Stolička do smrti - netradičný nábytok

Počuli ste už niekedy o atypických kúskoch nábytku? Sú netradičné nie len svojím dizajnom, ale aj celkovým vzhľadom a vyznením v interiéri. Vo svojom domove si ich nemôže dovoliť každý. Prečo? Poďte sa s nami inšpirovať a dozviete sa viac o ich jedinečnosti.

Pod slovom netradičný nábytok v interiérovom dizajne sa neskrýva nič iné, ako samostatne stojaci kus nábytku. Avšak spomedzi rôznych nábytkových zostáv a sériovo vyrábaných kúskov vyniká tým, že má jedinečný dizajn a odlišuje sa od všetkých ostatných doplnkov v miestnosti. Pritom môže ísť o akýkoľvek druh nábytku, preto si tieto jedinečné kúsky zachovávajú nielen vysokú estetickú hodnotu, ale aj funkčnosť.

Tradícia verzus atypickosť

Netradičný nábytok sa stáva čoraz vyhľadávanejší, a to nie len medzi bytovými dizajnérmi, ale aj obyčajnými ľuďmi, ktorí si chcú vytvoriť komfortný a zároveň štýlový interiér. Nábytkové variácie umožňujú dodať vášmu bývaniu veľmi individuálny ráz práve tým, že sa odlišujú od ostatných kúskov nábytku a doplnkov v miestnosti. Avšak kľúčom pri výbere toho správneho nábytku je, aby bol aj napriek svojej odlišnosti bol v harmónii so zvyškom interiéru. Úlohu atypického kúsku môže, z obývacieho nábytku, na seba zobrať pohodlné kreslo, konferenčný stolík, komoda či menšia pohovka. Z dekorácií a textílií sa za týmto účelom vyberajú najmä lustre a lampy, závesy, koberce či rôzne vankúše. Avšak tu sa vaše možnosti nekončia. Solitérom sa môže stať aj výrazná lavica či jedálenský stôl, zaujímavo pôsobia tiež veľké zrkadlá a obrazy, prípadne sošky a iné umelecké dekorácie. Aj vďaka tomu je netradičný nábytok veľmi pohodlný, komfortný, zároveň vyhovuje vášmu štýlu a dotvára celý interiér.

Pri zariaďovaní interiéru netradičným nábytkom treba mať na pamäti, že tento výrazný kus musí byť v harmónii a v súlade so zvyškom interiéru. Netreba preto zabudnúť na tento fakt už pri jeho kúpe. Pokiaľ nemáte žiadne skúsenosti so zariaďovaním, je dobré staviť na minimalistické kúsky. Takýto nábytok jednoducho skombinujete s takmer akýmkoľvek iným štýlom, veľmi zaujímavo však pôsobí v interiéri spolu so starožitnými či vintage kúskami. Pokiaľ sa však rozhodnete, že váš nábytok má byť vo veľmi výraznom štýle, napríklad pôjde o industriálny či vintage doplnok, zvyšok interiéru laďte neutrálne. Postupujete presne opačne – k výraznému kúsku doplníte menej výrazný, ideálne minimalistický nábytok.

Dôležité sú pri nábytku aj farby. Platí to isté ako pri štýloch. Výrazný nábytok kombinujete s neutrálnejším interiérom. Napríklad výrazné farebné cyklámenové, tyrkysové či horčicové kreslo postavte do miestnosti, kde je zvyšok nábytku a doplnkov v tmavých či neutrálnych farbách. Zaujímavou farebnou kombináciou je čierna s modrou či ružovou a podobne. Pokiaľ máte radi pestrofarebný interiér a nechcete sa obmedzovať pri farebnosti iba na nábytok, riaďte sa pravidlom o štýle spomenutom vyššie. Do miestnosti zvoľte nanajvýš jeden kus vo výraznom a netradičnom farebnom prevedení. V prípade, že okrem vášho nábytku je aj zvyšok miestnosti zariadený vo výrazných farbách, zvoľte zvyšok nábytku (vrátane solitéru) v neutrálnejšom a jednoduchšom dizajne. Avšak, či už sa netradičným nábytkom rozhodnete zariaďovať svoju obývačku, pracovňu, kuchyňu alebo spálňu, vsaďte aj na vlastnú intuíciu. Koniec koncov ide predsa o váš príbytok, v ktorom budete tráviť najviac času práve vy.

