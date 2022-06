Skrášlite si obývaciu izbu: obrazy do obývačky

Aby človek siahol po obraze, nemusí byť hneď zarytým fanúšikom umenia. Možností je totiž neskutočne veľa. Na trhu sú dostupné obrazy v najrôznejších štýloch, farebných prevedeniach, motivických stvárneniach, obrazy s 3D efektmi, maľované, vyšívané, na plátne, či dokonca fotoobrazy. Z takejto ponuky si vyberie aj ten najnáročnejší zákazník. Obývacia izba je synonymom pre odpočinok. Tu oddychujeme po práci na pohovke, sledujeme televíziu, či hráme spoločenské hry. Nástenné obrazy nepatria len k efektným dekoratívnym prvkom, ale dotvárajú celkovú atmosféru miestnosti.

Nechajte prehovoriť steny v obývačke

Prvoradá je farba. Pri výbere dbajte na to, aby sa obraz hodil svojimi farbami k zariadeniu a vytváral príjemný protiklad k farbe steny. Overenou klasikou sú čiernobiele obrazy, ktorými nikdy nič nepokazíte a dokonale splynú s každým okolím. Východiskom môže byť aj farba pohovky, ktorú imaginárne prenesiete aj na plátno obrazu. Výber farby je len začiatkom. Nasleduje voľba motívu a účel obrazu. Ten totiž určí, akú atmosféru navodí obraz v interiéri. Motívy z prírody, či krajiny pôsobia ukľudňujúco.Autá alebo veľkomestá dodajú pomyselnú dynamiku. Abstraktné umenie je väčšinou skutočným zážitkom, ktorý vyzýva k zamysleniu. Meditatívnu atmosféru šíria ázijské, či nábožensky ladené obrazy, napr. Budha.

Pozrite si ďalšie obrazy v týchto e-shopoch:

Pri tvorbe harmonicky vyzerajúcej steny s obrazmi by ste mali zohľadniť veľkosť stien a nábytku vo vašej obývačke. Nad veľkou pohovkou sa dobre vynímajú napr. dekopanely alebo veľké plagáty. Veľmi široké steny opticky zúžite niekoľkými obrazmi zavesenými pod sebou. Pokiaľ chcete zoskupiť niekoľko obrazov, dajte tomuto zoskupeniu určitý tvar, alebo ohraničte príslušnú plochu nejakým kusom nábytku. Väčšie obrazy zaveste radšej do stredu skupiny a malé nedávajte pod veľké.

So štýlom zariadenia by mal ladiť aj materiál obrazov. Najskôr si vytvorte prehľad o tom, aké druhy obrazov existujú. Sklenené či lakované obrazy dobre splynú s moderne zariadenými obývacími izbami. Plátené obrazy, originály a dekoratívne panely sú klasikou, ktorá sa v závislosti od motívu hodí takmer do každej obývačky.

V tejto súvislosti by vás mohlo zaujímať: