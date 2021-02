Skrinky do kuchyne by ste mali prispôsobiť zariadeniu

Skrinky do kuchyne by, samozrejme, mali korešpondovať aj so zvyšným zariadením v miestnosti. Materiál korpusov, dvierok a zásuviek totiž odzrkadľuje váš štýl, ktorý vďaka rôznym detailom môžete doviesť do dokonalosti. Hladké či frézované, vysoký lesk či mat, každopádne spojte atraktívny dizajn s funkčným „vnútrom“.

Dolné skrinky do kuchyne

Možností na vnútornú organizáciu skriniek sa ponúka oveľa viac ako si myslíte. Trendy kuchynského nábytku sa totiž netýkajú iba vonkajšieho dizajnu. Špeciálne systémy členenia (nielen)zásuviek vytvoria poriadok a znásobia komfort pri varení. Hrnce, misy, panvice, to všetko má svoje miesto s ohľadom na šetrenie priestoru.

Držiaky tanierov, nožov, ale aj koreničiek či ďalšieho kuchynského príslušenstva, predstavujú praktickosť v pravom zmysle slova. Aj chlieb a pečivo môžete uschovať v na to určených nádobách prispôsobených zariadeniu. Odpadkové koše, kuchynské sortéry na separovaný zber, drôtené koše s výsuvom, príborníky, závesné kuchynské systémy, integrovaný sklopný elektrický krájač, otočné karusely – optimalizáciu kuchynských skriniek neoľutujete.

zdroj: gettyimages.com

Rohové skrinky do kuchyne

Prístup aj do zadnej časti skriniek, najmä rohov, môže byť taktiež veľkorysý. Ergonomické uloženie zásob a flexibilné členenie dosiahnete napríklad plnovýsuvmi. Aj zásuvky sú vhodným riešením „nevyužitých kútov“, bez ohľadu na to, či ide o klasický 90° uhol alebo tzv. skosený roh. Dnes už nie je problém so žiadnou tvarovou realizáciou skriniek.

Ak sa rozhodnete pre dvierka, ako vnútorné usporiadanie rohovej skrinky sa ponúka košový otočný systém alebo tiež tzv. výsuvné taniere. Tie sa v prípade potreby dajú úplne vysunúť zo skrinky do vonkajšieho priestoru. Aj miesto, na ktoré inak voľnou rukou len ťažko dosiahnete, sa tak stáva bežne a ľahko dostupným.

Vysoké skrinky do kuchyne

Veľký úložný priestor ponúka dostatok miesta na uskladnenie potravín. Práve ich nadmerné množstvo však môže spôsobiť chaos medzi zásobami, najmä, ak s varením ponáhľate a potrebujete mať konkrétne potraviny ihneď k dispozícii. Ľahká obsluha, prístupnosť zo všetkých strán, ale hlavne prehľad, získate špeciálnymi výsuvmi.

Potravinové skrinky do kuchyne splnia aj vaše najvyššie nároky. Či už zvolíte košové alebo zásuvkové výsuvy, jednotlivé časti vysokej skrinky môžete prispôsobiť individuálnym potrebám. Nezabúdajte, že dômyselne premyslená organizácia sa spolupodieľa na vytvorení funkčnosti v kuchyni.

Závesné skrinky do kuchyne

Inovácie deliacich prvkov vnútornej časti skriniek, rôzne technológie pohybu a ich mechanizmy idú ruka v ruke s dizajnovými trendmi v oblasti kuchynského interiéru, kde sa vzájomne dopĺňajú. Horné skrinky do kuchyne, ktoré ešte donedávna tvorili horizontálne sklápacie dvierka, dnes často nahrádzajú police alebo absentujú úplne.

Závesnými sa naopak stávajú spodné skrinky, ktoré preberajú úložné priestory hornej časti a práve vďaka rôznym typom organizérov nemajú núdzu o dostatok miesta. Alternatívou sokla tak nie sú nožičky, ale napríklad LED podsvietenie, ktoré vytvorí nielen pri stolovaní príjemnú atmosféru.

