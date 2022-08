Sprchovací kút je výkladnou skriňou kúpeľne

Výber sprchového kúta je pre celkový vzhľad kúpeľne naozaj kľúčový. Aj dve rovnaké kúpeľne budú, vďaka sprchovému kútu, vyzerať úplne inak, dostanú rozdielny nádych aj atmosféru. Rekonštrukciu kúpeľne veru nerealizujeme každý deň. Otázke správneho výberu sprchového kúta preto venujte dostatočnú pozornosť. Ponuka na trhu je široká, a tak si mnohí kladieme otázku, ako si vybrať sprchovací kút, ktorý sa stane dokonalým prvkom našej kúpeľne. Ak ešte stále váhate medzi vaňou a sprchovým kútom, tu je zopár výhod, ktoré vás možno usmernia.

ušetríte vodu – pri šetrnom sprchovaní miniete omnoho menej vody, ako pri kúpaní vo vani

– pri šetrnom sprchovaní miniete omnoho menej vody, ako pri kúpaní vo vani jednoduchá údržba – zaobstarajte si sprchovací kút s povrchovou úpravou a jeho údržba sa stane snom

– zaobstarajte si sprchovací kút s povrchovou úpravou a jeho údržba sa stane snom bezbariérový prístup – ten je neoceniteľnou výhodou nie len pre starších ľudí, ale aj pre tých, ktorí myslia na budúcnosť. Rekonštrukciu kúpeľne robíme na 10 až 20 rokov

– ten je neoceniteľnou výhodou nie len pre starších ľudí, ale aj pre tých, ktorí myslia na budúcnosť. Rekonštrukciu kúpeľne robíme na 10 až 20 rokov možnosť výroby na mieru – oceníte najmä v prípade podkrovnej kúpeľne alebo kúpeľne v atypickom tvare

Vyberáme sprchovací kút

Rozhodnutie pre sprchovací kút musí byť skutočne uvážené a premyslené. Zmena by mohla byť totiž pomerne komplikovaná, ak nie nereálna. Prinášame vám niekoľko užitočných rád, na ktoré by ste, pri výbere sprchového kúta, nemali zabudnúť.

Dispozičné možnosti

Možno máte malú kúpeľňu s výklenkami a obávate sa, že sa vám do nej sprchovací kút nepodarí zakomponovať. Opak je však pravdou, lebo aj takýto typ kúpeľne prináša možnosť inštalácie zapusteného sprchového kúta. Ak túžite po zapustenom sprchovom kúte, ktorý sa vám ale do kúpeľne nezmestí, poobzerajte sa vôkol seba. Pár centimetrov, ubraných z komory či chodby, urobí hotové zázraky a úžitkovým priestorom to v ničom neuškodí.

Vnímajte priestor

Najdôležitejšie je naučiť sa vnímať celkový priestor vašej kúpeľne. Tento faktor zohľadňujte najmä v bytoch, kde musíte myslieť aj na umiestnenie šachty so stupačkami. Ak máte v kúpeľni okno, rozhodne naň nezabudnite pri plánovaní. V prípade, že môžete siahnuť po sprchovom kúte v rozmeroch 90 x 90 cm vnútornej plochy, môžete si dovoliť aj murovaný sprchovací kút. Pri spojení kúpeľne s toaletou inštalujte na stenu sprchového kúta umývadlo so zrkadlom. Pre kúpeľne bez okien je vhodnejší nemurovaný sprchovací kút, pretože priečka by mohla v interiéri pôsobiť pomerne ťažkopádne.

Cena

Pri rekonštrukcii, či renovácii je cena jedným z kľúčových faktorov. Aj pri obmedzenom rozpočte si však vyberiete ten pravý sprchovací kút pre vás. Nezáleží vám na cene? Potom navštívte kúpeľňové štúdio, kde nazbierate mnoho cenných rád aj inšpirácií.

Dizajn

Pri sprchových kútoch patria k najčastejším požiadavkám jednoduchá údržba, nadčasový dizajn a minimalizmus. Mnohí zákazníci uprednostňujú sprchovacie kúty bez rámu. Sú totiž ľahké na údržbu a neobsahujú žiadny rušivý prvok. V tomto prípade je však nesmierne dôležité vyhotovenie na mieru. Menej obľúbené sú sprchovacie kúty s rámom. Ich umiestnenie je vhodné najmä v panelákových bytoch, pretože ich pomerne ľahko nainštalujete aj na krivú stenu.

Detaily sprchovacieho kúta

V oblasti dverí máte k dispozícii zasúvacie alebo otváracie dvere. Výber určite ovplyvní aj veľkosť vašej kúpeľne. V malej kúpeľni sú logickejšou voľbou zasúvacie dvere, vo veľkej sa môžete vyšantiť a pokojne siahnuť po otváracích dverách. Máte menšiu kúpeľňu a snívate o sprchovacom kúte s otváracími dverami? Nezúfajte. V ponuke sú aj dvere, ktoré sa otvárajú smerom dovnútra. Ďalšou dilemou bude vanička verzus odtokový žliabok. Ponuka vaničiek je veľmi široká a môžete si vybrať z rôznych hĺbok aj materiálov, napr. akrylát, plech, mramor alebo keramika. Odtokový žliabok je úplne nenápadný, no jeho inštalácia závisí aj od dispozičného riešenia kúpeľne.

