Sú lepšie granitové alebo nerezové kuchynské drezy?

Aj v časoch inteligentných umývačiek riadu majú kvalitný kuchynský drez a kuchynská batéria nenahraditeľnú úlohu. Na čo nezabudnúť, keď si chcete vybrať ten správny drez?

Tvar drezu

Prvú otázku, ktorú si pri výbere kvalitného drezu musíte zodpovedať je najmä tvar. Pre správnu voľbu zhodnoťte najmä reálne využitie drezu. Pokiaľ máte malú kuchyňu a varíte pre menší počet ľudí, ideálnym riešením pre vás bude jednodrez. Dvojdrez je vhodný pre veľké kuchyne a domácnosti, kde sa často varí a umýva veľa riadu. Rohové drezy využijete v kuchyniach, v ktorých treba šetriť miesto a zároveň zachovať širokú funkčnosť.

Funkčnosť drezu

Výber funkčných vlastností treba premyslieť tak, aby ste si kúpili naozaj dobrého pomocníka. Nepreplácajte však funkcie, ktoré využijete možno raz za rok.

Plocha na odkvap

Nevyužívate umývačku riadu? V tom prípade určite viete, aký dôležitý je pre vás priestor na odkvapkanie riadu po jeho umytí. Veľkosť plochy na odkvapkanie zvážte už pri výbere drezu.

Otvory v dreze

Odporúčame vám myslieť aj na to, kde bude batéria, či budete používať dávkovač saponátu alebo si dokúpite excentrické ovládanie. Dávkovač saponátu je vhodný pre každého. Vaša kuchyňa bude namiesto farebnej plastovej nádoby vybavená za pár eur oveľa krajším dávkovačom. Dizajnovo bude totiž zladený s drezom alebo batériou.

Excenter, tiahlo

Alebo aj diaľkové mechanické ovládanie výpuste je funkciou, ktorá zvyšuje komfort a hygienu pri používaní drezu. Ak drez plánujete využívať často, tiahlo sa vám bude určite hodiť. Vhodné bude aj v prípade, že ste fanúšikom pečenia a potrebujete maximálne funkčný drez, jednoduchý na ovládanie.

Výpusť, prepad

Je malý otvor, zväčša na boku drezu, ktorý slúži ako bezpečnostná poistka proti pretečeniu vody z drezu a následnému vytopeniu celej kuchyne.

Materiál drezu

Na výber sú tri základné kategórie, z ktorých sa vyrábajú drezy – nerez, granit (známy aj ako sligranit/ kamenina) a keramika. Tie majú mnoho povrchových a farebných prevedení, preto je výber naozaj široký. Drez nikdy nekupujte na ozdobu. Vždy sa z neho stane najčastejšie používaný pomocník.

nerezové drezy – nerez je klasika, ktorá nesklame a hodí sa ku každému dizajnu kuchyne. Je hygienický, jednoduchý na údržbu a univerzálny. Drobnou nevýhodou je tvorba škrabancov, ktoré časom vytvoria patinu na povrchu.

– nerez je klasika, ktorá nesklame a hodí sa ku každému dizajnu kuchyne. Je hygienický, jednoduchý na údržbu a univerzálny. Drobnou nevýhodou je tvorba škrabancov, ktoré časom vytvoria patinu na povrchu. granitové drezy – granit sa stáva bestsellerom v segmente drezov. Jeho hlavnou výhodou sú perfektné vlastnosti ako farebná stálosť, odolnosť voči poškriabaniu, široká farebná škála možností a zároveň priaznivá cena. Vďaka farebne zladeným kuchynským batériám dokážete vytvoriť jednoliaty celok, ktorý v kuchyni pôsobí harmonicky

– granit sa stáva bestsellerom v segmente drezov. Jeho hlavnou výhodou sú perfektné vlastnosti ako farebná stálosť, odolnosť voči poškriabaniu, široká farebná škála možností a zároveň priaznivá cena. Vďaka farebne zladeným kuchynským batériám dokážete vytvoriť jednoliaty celok, ktorý v kuchyni pôsobí harmonicky keramické drezy – keramika ako prírodný materiál sa hodí najmä v kombinácii s kameninovými pracovnými doskami. Svoje čaro zvýrazní najmä v klasickom a vidieckom dizajne kuchyne. V kombinácii s mosadzou sa stane šperkom. Vynikajúce vlastnosti a jednoduchá údržba robia z týchto drezov pomocníkov na celé desaťročia

Orientácia drezu

Pri výbere si všímajte aj tento parameter, aby ste vedeli využiť plochu vašej pracovnej dosky v kuchyni čo najefektívnejšie. Každá žena potrebuje ergonomické členenie kuchyne a čo najviac priestoru na varenie.

