Spálňa podľa Feng Shui - toto musíte vedieť

V spálni strávite 1/3 vášho života, preto je jednou z najdôležitejších miestností v dome. Keď ležíte v posteli, robíte viac ako len odpočívate. Získavate silu a duševné osvieženie potrebné na to, aby ste sa mohli vydať do sveta a pokračovať v aktivitách aj po zvyšok svojho života. Spálňa je – alebo by mala byť – najosobnejšou miestnosťou vášho domu. V spánku si nie ste vedomí ničoho čo sa okolo vás deje. Je vaša spálňa miestom relaxu a odpočinku alebo len ďalším miestom, kde pokračujete vo svojej práci, pričom večeriate ležiaci na posteli?

Umiestnenie spálne

Umiestnenie spálne v rámci domu rozhoduje o postavení tej ktorej osoby v rámci rodiny. Spálňa hlavy rodiny by mala byť čo najďalej od vchodu a hlavnej ulice. V dome, kde sú viac ako 3 spálne, v spálni pri kuchyni by nemal spať pán alebo pani domu, mohli by sa cítiť podradení ostatným členom rodiny. Tento vzťah by mohol negatívne ovplyvniť ich sebadôveru alebo ambície. Takéto umiestnenie spálne tiež nie je vhodné z dôvodu neustálej prítomnosti rôznych pachov a blízkosti zdroja ohňa. V niektorých domoch sú spálne umiestnené priamo nad garážou, čo vytvára rovnaký pocit, ako by ste spali na streche skladiska. Stropom k vám prichádzajú všetky vibrácie z ulice a pokiaľ nie, stále je pod vami veľký prázdny priestor. Pokiaľ je garáž pod spálňou, môžete získať pocit, že váš domov je dočasný a nestojí za to, aby ste veci vybaľovali z krabíc. Aj keby ste tu žili niekoľko rokov, stále by ste cítili, že je to len dočasné. Je ťažké dať pevné základy životu, ktorý vediete nad prázdnou miestnosťou. V takejto spálni pomôže koberec na podlahe, ktorý bude slúžiť ako filter na vibrácie prichádzajúce zdola.

V prípade, že je spálňa umiestnená v podkroví a nie je možné ju premiestniť, je veľmi dôležité správne umiestnenie nábytku. Najdôležitejšie je umiestnenie postele. Posteľ by nemala byť umiestnená pod šikminou, pretože to pri spánku vytvára nerovnováhu. Taktiež strop do tvaru A vyvoláva skľúčený pocit. Podkrovné miestnosti je dôležité udržiavať dostatočne osvetlené. Zosvetlenie priestoru je jedným z najlepších spôsobov ako dvíhať energiu v miestnosti. Je to vynikajúci spôsob ako eliminovať negatívne pôsobenie šikmého stropu. Môžete to docieliť napríklad použitím svetlých farieb na steny. Najlepším miestom pre spálňu je juhozápadná časť vášho obydlia. Tento smer ovplyvňuje manželstvo, partnerstvo a vzťahy. Detská alebo študentská spálňa orientovaná na severovýchod prispeje k úspechu v škole, pretože táto svetová strana ovplyvňuje vedomosti a akademické úspechy.

Dôležité detaily v spálni, okrem jej umiestnenia v rámci domu, sú aj tvar spálne, farby stien, výška stropu, farba posteľného prádla. Najlepšie je mať spálňu pravidelného pravouhlého tvaru. Pozorne sa zamerajte aj na umiestnenie a smer postele a tiež na materiál, z akého je posteľ vyrobená. V prípade, že matrace už nie sú v dobrom stave, kúpte si nové, rovnako aj obliečky na periny, ktoré sú vyprané, zodraté alebo inak znehodnotené vyhoďte. Všimnite si aj ostatný nábytok v miestnosti, zrkadlá, skrine, rámy dverí a okien, osvetlenie. Odstráňte alebo opravte všetko, čo je popraskané alebo nefunkčné. Čo najčastejšie utierajte prach v miestnosti, v čistote udržujte aj podlahu.

