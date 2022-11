Sú lepšie umývadlá na dosku alebo zapustené?

Zariaďujete si byt či dom? Okrem obývačky a kuchyne venujte patričnú pozornosť aj kúpeľni. V nasledujúcom článku sa zameriame konkrétne na umývadlá. Že nie sú až také podstatné? Presvedčíme vás o opaku.

Umývadlo plní v kúpeľni rovnako dôležitú úlohu, ako všetky ostatné časti. Jeho výber rozhodne nepodceňte a nevyberajte len na základe ceny. Všímajte si tvar umývadla, jeho rozmery, dizajn, materiál, ale aj spôsob inštalácie. Kúpeľňa by mala tvoriť harmonický celok. Umývadlo musí do jej celkového vyznenia zapadnúť a nie ho narúšať, preto vyberajte naozaj starostlivo. Zlaďte materiály, kovové prvky, dizajn aj štýl bývania, ktorý preferujete.

Miesto pre umývadlo

Držte sa zásady, že nič by ničomu nemalo prekážať. Pre lepšie pripojenie k odpadu sa umývadlo umiestňuje ku stene, svoje miesto si však nájde aj v rohu miestnosti. Ideálna výška je 90 cm a batéria by mala byť vo výške aspoň 20 cm. V blízkosti umývadla by malo byť dostatok miesta, takže žiadne veľké skrine či komody. Maximálne zrkadlo s osvetlením a menšia polička na odkladanie uterákov a kozmetiky.

Materiál

keramika – je to kúpelňová klasika charakteristická pevnosťou, príjemným vzhľadom a jednoduchou údržbou

mramor – prinesie do vašej kúpelne nádych luxusu. Nezničia ho ani čistiace prostriedky a časom nezašedne

kameň – patrí k populárnym materiálom. Zákazníkov poteší aj dobrou cenou

sklo – ide o bezpečnostnú variantu, ktorá vynikne vo futuristicky zariadených kúpeľniach

nerez – typická pre zapustené umývadlá, je moderná

exotické drevo – je potrebná úprava povrchu špeciálnou glazúrou, určite však takýmto kúskom zaujmete

Veľkosť

Parameter, ktorý sa odvíja od veľkosti samotnej kúpeľne. Vo väčších priestoroch sa pomestia aj dve umývadlá, kým menšie zvládnu maximálne jedno a niekedy si dokonca žiadajú až mini verziu. Klasické umývadlo disponuje šírkou od 50 do 70 cm, mini verzia len okolo 30 cm a dvojumývadlo môže mať pokojne od 80 až do 120 cm.

Typy

zapustené – môže ísť o úplné alebo čiastočné zapustenie umývadla, spravidla do umývadlovej skrinky. Miesto si nájde v rohu aj pri stene. Otvor v skrinke musí byť pre umývadlo doslova ako stvorený, preto je lepšie kupovať tieto dve veci naraz, ako celok. Škáru vyplňte silikónom a dajte pozor na prenikanie vlhkosti do dosky

závesné – klasika v prípade inštalácie. Riešenie, ktoré šetrí miestom, zakrýva sifón a umožňuje jednoduchú výmenu za nový kus

rohové – najlepšie riešenie do malých kúpeľní

pultové – nazývané aj umývadlo na dosku. Poteší nastaviteľnou výškou, úžasným dizajnom, modernosťou a možnosťou inštalácie na múrik, pult, dosku či do niky

