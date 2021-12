Šuflíkové mrazničky sú v móde

Mraznička je dnes už povinnou výbavou každej domácnosti. Vďaka nej dokážeme udržať jedlo neskazené po dlhú dobu. Teraz mrazničky ako aj iná elektronika oveľa modernejšie ako kedysi, majú množstvo funkcií ale aj lepšie parametre. Avšak na trhu je ich mnoho a nie vždy je ľahké vybrať si tú vhodnú.

Vyberáme mrazničku

Umiestnenie Vždy si treba dobre premyslieť, kde mrazničku umiestnite. Ak by bola umiestnená v menšej miestnosti, myslite na to, že musí mať priestor na otvorenie dverí. Ak váš priestor nedisponuje potrebnými rozmermi pre danú mrazničku, môžete si vybrať aj s iných možností.

Voľne stojaca – mrazničku môžete umiestniť na ľubovolné miesto, podľa vašej potreby. Najlepšie by bolo, aby ladila s okolitým nábytkom

– mrazničku môžete umiestniť na ľubovolné miesto, podľa vašej potreby. Najlepšie by bolo, aby ladila s okolitým nábytkom Zabudovaná – mraznička sa stáva súčasťou vašej kuchynskej linky a je schovaná za dvierkami. Mrazené výrobky máte takto kedykoľvek po ruke. Dávajte si však pozor na teplo, ktoré mraznička produkuje, aby nedochádzalo k prehrievaniu

Energetická trieda Energetické triedy sa delia od A – G. Najúspornejšia je trieda A, preto sa pri výbere zamerajte práve na túto triedu. A sa ďalej člení na ďalšie triedy, ktoré charakterizujú znamienka +. Čím vyšší počet plusov, tým je úspornejšia. Najšetrnejšia je s tromi takými znamienkami.

Trieda mrazničky Je udávaná počtom hviezdičiek, ktoré znázorňujú, v akej teplote sa nachádzajú potraviny počas mrazenia. Štyri hviezdičky hovoria o zmrazení na -18 °C či menej. Táto teplota sa považuje za najvhodnejšiu pre hlboké zmrazenie potravín. Spravidla k nemu dochádza v priebehu 24 hodín. Tri hviezdičky sú vhodné pre potraviny, ktoré sú už zmrazené.

Okolité prostredie Nenechávajte mrazničku tam, kde je teplejšie prostredie, nie je dobré, keď na ňu svieti slnko alebo je v prehriatej miestnosti. Nedávajte ju k radiátoru alebo k iným prostriedkom, ktoré vydávajú teplo. Ideálne je dať ju do chladnej miestnosti, pretože by mohlo dôjsť k zbytočnému poškodeniu. Z tohto dôvodu existujú odporúčané klimatické triedy, ktoré určujú vhodné teploty pre mrazničku. Avšak čím je klimatická trieda vyššia, tým viac energie spotrebuje.

Rozdelenie klimatických tried

SN (Subnormálna trieda) 10-32 °C

N (Normálna trieda) 16-32 °C

ST (Subtropická trieda) 18-38 °C

T (Tropická trieda) 18-43 °C

Objem Udáva sa v litroch a na osobu sa ráta s kapacitou okolo 40-50 litrov. Ak si však zabezpečujete potraviny vlastnou činnosťou, kapacita sa môže zdvojnásobiť Radšej si však zaobstarajte mrazničku, ktorú dokážete vyplniť. Pretože väčšia spotrebuje viac energie a ak je poloprázdna, pochopiteľne sa to neoplatí.

Typy mrazničiek podľa usporiadania



Zásuvková mraznička

Systém otvárania ako skriňa

Možnosť prehľadne usporiadať typy mrazených potravín

Niektoré majú zásuvné koše, no kvalitnejšie sú s plastovými zásuvkami

V porovnaní s pultovými majú menšiu kapacitu a ťažšie sa do nich ukladajú väčšie kusy

Pultová mraznička

Väčší úžitkový priestor ako zásuvková

Menšia spotreba energie

Ľahšia manipulácia

Dvierka sa vyklápajú horizontálne

Hodí sa pre tých, ktorí žijú vo veľkých domácnostiach

Vstavané mrazničky

Určené pre zabudovanie do kuchynskej linky.

Môžu byť: plne zabudované čiastočne zabudované

Takéto mrazničky sú odolnejšie

Ďalšie parametre výberu mrazničky

Merací výkon Ide o údaj, ktorý hovorí o množstve potravín s teplotou okolo bodu mrazu, ktoré dokáže mraznička zmraziť na teplotu -16 až -18 °C počas 24 hodín. Pri mrazničkách, ktoré majú otváranie dverí vpravo či vľavo, hovoríme spravidla o 10 kg/24 hod.

