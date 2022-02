Stôl na terasu využijete aj vo vnútri

Záhrada je najčastejším miestom, kde trávime svoj voľný čas, ale napr. aj dovolenku. Až za ňou sa umiestnila dovolenka pri mori, či na chatách, chalupách alebo v horách. Dokonca je viac ľudí, ktorí dovolenku trávia na záhrade ako tých, ktorí si žiadnu dovolenku nevyberajú. Na záhrade nie len pracujeme, ale aj relaxujeme. Len málokto si predstaví odpočinok na záhrade bez záhradného nábytku. Nábytku, ktorý môže byť tradičný z dreva (napr. tropický teak) alebo z moderných materiálov typu umelý ratan, hliník alebo ťahokov. Ale aj záhradný nábytok môže byť trendy a cool.

Stôl na terasu v znamení nadčasovosti

Čo je v poslednej dobe trendom v modernom záhradnom nábytku? Obľúbené sú medzi majiteľmi záhrad predovšetkým nové materiály ako umelý ratan, ktorý sa hodí rovnako dobre na záhradu ako aj do interiéru. Môžete ho teda umiestniť napríklad aj do obývacej izby alebo zimnej záhrady. Má pevnú ľahkú hliníkovú konštrukciu s plášťom z umelého ratanu a veľmi nízku hmotnosť. Vďaka minimálnym požiadavkám na údržbu sa oň navyše nemusíte takmer starať. To isté platí aj pre nábytok z ťahokovu, ktorý je ľahký, pevný, odolný a bezúdržbový. Z ďalších materiálov je určite obľúbený moderný záhradný nábytok z hliníka, pre ktorý je typický perfektný dizajn a nevtieravý vzhľad. Veľkou výhodou hliníkového nábytku je ľahká údržba – stačí len handrička a voda. Bez problémov si poradí s dažďom, snehom aj slnečnými lúčmi. Kostru nábytku navyše tvorí odolný a ľahký bezúdržbový hliník, ktorý samozrejme nehrdzavie. Stálicou na našom trhu je záhradný nábytok z tropického dreva teak.

V poslednej dobe sa v tuzemsku páčia čisté línie, jednoduchosť a jednoduchá elegancia. Chceme pekný nábytok, ale zároveň vyžadujeme aj úžitkovú hodnotu a vysokú kvalitu. Odhadujeme, že pomer nábytku z hliníka a umelého ratanu sa na Slovensku čoskoro vyrovná nábytku z dreva. A tu je pár dobrých rád pre samotný výber záhradného nábytku:

Dĺžka záruky – záruka 2 roky nie je na záhradný nábytok, ktorý musí slúžiť dlhé roky, dostatočná, preto vyberajte ten, na ktorý predajca poskytuje záruku aspoň 5 rokov

Pozor na obmedzenia pri výbere záhradnej zostavy – zistite, či si môžete nábytkovú zostavu nakombinovať podľa seba alebo či ste nútení si zakúpiť dopredu poskladanú nábytkovú zostavu

Možnosť dokúpenia nábytkových prvkov – nakupujte u špecialistov, ktorí dokážu zabezpečiť rovnaký model nábytku (napríklad stoličky či kreslá) aj na ďalšiu sezónu – môže sa stať, že budete potrebovať dokúpiť určitý nábytkový prvok k svojej zakúpenej nábytkovej zostave

Pri nákupe nábytku z dreva si pamätajte že:

Ak kupujete drevený stôl, venujte pozornosť hrúbke jeho dosky – musí byť hrubá aspoň 2,8 cm, aby bol stôl skutočne pevný a stabilný

Je dobré sa pozrieť aj na ergonomické tvarovanie nábytku – kreslá musia mať ergonomicky tvarované operadlo aj sedák, priečky musia byť blízko pri sebe – jedine tak spoznáte, že výrobca na materiáli nešetril

Pravidlá pre výber kvalitného záhradného nábytku z umelého ratanu a hliníka:

Zistite, či sa ratanový a hliníkový nábytok dá u daného predajcu kombinovať aj s nábytkom z dreva. Niektoré ratanové a hliníkové kreslá sa totiž dajú pekne kombinovať s nábytkom zo švédskej borovice alebo odolného teaku.

Pri nákupe nábytku z umelého ratanu si pamätajte že:

Polstrovanie by malo byť súčasťou kresiel z umelého ratanu – pri nákupe zistite, či je pohodlné polstrovanie už v cene kresla. Pohodlné sú aj bez neho, vankúšiky však komfort pri posedení ešte zvyšujú

Je dobré mať na výber medzi kreslami s podrúčkami a bez nich – zistite, či má predajca v sortimente kreslá s podrúčkami aj bez nich. K svojmu stolu si potom môžete kúpiť napríklad 2 kreslá s podrúčkami a 2 bez nich. Môžete ich ľubovoľne kombinovať

Pri nákupe nábytku z hliníka si pamätajte že:

Tento nábytok by mal mať pre pohodlie svojho užívateľa podrúčky z odolného teaku – kvalitné hliníkové kreslá by mali mať podrúčky, a to najlepšie z teakového dreva – podrúčky sú totiž pri posedení neustále zaťažované, preto je na ich výrobu najvhodnejší pevný a vysoko odolný teak

Možná sťahovateľnosť kresiel vám ušetrí veľa miesta pri uskladnení – zistite, či sa hliníkové kreslá dajú skladať na seba. Je to praktické – v prípade uskladňovania nábytku ušetríte miesto

