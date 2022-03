Sprchový kút: 5 tipov, na čo pri ňom nezabudnúť

Sprchový kút je výbornou alternatívou hneď v dvoch prípadoch. Ak máte malú kúpeľňu, krásne ním ušetríte priestor. Zároveň je vhodným riešením aj v prípade, ak nie ste milovníkmi dlhých kúpeľov a vysedávania vo vani. Všetko má svoje pozitíva aj negatíva a rozhodnutie vaňa verzus sprchový kút je osobnou záležitosťou každého z nás. Ak sa však rozhodujete pre kúpu sprchovacieho kúta, mali by ste sa riadiť určitými pravidlami, ktoré vás nasmerujú tým správnym smerom a vy tak dôjdete k očakávanému výsledku.

Na čo nezabudnúť pri výbere sprchového kúta

Pri nákupe sprchového kúta máte na výber z dvoch základných možností. Sprchový kút si môžete zaobstarať ako jeden celok a len ho umiestniť v kúpeľni. Na druhej strane si môžete vystavať sprchový kút viac na mieru tým, že si jednotlivé časti (vaničku, zástenu a batériu) kúpite osobitne a sprchový kút si poskladáte sami. V tomto smere je rozhodnutie výlučne na vás. Pri výbere jednotlivých častí vsaďte na jedného výrobcu a rovnakú značku. Predídete tak komplikáciám pri skladaní kúta, ako aj estetickej nevyváženosti, ktorá by určite hrozila pri spájaní kúskov z rozdielnych sérií výrobkov. Pri výbere sprchového kúta nezabudnite ani na týchto 5 základných pravidiel.

1. Rozmery a tvar

Rozmery sprchovacieho kúta závisia od vašich preferencií, avšak vo väčšine prípadov aj od priestorových možností kúpeľne. Do menšej kúpeľne budete musieť zvoliť menšie rozmery kúta, väčšia kúpeľňa k vám bude veľkorysejšia. Rozmery vždy voľte tak, aby ste mali pri sprchovaní dostatok pohodlia a necítili ste sa v sprchovom kúte príliš stiesnene. V oblasti tvaru máte na výber medzi hranatým a štvrťkruhovým kútom.

2. Otváranie dverí

Otváranie dverí je pomerne dôležitým faktorom. Môžete si vybrať medzi otváraním do priestoru (jedno- alebo dvojkrídlové dvere), zasúvacími dverami, či lietacími dverami. Spôsob otvárania taktiež závisí od veľkosti kúpeľne a vašich preferencií. Dvere by sa mali otvárať pohodlne, ľahko a nemali by byť hlučné.

3. Materiál vaničky

Vaničky do sprchových kútov sa vyrábajú z rôznych materiálov. Na výber máte akrylát, liaty mramor, keramické vaničky alebo smaltovaný plech. Každý materiál má pravdaže svoje pozitíva aj negatíva. Siahnite po kvalitných výrobkoch a pri výbere sa obracajte na skúsených predajcov. Nie len že vám veľmi ochotne poradia, ale získate aj množstvo cenných informácií. Usmerniť vás môže dĺžka záruky, ktorú ponúka predajca na konkrétnu vaničku. Kvalitná a bezpečná vanička by mala byť aj s protišmykovou úpravou.

4. Výber zásteny

Môžete si vybrať medzi plastovou a sklenenou zástenou. Sklenené zásteny sú síce drahšie, ale na druhej strane aj praktickejšie, hygienickejšie a pomerne nenáročné na údržbu.

5. Doplnky

V rámci sprchovacieho kúta oceníme aj nejaké tie doplnky. Sprcha môže byť pohyblivá, vieme s ňou ľubovoľne manipulovať, alebo pevne zavesená „nad hlavou“. Aj v tomto prípade však viete zmeniť pevnú sprchu na pohyblivú. Vyberte si jednoduchý a praktický držiak na sprchu. Sami si potom vyberiete medzi rýchlym sprchovaním alebo relaxačným, pri ktorom na vás budú zhora jemne dopadať kvapky horúcej vody. Veľmi obľúbené sú aj rôzne masážne dýzy. Vhodné sú aj poličky a závesné organizéry na odkladanie kozmetiky. Starší ľudia, prípadne ľudia s problémami pohybového aparátu ocenia v sprchovom kúte sedátko a držiaky na zjednodušenie pobytu počas sprchovania.

