba zemiakov Pôdu sme si pripravili, vieme, kedy sadiť – na rad teda prichádza samotná výsadba. Zemiaky sa sadia do riadkov, ktoré vykopete približne do hĺbky 10 – 15 cm a medzi sebou by mali byť vzdialené cca 50 – 60 cm. Do takto pripravených jarkov sadíte predklíčené zemiakové hľuzy s klíčkami smerujúcimi hore. Čo sa týka odporúčanej vzdialenosti medzi zemiakmi v jarku, tak sa opäť dočítate rôzne možnosti, najčastejšie sú to tieto tri:

25 cm

30 – 35 cm

60 – 70 cm

Vo všeobecnosti platí, že čím bližšie pri sebe hľuzy budú, tým menšie zemiaky dopestujete. Spotreba hľúz na 1 ár plochy sa udáva na cca 25 kg, avšak toto číslo je len orientačné, keďže záleží od toho, ako riedko/husto od seba ich budete sadiť. Takto zasadené zemiaky zahrniete motykou, čím vznikne hrebeň po dĺžke riadku. Pri zasypávaní zeminou dávajte pozor, aby ste nepoškodili klíčky.

Pestovanie zemiakov v sude Nie každý býva v dome a nie každý má záhradu, kde by mohol plodiny pestovať – existuje však viacero variánt, ktoré vám umožnia vypestovať zemiaky aj na malom priestore. Príkladom toho je pestovanie v sude.

Výber a úprava nádoby Kľúčovým bodom je výber nádoby. Môžete si zvoliť veľké sudy s objemom 200 l, ale pokojne si vystačíte aj s menšími súdkami, nádobami na smeti či väčšími črepníkmi s hĺbkou cca 30 cm. Maximálna horná hranica je približne 90 cm. V každom prípade sa musíte postarať o dobrý odvodňovací systém. Ten docielite vyrezaním dier na dne a stenách nádoby. Ak máte dvor alebo záhon, tak môžete dno odstrániť úplne a nádobu so zemiakmi držať vonku. Pred vložením substrátu a hľúz nádobu vyčistite, napríklad jemným bielacim roztokom.

Sadenie a starostlivosť Výsadba je podobná ako pri klasickom pestovaní v záhrade. Na spodok nádoby nasypte cca 15 cm pôdy zmiešanej s hnojivom, kompostom alebo kokosovými šupkami, ktoré zlepšujú kvalitu zeminy a podporujú rast. Položte zemiaky klíčkami smerujúcimi nahor a zasypte ich vrstvou substrátu – cca 10 až 15 cm. Keď sa lístie, resp. vňate dostanú 15 až 20 cm nad povrch, tak do nádoby opätovne nasypte zeminu tak, aby z nej trčali len vrchné časti vňatí. Zemiaky polievajte, ale dávajte pozor, aby ste ich nepreliali.

Zber Zber sa vykonáva po asi 10 týždňoch alebo keď už sadenice rozkvitnú a začínajú žltnúť. Rukami sa prepracujte k najvyššej vrstve zemiakov a ak sú dozreté, tak sud jednoducho vysypte a pozbierajte svoju úrodu.

Ako pestovať zemiaky vo vreci Pestovanie zemiakov vo vreci sa vykonáva analogicky ako pri nádobách spomenutých vyššie. Opäť je veľmi dôležité zabezpečiť dobrý systém odvodňovania, držať zemiaky na slnku a do substrátu zamiešať aj hnojivá. Môžete využiť jutové aj plastové vrecia. Jediným rozdielom je, že vo vreci sa obvykle pestujú veľmi skoré zemiaky, ktoré sú rozmermi menšie.

Ako pestovať zemiaky v sene/slame/lístí Ďalším alternatívnym spôsobom pestovania je pomocou sena, slamy alebo lístia. Výhoda spočíva v tom, že nie je potrebné plieť burinu, ohŕňať zemiaky a ich výber je podstatne jednoduchší. Existujú dve možnosti pestovania:

Výsadba priamo na tráve – ak chcete pestovať priamo na tráve, napríklad na lúčke, tak prvé, čo musíte urobiť je danú plochu pokosiť a nechať ju vysušiť, prípadne prihnojiť. Niektorí odporúčajú položiť na spodok seno/slamu, pokojne však môžete zemiaky rozmiestniť po pokosenej ploche aj bez toho. Následne ich prikryjete vrstvou sena/slamy s výškou cca 20 – 40 cm. Sadí sa v máji, aby ste sa vyhli mrazom a zber úrody nastáva v septembri

Výsadba na preoranej pôdy – posledná možnosť spája klasické pestovanie v záhrade so slamou/senom. V pôde si urobíte riadky, rozmiestnené zemiaky zakryjete senom/slamou – opäť vrstvou vysokou 20 až 40 cm

Starostlivosť, choroby a škodcovia Starostlivosť o zemiaky nie je príliš náročná. Dbať musíte hlavne na pravidelné nahŕňanie zeminy, plenie buriny, no a predovšetkým likvidovať pásavky zemiakové alebo vošky. Tie môžete eliminovať manuálne alebo pomocou rôznych postrekov či lepivých tabuliek. V prípade plesní či ochorení listov/vňatí si môžete kúpiť prípravky na to určené. Čo sa týka polievania, zálievka môže byť sporadická.

Pozrite si záhradné ručné náradie v týchto e-shopoch:

V tejto súvislosti by vás mohlo zaujímať: