Šatníkové skrine sú praktické a štýlové: Ako vybrať vhodný typ pre vás?

Čo si budeme klamať, šatníkové skrine patria k nevyhnutným kusom nábytku. Hodia sa nielen do spálne, ale aj do detskej izby či predsiene. Uložia mnoho oblečenia a vyzerajú veľmi efektne.

Túžite po krásnej skrini s posuvnými dverami, ktorá skryje všetky vaše garderóbové skvosty? Zaobstarajte si šatníkovú skriňu! Máme pre vás hneď niekoľko dobrých dôvodov, prečo si jednu takú zadovážiť aj k vám domov. Podľa čoho ju vyberať?

1. Zvážte priestor

Šatníková skriňa sa hodí aj do malých bytov, je to jedna z jej veľkých predností. Pokojne vedľa nej môžete nechať len úzku uličku, bez problémov ju vďaka posuvným dverám otvoríte a nebudete mať ani problém prejsť okolo.

2. Stavte na nadčasovosť

Šatníkové skrine s posuvnými dverami sú veľmi univerzálne, takže sa hodia do každej domácnosti. Pôsobia moderne, nadčasovo a dokážu zdvihnúť bývanie na vyššiu úroveň.

3. Vyberajte si tiché zatváranie

Otváranie týchto skríň je jednoduché, tiché a bezpečné. Inak povedané, šatníkové skrine sa ovládajú veľmi ľahko a sú vhodné aj do domácností s malými deťmi. Okrem toho, že sú veľmi bezpečné, ich posuvné dvere sa po koľajniciach pohybujú v maximálnej tichosti.

4. Posuvné dvere na šatníkovej skrini ponúkajú veľa výhod

Skrine s posuvnými dverami vám umožňujú docieliť v priestore určitú variabilitu. Ak si zvolíte posuvné dvere, pokojne môžete skrine, ktoré ich majú, položiť vedľa seba. Pri skriniach s bežnými dverami by to vadilo, pretože by do seba narážali, posuvným však nič také neprekáža.

5. So zrkadlom či bez?

Mať zrkadlo priamo na skrini je veľmi praktické. To, či vám outfit dňa sedí alebo nie, vidíte hneď na mieste činu. A nemusíte si zaobstarávať ďalšie zrkadlo niekde inde.

Ak sa práve rozhodujete pre skriňu, vedzte, že šatníkové skrine s posuvnými dverami majú naozaj veľa benefitov. Šetria priestor, sú tiché, vyzerajú naozaj efektne, skryjú mnoho oblečenia a hodia sa do každej domácnosti. Stačí si len vybrať prevedenie, ktoré vyhovuje vášmu vkusu! Vyberte si slovenský nábytok na eshop.sanas.sk.