Netradičný nábytok v obývačke Najjednoduchšou možnosťou, ako vniesť originálny nábytok do obývacej miestnosti, je využitie netradičných a výrazných kresiel. Tie sú nie len pohodlné, ale zároveň splnia úlohu vášho jedinečného doplnku v interiéri. Pokiaľ si želáte v jednej miestnosti viac kresiel, nemusia byť úplne rovnaké, dôležité je však, aby spolu ladili. To isté platí aj pri kombinácii kresiel so sedačkou. Do obývačky môžete vybrať aj netradičný koberec či závesy, veľmi efektne pôsobia veľké maľby alebo lustre. Najmä v menších priestoroch oceníte, napríklad stojatú lampu, ktorá poskytne dostatok svetla na čítanie, a zároveň môže plniť úlohu jedinečného doplnku.

Originálne kúsky oživia aj kuchyňu Aj vo vašej kuchyni môžete uvoľniť uzdu fantázii a premeniť ju na štýlový a netradičný priestor. Častým solitérom práve v kuchyniach je chladnička či výrazný sporák. V dnešnej dobe môžete nájsť tieto spotrebiče v zaujímavých dizajnoch či dokonca v retro a industriálnom štýle. Rovnako aj farebná paleta povrchov týchto doplnkov je takmer neobmedzená. Pokiaľ je kuchyňa spojená s jedálňou, môžete namiesto spotrebičov zvoliť ako solitér nábytok jedálenský stôl alebo výrazné lavice či stoličky na sedenie. Nikdy nie však oboje naraz, inak bude celý efekt nábytku narušený. Takisto vhodným doplnkom je aj zaujímavý príborník, ktorý môže byť vo výrazných farbách a prevedeniach.

Spálňa v znamení jedinečnosti Ani v tejto miestnosti sa nemusíte obmedzovať iba na klasické doplnky, ako drobné lampičky na čítanie či vankúše. Práve naopak. Ak máte vo svojej spálni šatníkové skrine, ktoré sú jednoduchšieho dizajnu, výborne sa k nim bude hodiť netradičná posteľ. Pokiaľ však chcete zvoliť niečo menšie, skúste umiestniť výraznejšiu lavičku pred posteľ alebo sa pohrať s výberom toaletného stolíka. Vo vašej spálni takisto vyniknú zaujímavé doplnky. Môže ísť o vintage luster či lampu, prípadne zvoľte výrazné stojace zrkadlo v ráme alebo zaveste na stenu abstraktnú maľbu. Takisto spálňa ponúka široké možnosti čo sa týka textílií. Aj vaša posteľná bielizeň sa môže stať sama o sebe atypickou. Na trhu je k dispozícii množstvo netradičných a kreatívnych dizajnov obliečok, ktoré podčiarknu štýl miestnosti. Prípadne môžete využiť svoju fantáziu a zvoliť výraznejšie závesy či koberec.

Rôznorodosť pre deti Aj priestor pre vašich najmenších môže byť nie len hravý, ale aj dizajnovo zaujímavý. Obzvlášť deti ocenia, že ich nábytok je rozmanitý a variabilný. Ako jedinečný nábytok môžete zvoliť písací stôl. Čím netradičnejší bude, tým môže deti viac motivovať pri písaní domácich úloh či učení sa. Dizajnovo netradične pôsobí, aj keď do interiéru umiestnite výraznejšiu posteľ či zvolíte neobvyklý úložný priestor. Aj toto môžu byť vaše solitér doplnky v detskej izbe. Pokiaľ zariaďujete izbu najmenším, ku detskej postieľke sa vynikajúco hodí kreslo. Môže ísť o obyčajné čalúnené kreslo alebo hojdacie, ktoré oceníte najmä pri kolísaní dojčiat.

Doplnky Bez ohľadu na to, akú miestnosť v byte či dome si zvolíte, môžete do nej vniesť šarm a štýl aj bez toho, aby ste museli vymeniť nábytok. Postačia vám na to doplnky. Vďaka tomu môžete zmeniť dizajn vášho interiéru takmer v okamihu aj bez veľkej finančnej investície. Vhodným doplnkom sú spomínané lampy a lustre. Efektne a moderne pôsobí, ak si vyberiete industriálny či retro doplnok. V móde sú predovšetkým lampy pripomínajúce priemyselné svietidlá v rôznych metalických odtieňoch. Pokiaľ chcete váš interiéri poňať jemnejšie, zvoľte vintage doplnky. Môže ísť o klasické lustre alebo lampy s látkovými tienidlami, zdobenými rôznymi druhmi potlačí. Na optické zväčšenie priestoru efektne využijete práve nástenné či stojace zrkadlá, ktoré môžu plniť funkciu netradičného nábytku vo vašom interiéri. V poslednej dobe sú veľkým hitom samostatne stojace zrkadlá, ktorých sklon môžete meniť podľa potreby, a u niektorých druhov sa dá zrkadlo vyklopiť, pričom za ním sa nachádza priestor na uloženie bižutérie, šperkov a ďalších drobných doplnkov.