Veľkosť drezu

Mám doma umývačku, nepotrebujem veľký drez. Omyl! Umývačka riadu nie je univerzálnym riešením. Pokiaľ radi pečiete a potrebujete umývať plechy, používate veľké panvice alebo máte krehké sklo, ktoré sa do umývačky nehodí, to všetko budete umývať práve v dreze. Veľkosť drezu by nemala negatívne ovplyvniť veľkosť pracovnej plochy v kuchyni, ktorá je najdôležitejšia. Pri výbere veľkosti zvážte všetky pre a proti a určite si vyberiete tú najideálnejšiu veľkosť. Nezabudnite ani na hĺbku drezu. Pravidlo čím hlbší, tým lepší určite neplatí vždy. Hĺbku drezu prispôsobte aj vašej výške. XL vaničky so zvýšenou hĺbkou sú ideálne na umývanie váz, veľkých hrncov a panvíc.

Šírka kuchynskej skrinky

Dizajnovanie kuchyne si vyžaduje naozaj veľké plánovanie. Dajte si pozor aj na výber skrinky, v ktorej bude drez zasadený, aby sa vám nestalo, že vyberiete drez, ktorý sa nakoniec nezmestí do kuchynskej linky. V zásade sa držte pravidla, že šírka skrinky znamená maximálny rozmer vaničky, ktorý viete do skrinky zmestiť.

Montáž drezu

Každý kuchynský drez má špecifický spôsob montáže, pričom niektoré typy drezov umožňujú viac ako jeden spôsob osadenia.

Typy montáží kuchynských drezov

montáž drezu zhora na pracovnú dosku – najviac využívaný spôsob montáže. Ide o najjednoduchší spôsob. Drez sa položí zhora do výrezu drezu

– najviac využívaný spôsob montáže. Ide o najjednoduchší spôsob. Drez sa položí zhora do výrezu drezu presahová montáž drezu na pracovnú dosku – z estetického hľadiska pôsobí drez kompaktne s pracovnou doskou. Z pohľadu montáže ide o jednoduchšiu alternatívu bez nutnosti robenia zárezu okolo výrezu drezu

– z estetického hľadiska pôsobí drez kompaktne s pracovnou doskou. Z pohľadu montáže ide o jednoduchšiu alternatívu bez nutnosti robenia zárezu okolo výrezu drezu montáž drezu do roviny s pracovnou doskou – najzložitejšia a zároveň najefektnejšia montáž kuchynského drezu

– najzložitejšia a zároveň najefektnejšia montáž kuchynského drezu montáž drezu pod pracovnú dosku – Ide o elegantné riešenie, vďaka ktorému bude drez schovaný pod pracovnou doskou

– Ide o elegantné riešenie, vďaka ktorému bude drez schovaný pod pracovnou doskou montáž drezu medzi pracovné dosky – tento typ montáže sa využíva najmä pri sektorovom type kuchýň s pevnými modulmi skriniek, alebo pre keramické drezy v štýlových, vidieckych kuchyniach, ktoré pôsobia kontinentálnym dojmom

Starostlivosť o drez

Montážou drezu to nekončí. Ak chcete, aby váš drez vyzeral stále ako nový, je potrebné mu venovať adekvátnu starostlivosť. Nejde však len o estetický vzhľad. Starostlivosťou predĺžite aj jeho životnosť. Každý materiál drezu si vyžaduje inú starostlivosť. Je asi málo ľudí na svete, ktorých baví umývanie riadu. Pri kúpe drezu preto nezabudnite ani na pomocníkov, ktorí vám uľahčia prácu alebo pomôžu dotvoriť interiér v jednotnom štýle. V prvom rade by ste mali zvážiť kúpu batérie, ktorá sa hodí k vášmu drezu. Určite oceníte aj dávkovač na saponát, drvič odpadu, či zabudovaný smetný kôš. Ide predsa o váš komfort a pohodlie.

