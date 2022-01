Sú závesy do kuchyne užitočné alebo nie?

Záclony patria od nepamäti k neoddeliteľnej súčasti výbavy každej domácnosti. Už v rokoch minulých patrila predsa krásna naškrobená záclona k pýche každej gazdinej. Aj keď sa môže zdať, že dnešná dizajnová doba je už niekde inde a záclonám či závesom odzvonilo, nie je tomu vôbec tak! Záclony a závesy v byte sú nenápadným a predsa veľmi žiadaným doplnkom. V dnešnej modernej dobe, ktorá sa nesie v duchu minimalizmu a čistých tvarov sa môže stať, že domácnosť pôsobí skôr chladne, sterilne a nedomácky. Aj na takéto účely nám záclony so závesmi poslúžia ako veľmi praktickí pomocníci.

Ozdoba, ale aj funkcia

Takto jednoducho by sa dalo zhrnúť to, čo je hlavný benefit vhodne zvolených záclon a závesov. Vyberáme si hlavne podľa svojho gusta a štýlu, ktorý sa nám páči. Nemali by sme však zabúdať aj na ich dôležitú úlohu- funkčnosť.

Kuchyňa je špecifické miesto, kde každá rodina trávi väčšinu svojho času. Treba dbať na vhodné denné svetlo v dostatočnej intenzite. Kuchyňa je preto vhodný priestor, kde má záclona vždy svoje miesto. Ale ako zvoliť tú správnu? Tu je zopár krokov, ktorých by sme sa mali držať pri výbere vhodných kuchynských záclon

Tvar okna a jeho veľkosť

Jedna tabuľa, francúzske okno, atypické alebo východ na terasu, či klasické dvojkrídlové okno. To všetko ovplyvňuje sortiment, z ktorého budeme môcť vyberať, ale samozrejme aj výslednú cenu.

Vonkajšie okolie kuchynského okna

Výhľad na ulicu, susedom do okna alebo tiché okolie vlastnej záhrady. To všetko vplýva na vhodne zvolený materiál, tkanie a farebnosť. Ak máme totiž kuchyňu orientovanú na hlučnú ulicu, potrebujeme v záclone skĺbiť v prvom rade svetlo priepustnú clonu, ale aj protihlukovú bariéru. Toto napríklad pri orientácii do ticha a súkromia riešiť nepotrebujeme.

Vhodná údržba

Keďže intenzívne varenie sa odrazí následne aj na udržiavaní čistej a voňavej domácnosti, je na mieste zvoliť aj vhodný typ záclon jednoduchých na údržbu. Tu je dôležité zvážiť investíciu do prania odolných textílií.

Súhra so záclonami a závesmi v obývacej miestnosti

Najmä moderné stavby posledného desaťročia disponujú prepojenou kuchyňou s dennou obývacou časťou. Mali by sme teda vhodne zvážiť materiál, farebné prevedenia, ale aj vzory so zvyškom nábytku a zariadenia. Na jednej strane,aby sa farebne a štýlovo ˮnebili”, na strane druhej, aby krásny kreatívny nápad nebol pochovaný iným kusom nábytku.

Súčasné inšpirácie do kuchyne

Ako bolo vyššie spomenuté, typ záclony volíme podľa typu kuchynského okna. Dobrá správa je, že pre každé okno existuje krásna alternatíva a veríme tomu, že bude náročné sa rozhodnúť pre tú vašu!

Hotové záclony

Ide o bežne dostupné záclony, ktoré sa dajú kúpiť ako hotový kus určený k priamej inštalácii. Sú vhodné na okná, ktoré majú bežné rozmery. Ide o takmer všetky druhy panelákových okien a balkónov, ale aj rodinných domov.

Záclony metrážne

Túto možnosť je vhodné zvoliť najmä pri atypických oknách, kde bežné rozmery nesedia alebo je kuchynské okno príliš široké. Možnosti ako si ich zaobstarať sú dve: Kúpa metráže a následne využitie krajčírskych služieb. Pre šikovné a zručné gazdinky možnosť si to urobiť aj doma. Kúpa metráže spolu so službou vyhotovenia presne na váš tip okna. Jednoduché a pohodlné, ale o čosi drahší variant.

Záclony vitrážové

Záclony viac-menej ozdobné, nezakrývajú celé okno, len jeho časť. Väčšinou sú omnoho ozdobnejšie a farebnejšie ako predchádzajúce dva typy.

Závesy

Plnia viacmenej funkciu „zútulňovača”, keďže zvyknú omnoho menej prepúšťať svetlo a tak sa zaťahujú len v prípade, keď je to vyslovene žiadúce. Výhodou je ale omnoho väčšia škála farebnosti a vzorov.

Japonské steny

Tvoria veľmi vkusný a jemný doplnok každého okna. Okrem tieniacej funkcie vedia dotvoriť celkový štýl miestnosti a podčiarknuť jej osobitosť. V ponuke je celá paleta kvetinových vzorov, ale samozrejme aj decentných pastelových farieb. Či už budete hľadať záclony a závesy do svojej modernej, tradičnej alebo rustikálnej kuchyne, či závesy do obývačky, povoľte uzdu fantázii. Dajte na svoje kreatívne nápady. Variujte, obmieňajte, meňte si domácnosť aj sezónne, vyhrajte sa. Dôležité je, aby ste sa vo svojom domove cítili naozaj doma a príjemne. A to aj vďaka vhodne zvoleným doplnkom, akými záclony a závesy nepochybne sú.