Farby v spálni

Farby značným spôsobom ovplyvňujú vašu náladu a môžu ovplyvniť aj činnosti, ktoré sa v miestnosti odohrávajú. V zásade je možné povedať, že dekorácia vašej spálne by mala byť v súlade s odpočinkom a relaxom. Krikľavé farby, žiarivé vzory a tkaniny stimulujú Chi. Pokiaľ netúžite po takom prostredí, ktoré by vylepšilo váš sexuálny život, vaša spálňa by mala byť naplnená tlmenými, jemnými odtieňmi farieb a tichom. Pre spálne, ktoré sú lokalizované na JZ alebo SV sa veľmi hodia farby, ktoré predstavujú živel zem. Zemité odtiene ako sú napr. odtiene béžovej, hnedej alebo oranžovej farby je vhodné použiť na stenách ale aj tkaninách a doplnkoch. Takéto farebné odtiene sa hodia aj do spální umiestnených na Z a SZ.

Spálňa, v ktorej prevláda modrá farba je vhodná do S, JV a V. Modrá farba predstavuje energiu vody. Steny, ktoré majú farbu oblohy eliminujú nebezpečenstvo „prevahy vody“. Steny a strop spálne nikdy nemaľujte tmavo modrou alebo čiernou farbou. Prevaha živlu vody obvykle „ohlasuje“ nebezpečenstvo, hlavne ak je strop modrý. Svetlé odtiene modrej sú príbuznejšie oblohe ako vode. Spálne s prvkami živlu oheň, čo sú napríklad červené doplnky prípadne červené steny, sú vhodné vo svetovom smere J, JZ a SV. Spálne ladené do červena sú vhodné pre mladé páry, ktoré majú prospech z energie yang, nie sú vhodné pre starších ľudí. Červená trochu zrýchľuje tok krvi a tak môže zlepšiť milostný život, čo je vhodné pre tých, ktorí hľadajú vášeň. Tí, ktorí potrebujú a chcú pokojný nočný spánok by sa mali použitiu prevahy červenej farby vyhnúť.

Steny obložené drevom sú vhodné do „drevených“ sektorov ako sú JV a V. Pozor však na to, že príliš veľa dreva môže spôsobiť nespavosť. Chi energia dreva je vždy v harmónii s energiou spální lokalizovaných v „drevených“ sektoroch, ako sú JV a V. Taktiež sa však hodí do spální orientovaných na J. V prípade, že steny sú obložené drevom, vhodné je dať na podlahu koberec, ktorý zjemní priestor a podporí rovnováhu v miestnosti. Takéto spálne je vhodné zjemniť aj použitím textílií svetlých farieb alebo použitím svetlých farieb na stenách. Ďalšie zlepšenie do takejto miestnosti môže priniesť voľba zemitých a červených odtieňov použitých na doplnkoch alebo na stenách.

Zrkadlá v spálni

Zrkadlá v spálni nie je vhodné umiestniť tak, že odrážajú posteľ. Takto umiestnené zrkadlá môžu spôsobiť problémy vo vzťahoch, spôsobujú napr. neveru, môžu „priniesť“ tretiu osobu do vzťahu. Zrkadlový odraz postele spôsobuje problémy aj vo veľmi pevných vzťahoch, preto umiestnenie zrkadla tak, že odráža posteľ je podľa princípov Feng Shui tabu. Rovnako v detských izbách nie je vhodné umiestniť zrkadlo odrážajúce posteľ. Hovorí sa, že takto umiestnené zrkadlo pozýva duchov a zlé energie do priestoru pokiaľ spíme. Pamätajte si, že človek je počas spánku najviac zraniteľný a preto nie je vhodné, aby boli okolo neho zlé energetické vibrácie.

