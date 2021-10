Skrášlite si kúpeľňu originálnymi kúpeľňovými doplnkami

Kúpeľňové doplnky sú pri zariaďovaní kúpeľne častokrát podceňované a mnohí ľudia im nevenujú pozornosť. Pritom nejde len o dizajnové kúsky, ale veľmi užitočných pomocníkov, ktorých berieme do rúk doslova každý deň a sú neodmysliteľnou súčasťou kúpeľne ako takej. Uľahčujú nám vykonávanie jednotlivých činností a vytvárajú priestor, napr. pre odloženie zubnej pasty, zavesenie uteráka, či uloženie kozmetických a čistiacich prostriedkov. Kúpeľňa bez doplnkov prestáva plniť svoju základnú funkciu.

Vyberáme kúpeľňové doplnky

Súčasná ponuka doplnkov do kúpeľne je nie len široká, ale v jednotlivých typoch aj pomerne bohatá. Môžete si vybrať spomedzi stojanov, košíkov, textilných doplnkov a to všetko v najrozmanitejších tvaroch, veľkostiach, vzoroch aj farbách. Aby sme sa však v tej širokej záplave doplnkov nestratili, rozdeľujú sa do niekoľkých skupín podľa funkcie a spôsobu používania.

doplnky vyrobené z vysoko kvalitných materiálov, akými sú brúsená nerez alebo pochrómovaná mosadz

doplnky v nadčasových tvaroch s rôznym povrchom až po predmety v klasickom a osvedčenom prevedení, ktoré sú žiadané najmä pre svoju účelnosť a funkčnosť

doplnky vyrábané v sériách, sú ľahko kombinovateľné a vytvárajú jednotný vzhľad kúpeľne

drobné kúpeľňové doplnky, napr. dávkovače na mydlo, držiaky na uteráky, koše na odpadky, wc súpravy, držiaky a vešiačiky

Pred nákupom doplnkov si premyslite aký typ chcete a potrebujete. Ich ukotvenie v kúpeľni môže byť riešené lepením alebo vŕtaním, prípadne si zvolíte doplnky na postavenie. Až po výbere typu nasleduje tvar a farba. Farbu kúpeľňových doplnkov môžete zladiť s obkladom, podlahou, či nábytkom.

Skrášlite si kúpeľňu štýlovými doplnkami

V minulosti bola kúpeľňa vnímaná len ako miesto pre hygienu. V súčasnom svete má už omnoho významnejšie postavenie a častokrát v nej strávime dlhé hodiny. Chcete mať doma kúpeľňu ako z časopisu? Pomôžu vám originálne a nápadité doplnky. Aj fádnu kúpeľňu vedia premeniť na čarokrásny priestor. Zariaďovanie kúpeľne začína vždy so sanitou, ktorá aj prvá udrie do očí pri vstupe. Do tejto kategórie patria vane, sprchové kúty, umývadlá, toalety a potrebné príslušenstvo, napr. vodovodné batérie. V tomto prípade ide o pomerne vysokú investíciu, vyššia cena je však aj zárukou kvality a dobrej značky, preto pri sanite rozhodne nešetrite a nehľadajte letné zľavy, či výpredaje. Ideálnym riešením sú kúpeľňové zostavy. Ušetria vám čas a kopec námahy pri hľadaní a kombinovaní. Ak sa rozhodnete pre kupovanie samostatných kusov, vždy dodržte pravidlo – rovnaké hrany všade. Okrúhle umývadlo k hranatej vani by esteticky rozhodne nesedelo. Jednotnosť by mala vládnuť aj v prípade vodovodných batérií.

Veľmi dôležité sú aj odkladacie priestory. Ich typ a množstvo vám síce nadiktuje aj priestor kúpeľne, ale človek sa vie vynájsť všade a v akýchkoľvek podmienkach. Najnovším módnym hitom sú komody. Z materiálov prevláda kombinácia dreva a prútených komponentov. V závislosti od veľkosti interiéru volíte komodu na šírku, alebo radšej na výšku. Košíkové prútené komody môžete umiestniť prakticky kdekoľvek, avšak najviac vyniknú vo veľkých priestranných kúpeľniach. Ideálnym doplnkom do kúpeľne je drôtený program. Poslúži ako držiak na toaletný papier, drogériu a veci osobnej hygieny, no schováte v ňom aj maličkosti, či drobné dekorácie.

K najdôležitejším doplnkom patrí zrkadlo. Vo veľkej kúpeľni krásne vynikne stojaté zrkadlo s držiakom. Na rozdiel od závesných zrkadiel pôsobí väčším a elegantnejším dojmom. Ani nástenným zrkadlám však niet čo vyčítať. K dispozícii máte niekoľko typov – zrkadlo s osvetlením, poličkou alebo s držiakom. Novinkou sú tzv. bezrámové zrkadlá, ktoré sú zabudované priamo v obkladačkách. Chcete získať ďalší úložný priestor? Siahnite po zrkadlovej skrinke. Dobre vyzerá a poskytne miesto pre odloženie drobných vecí, hrebeňov a podobne.

Zaostrené na detail. Aj takto by sme mohli charakterizovať drobné kúpeľňové doplnky, na ktoré určite nezabudnite. Patria sem háčiky, kozmetické organizéry, malé dózy, dekoračné samolepky, no hlavne protisklzové prvky, ktoré sú dôležité aj z hľadiska bezpečnosti. Práve skupina drobných doplnkov je viac zameraná na dizajn a môže vašej kúpeľni dodať moderný a nadčasový vzhľad. Záleží len na vás, ktorú časť kúpeľne chcete zviditeľniť a ako. Waw efekt docielite nádobkou na mydlo, či sadou pomôcok na osobnú hygienu v netradičnej farbe, držiakom na toaletný papier v zaujímavom tvare, či závesným organizérom pri umývadle z prírodných materiálov. Pozitívnu energiu a krásu dodajú kúpeľni aj kvety. Prírodné alebo umelé, kvety sú jednoducho in.

Súčasťou kúpeľne sú aj koše na bielizeň a odpadky. Zvyčajne však ako dekorácie nevyzerajú. Aj týchto užitočných a potrebných pomocníkov viete nájsť v peknom vzhľade a interiér skrášľujúcom dizajne. Hovoríme o textilných košoch a košíkoch, častokrát s originálnym vzorom a v netradičnom tvare. K textilným doplnkom patria aj predložky a kúpeľňové závesy. Odporúčame ich farebne zladiť s obkladom, či podlahou. Pri zariaďovaní kúpeľne sa v ničom neobmedzujte. Práve naopak. Popustite uzdu svojej fantázii, kombinujte farby, vzory aj tvary. Dôležité je len to, aby celkový vzhľad kúpelne ladil so zvyškom domu, či bytu.

