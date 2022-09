Sú bodové svietidlá do kuchyne dobrá voľba?

Tam, kde sa nehodí luster, zaistia dostatočné osvetlenie bodovky. Bodové osvetlenie umožňuje zamerať svetlo na vybrané plochy. Môžete ho zvoliť ako svetlo doplnkové ale aj centrálne. Vopred myslite na umiestnenie v priestore, ako aj na konkrétne špecifikácie jednotlivých miestností a obývateľných zón.

Pozitíva bodového osvetlenia

cenovo dostupné

ideálne riešenie do kúpeľní a kuchýň, napr. pod kuchynskú linku

nenáročné na priestor

umožňujú nasvietenie priestoru podľa individuálnych potrieb

Negatíva bodového osvetlenia

zložitejšia inštalácia zapustených bodoviek

nie je vhodné do spálne, či detskej izby. Pre oči je príliš ostré

nasvietenie iba určitých častí interiéru môže viesť k výraznejšiemu kontrastu medzi osvetlenými a neosvetlenými časťami

Malý pomocník s veľkým úžitkom

Bodové osvetlenie je síce maličké, ale svoju funkciu plní dokonale. Ak premýšľate nad jeho umiestnením v kuchyni, už ani chvíľu neváhajte. Môžete ho umiestniť na strop, kuchynský ostrov, či spodnú hranu kuchynskej linky. Vo všetkých prípadoch získate nový svetelný zdroj a originálnu dekoráciu v jednom. Pri umiestnení v priestore pracovnej dosky ešte navyše aj užitočného pomocníka. Aj bodové osvetlenie je k zákazníkom veľkorysé a ponúka hneď niekoľko možností.

pevné bodovky – inštalujú sa do stropu a ďalej sa s nimi nedá manipulovať. Osvetľujú určitý priestor pod sebou, preto je dôležitá správna voľba vzdialenosti, aby bolo osvetlenie prirodzené a nevytváralo kontrasty

– inštalujú sa do stropu a ďalej sa s nimi nedá manipulovať. Osvetľujú určitý priestor pod sebou, preto je dôležitá správna voľba vzdialenosti, aby bolo osvetlenie prirodzené a nevytváralo kontrasty výklopné bodovky – umožňujú manipuláciu, konkrétne nasvietenie svetla na určitú plochu. Toto nasmerovanie môžete meniť podľa potreby

– umožňujú manipuláciu, konkrétne nasvietenie svetla na určitú plochu. Toto nasmerovanie môžete meniť podľa potreby nábytkové bodovky – sú špeciálne prispôsobené na inštaláciu do nábytku a horľavých materiálov. V tomto prípade používajte radšej LED žiarovky, ktoré vyžarujú najmenej tepla a sú šetrné k drevu

– sú špeciálne prispôsobené na inštaláciu do nábytku a horľavých materiálov. V tomto prípade používajte radšej LED žiarovky, ktoré vyžarujú najmenej tepla a sú šetrné k drevu bodové svietidlá čiže prisadené svietidlá – nie sú zapustené do steny alebo do stropu, naopak vyčnievajú do priestoru. Vďaka tomu sa môžete viac vyhrať s dizajnom a materiálom, voliť ich môžete podľa štýlu celej miestnosti. Na výber máte bodové svietidlo jedného svetelného zdroja, ktoré je väčšinou nástenné, alebo bodové svietidlo dvoch a viacerých svetelných zdrojov, ktoré sa spravidla umiestňuje na podlhovastú lištu. Väčšina týchto svietidiel umožňuje meniť nasmerovanie svetla a nahrádza veľké lustre, pre ktoré nie je vždy miesto

Vzdialenosť bodoviek závisí od svietivosti jednotlivých žiaroviek. Rovnako dôležitý je aj konkrétny priestor, každá miestnosť môže vyžadovať inú intenzitu osvetlenia. Intenzita sa označuje v jednotkách lux. Úlohu zohráva aj rozmiestnenie okien a ďalšie aspekty, vďaka ktorým je vzdialenosť bodoviek pomerne individuálna. Postrážiť by ste si však mali minimálne vzdialenosť 1 meter od rohov a stien.A čo teda s bodovým osvetlením v kuchyni? Môžete ho umiestniť na strop, stenu aj do nábytku. Práve preto je v kuchyniach také obľúbené. Jednoducho ho zabudujete aj do kuchynskej linky, vďaka čomu vytvoríte dostatočne osvetlenú pracovnú plochu. Výhodou je ľahká údržba. Kým veľké svetlá sú lapače tukov a pár, bodové osvetlenie zostane čiastočne chránené. Málo času vám zaberie aj umývanie. Najčastejšie sa používajú halogenové bodovky s výkonom 40 – 50 W.

Prítomnosť bodového osvetlenia oceníte aj v iných častiach domu, či bytu. V obývačke ich môžete rozmiestniť po celom strope, prípadne len na niektoré zóny, ako je konferenčný stolík alebo nábytok. Bodovky môžete vybaviť stmievačom, vďaka ktorému znížite intenzitu svetla podľa potreby. Funguje aj na klasický ovládač od televízie. V kúpeľni je voda a vlhko. Správne zvolené bodovky sú však do takýchto priestorov najvhodnejšie. Dbajte na to, aby boli minimálne 60 cm vzdialené od hrany vane alebo sprchového kúta, nad umývadlom minimálne 180 cm od podlahy. Všetky svietidlá musia mať kryt proti vode.

Každá elektroinštalácia vyžaduje bezpečnostné opatrenia. Než si bodové osvetlenie zaobstaráte, zistite si, do akých materiálov sa inštaluje. Väčšinou ide o nehorľavé materiály, tým najčastejším je sadrokartón. V poslednom období sa využívajú aj farmacellové dosky. Sú stavebné aj protipožiarne a hodia sa do vlhkých miestností. Do knižníc, poličiek a kuchynských liniek si zaobstarajte bodovky nábytkové, ktoré sú prispôsobené na inštaláciu do nábytku.

