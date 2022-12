Skrine na mieru do spálne aj detských izieb

Využite váš priestor na maximum a navrhnite si skrine podľa vlastných predstáv a na mieru. Môžete tak urobiť v akejkoľvek miestnosti. Čoraz viac sa táto možnosť využíva aj v predsieňach a pracovniach, no najčastejším miestom ich umiestnenia stále zostáva spálňa a detská izba. Je samozrejmé, že za vyhotovenie nábytku na mieru si budete musieť priplatiť viac. Neplatíte totiž len za samotnú skriňu, ale tiež za jej 3D návrh, vizualizáciu a aj montáž.

Výhodou je však funkčne využitý priestor a dizajn presne podľa vašich požiadaviek. Vy rozhodujete o tom, aké materiály a dekory budú použité. Na trhu je veľa výrobcov, ktorí ponúkajú možnosť vytvorenia skríň na mieru, preto môžete byť aj vy vlastníkom kvalitnej skrine s ideálnym riešením úložných priestorov. Všetko závisí od jej vnútorného usporiadania. Čim viac pomocníkov na prehľadnosť a organizáciu, tým vyššia cena.

Vnútorné vybavenie

Závisí najmä od toho, čo všetko budete v skrini uskladňovať a koľkým osobám bude jej priestor slúžiť. Či bude prispôsobený iba na odkladanie odevu, či uprednostníte viac políc alebo vešiakové tyče, prípadne ich kombináciu. Napríklad úložný priestor šatníkovej skrine v spálni si môžete nakombinovať podľa vlastných predstáv so špeciálnymi úložnými riešeniami. Nech je vaša skriňa na mieru akokoľvek veľká, jej súčasťou by malo byť tzv. vešanie a police na odkladanie zložených kusov oblečenia.

Čo sa týka vešania, je potrebné si uvedomiť, či budú súčasťou vašej skrine aj zimné kabáty a bundy. V prípade, že áno, potrebujete si výšku vešania vyčleniť na minimálne 120 cm. Ak kabáty uskladníte napríklad v predsieňovej skrini, môžete počítať aj s dvomi závesnými tyčami nad sebou. Samotné tyče na zavesenie môžu byť rovnobežné so zadnou stenou skrine alebo kolmé, a teda výsuvné. Možno práve vy oceníte takúto manipuláciu s oblečením. Pri plánovaní úložných priestorov si rozmyslite, aké druhy oblečenia chcete vešať na ramienka a naopak. Ich výška vám totiž pomôže skombinovať police so závesnými tyčami.

Pri policiach sa zamerajte na to, či budú slúžiť ako odkladací priestor aj pre úložné boxy a škatule, alebo na ne budete skladať oblečenie výhradne „v komínkoch“. Nezabúdajte, že sa bavíme o skriniach na mieru, a teda si môžete sami zvoliť šírku aj výšku políc. Ak je šatníková skriňa vysoká až po strop, na horných policiach je ideálne skladovať veci v škatuliach, kvôli jednoduchšiemu prístupu k nim. Súčasťou vstavaných skríň môžu byť napríklad aj vnútorné zásuvky, v ktorých môžete uskladniť drobné oblečenie, akým je spodná bielizeň. Drôtené koše na doplnky sa môžu stať tiež súčasťou skrine, ako aj ďalšie komponenty, ktoré uľahčia prehľadnosť. Medzi také patria napríklad výsuvné podnosy na hodinky a šperky, rozdeľovacie police na kravaty a mnohé ďalšie.

Klasické otváranie alebo posuvné dvere?

Všetko závisí najmä na vašom vkuse. Záleží však aj na priestore, ktorý je pred skriňou a na tom, či sa v ňom plynule pohybujete aj v prípade úplného otvorenia dvier. Výhodou bežných dverí skrine je možnosť otvárania iba tej časti, z ktorej potrebujete vytiahnuť oblečenie. Toto riešenie je vhodné aj vtedy, ak skriňu využívajú viacerí členovia domácnosti. Posuvné dvere sú modernejšie a okrem praktickosti a šetrenia priestoru vynikajú aj veľkým množstvom prevedení dekoru a farieb. Ich súčasťou môžu byť napríklad tapety, zrkadlá, sklo, 3D motívy a rôzne grafické potlače. Obľúbené mesto či miesto, fotografia, takmer čokoľvek môžete aplikovať na dvere vašej skrine.

Akú hĺbku skrine zvoliť?

Limitujúcim faktorom je opäť priestor. Odporúčaná hĺbka je 60 cm. Je to dostatočná veľkosť aj na pozdĺžne vešanie. Príliš hlboká skriňa nemusí byť najideálnejším riešením. Na veci vzadu dočiahnete problematickejšie a naopak, pri vešiakoch vám vznikne zbytočne nevyužité miesto. V prípade nedostatku priestoru hĺbky skrine môžete využiť alternatívu vešania, tzv. priečne usporiadanie ramienok. Vtedy je postačujúca hĺbka skrine 35 – 40 cm.

Skrine na mieru, či už do atypických dispozičných riešení alebo v podobe šatníkových skríň, využijete kdekoľvek v domácnosti. Dôležité je, aby ste správne zvolili ich hlavný účel a to, pre koho potreby majú byť prispôsobené. S tým bude súvisieť tiež vonkajší dizajn, ale aj ich vnútorné vybavenie. Skriňa na mieru do detskej izby určite nebude potrebovať špeciálne „organizátory“, ktoré zase oceníte vo vašej spálni. V každom prípade, či už si zvolíte skriňu na mieru od steny po stenu a od podlahy po strop, alebo si necháte urobiť nábytok napríklad pod šikmé steny vášho podkrovia, oceníte efektívne využitie akéhokoľvek priestoru.