Materiály a osvetlenie v spálni

Použité materiály a osvetlenie v priestore môže tiež ovplyvniť povahu miestnosti, ktorú chcete dosiahnuť. Yin komponent má v spálni dôležitú úlohu, pretože spálňa je miestom oddychu, zotavenia sa a uvoľnenia. Nevytvorte si príliš yangovú spálňu. Energia v spálni by mala vytvárať pokoj a ticho. Svetlo by malo byť tlmené a v spálni by nemal byť televízor. Napriek všetkému však nie je dobré, aby bola spálňa príliš yinová. Ak napríklad trpíte nedostatkom energie, z červenej farby v spálni môžete čerpať. Vyhnite sa prehnanému osvetleniu alebo príliš kontrastným farbám a kusom nábytku, mohlo by to vytvoriť príliš veľa energie YANG v priestore. Napríklad biele steny v kombinácii s rôznofarebnou prikrývkou na posteľ by mohli v spálni spôsobiť nestálu, „neusadenú“ energiu. Spojenie úzkeho stropného svietidla s bodovým osvetlením a lustrami sú ďalším tabu pri Feng Shui spálni. Príliš veľa rôznych svietidiel vytvára nadbytočnú energiu pre každého kto tam spí. Podobne, použitie materiálov absorbujúcich svetlo a neprimerané osvetlenie môže viesť k nadmernej YIN energii v spálni. Halogénové žiarovky majú tendenciu vytvoriť samostatné osvetlené plochy v priestore, pričom niektoré kľúčové oblasti môžu ostať príliš tmavé a iné príliš osvetlené. Nástenné a nočné lampy môžu podstatne zdvihnúť energiu v miestnosti a to už len zvoleným farebným odtieňom.

Doplnky v spálni

Pri plánovaní Feng Shui v spálni použite svoj vlastný úsudok, neprežeňte to však s výzdobou. Spálni môžete dodať energiu, ktorá podporí manželstvo, romantiku, lásku a vzťahy. Umiestnenie páru mandarínskych kačíc, ružového kryštálu v tvare srdca a iných symbolov lásky môže vo vašej spálni aktivovať šťastie v tejto oblasti. Spálňa by však nemala byť miestom využitým na programovanie bohatstva a šťastia. Programovať šťastie a bohatstvo je lepšie v spoločných častiach domova, ako je obývačka alebo jedáleň. Materiály a nábytok hrajú dôležitú úlohu v nastavení povahy miestnosti. Použitie extrémnych YIN a YANG farieb, ako napríklad tmavá sedacia súprava v miestnosti s bielou dlažbou môže vytvoriť konflikt. Yangové prostredie inklinuje k vytvoreniu extrémnej tvrdosti v miestnosti a vyžaduje vyváženie mäkkými tónmi napr. prostredníctvom bytového textilu (koberce) alebo farieb na stenách. Voľba tmavých posteľných obliečok a kobercov silno absorbuje akúkoľvek životnú energiu, ktorú prinesú ľudia do miestnosti. Dokonca použité doplnky, ktoré majú podporiť šťastie v láske, môžu byť úplne negované nedostatkom yang energie. Následkom toho sa miestnosť stáva viac yin-ovou.

Ak hľadáte lásku a romantiku, vytvorte si takú spálňu, aby vám v tomto pomohla. JZ je svetový smer, ktorý predstavuje lásku a romantiku. Ak ste blízko novému vzťahu, ktorý chcete rozvinúť, spite v JZ rohu vašej spálne. Taktiež je potrebné podporiť JZ roh spálne doplnkami podporujúcimi lásku. Použitie úzkeho stropného svietidla zvýši yang energiu v miestnosti a vytvorí vhodné prostredie pre lásku. Taktiež rozšírte použitie dekoračných tienidiel, uprednostnite červené odtiene, ktoré zalejú červenou celý priestor. Vytvorenie „červeného“ prostredia v spálni udáva tón pre zlepšenie milostného života. Je to preto, že zemská energia JZ je podporená energiou ohňa. Keďže oheň tvorí zem, prvok zeme sa takto silne podporí. Symboly lásky, ako sú napr. dvojité šťastie, symboly lásky, obrazy a sošky, tiež pomôžu k podporeniu romantiky vo vašom živote. Pre tých, ktorí chcú podporiť aj šťastné manželstvo je veľmi dobré použiť vyobrazenie dvojice draka a fénixa v tomto sektore.

Bez ohľadu na to, aká veľká je miestnosť, v ktorej spíte, musí zaberať svoj vlastný priestor, odlíšený od ostatného priestoru farbou, použitým materiálom a osvetlením stropov, stien a podlahy. Zaistite, aby medzi priestorom kde spíte a zvyškom miestnosti bola nejaká optická hradba. Tú môžete vytvoriť pomocou zásten, kvetov, kobercov, závesov, pestrými vankúšmi. Pre váš odpočinok a snívanie je dôležité, aby vaša posteľ mala dostatočné súkromie a bola oddelená od ostatných súčastí vášho života. Spravte všetko čo je vo vašich silách, aby ste to dosiahli. Buďte kreatívni.