Skladovacia doba pri výpadku prúdu Údaj hovorí o tom, ako dlho dokáže mraznička uschovať potraviny zmrazené po tom, ako sa odpojí od elektrickej energie. Tento časový interval sa pohybuje v rozmedzí 10 – 70 hodín. Pri zásuvkových typoch mrazničiek je to menšia hodnota, ako pri pultových. Sú totiž konštruované tak, aby udržali teplotu dlhšie.

Zrýchlené zmrazenie Táto funkcia vám umožní rýchlo zmraziť čerstvo vložené potraviny. Oceníte ho v momentoch, kedy dáte do mrazničky viacero potravín.

No frost Systém zabraňujúci vzniku námrazy..

Alarm Alarm sa ozýva v prípade, že sa zvýši teplota nad určitú zadanú hranicu.

Šuflíková mraznička spraví v potravinách poriadok

Šuflíková mraznička je spotrebič slúžiaci pre uchovanie jedla po dlhšiu dobu než klasicky v chladničke. Od truhlicovej mrazničky sa odlišuje hlavne svojou konštrukciou, kedy pripomína chladničku. Z toho dôvodu je tiež nazývaná ako skriňová mraznička. Rozlišujú sa dve varianty prevedenia, a to voľne stojaca a vstavaná mraznička, pri ktorej je možné umiestniť korpus na prednú stranu a nechať ju splynúť s kuchynskou linkou. Paleta modelov je široká a kľúčovým parametrom je objem, ktorý je východiskovým bodom konkrétneho výberu. Zásuvková mraznička sa môže líšiť aj tým, akú nízku teplotu dokáže vyvinúť, do akej energetickej triedy patrí a akú má spotrebu energie alebo či je mraznička no frost, teda bez namrazenia. Šuflíková mraznička je charakteristická tým, že na prvý pohľad môže vyzerať aj ako chladnička. Niekedy je označená ako skriňová mraznička. Jej charakteristikou je skôr vyššia výška a konkrétna šírka. Na trhu je možné stretnúť sa s variantmi v dvoch prevedeniach. Prvou je voľne stojaca a druhou možnosťou je vstavaná mraznička, na prednú časť ktorej je možné umiestniť klasický korpus, ako v prípade kuchynských skriniek.

Výkon a akumulačná doba Obe hodnoty spolu zľahka súvisia. Šuflíková mraznička s dobrým výkonom zaistí, že sa počas 24 hodín dokáže zmraziť veľké množstvo potravín. Úplne obyčajné riešenia ponúknu výkon spojený s 3 kg jedla za 24 hodín. Štandard začína na mraziacom výkone okolo hodnoty 10 kg / 24 hodín. Tie najlepšie vedia dosiahnuť výkon, pri ktorom za deň zmrazia až 40 kilogramov potravín. Akumulačná doba je hodnotou, ktorá udáva, ako dlho dokáže šuflíková mraznička udržať potraviny zmrazené, ak vypadne elektrický prúd. Tie menej kvalitné majú danú hodnotu okolo 5 hodín. Optimálna doba je okolo 15 hodín, ktorá už zodpovedá aj dlhším výpadkom. Sú však aj modely, ktoré udržia jedlo zmrazenie aj 30 hodín bez prúdu.

Energetická trieda Parameter, ktorý udáva, ako veľmi je skriňová mraznička úsporná. Tie najmenej ekonomické sú spojené s energetickou triedou A, čo je však stále celkom dobrá hodnota. Na trhu možno nájsť aj také, ktoré majú triedu A +++, čo sa pochopiteľne odrazí aj na nižších výdavkoch za energie. Energetickú triedu nájdete na štítku, ktorý musí mať povinne každá mraznička. Okrem toho tam nájdete údaj o objeme, triede mrazenia, hlučnosti a ročnej spotrebe.

Objem mrazničky a jej rozdelenie Šuflíkovú mrazničku treba vyberať aj podľa objemu, s ohľadom na požiadavky používania. Tie úplne najmenšie varianty ponúknu objem okolo 30 – 40 litrov. Sú ale aj modely v celkovej hodnote okolo 200 litrov. Orientačná rada spojená s výberom hovorí, že jedna osoba využije v priemere 30 – 40 litrov. Zabudnúť nemožno ani na rozdelenie. Teda na jednotlivé šuflíky a boxy. U väčších mrazničiek môžu byť 4, ale môže ich byť aj 6. Majú primárne praktickú funkciu, ktorá je spojená s tým, že je možné veci lepšie triediť aj rýchlejšie nájsť.

Praktické funkcie a vlastnosti Medzi také môže patriť funkcia supermrazenie. Tú je vhodné aktivovať, keď sa pridáva väčšie množstvo jedla a je potrebné, aby ho šuflíková mraznička čo najrýchlejšie schladila. Ďalšou funkciou, ktorá súvisí s teplotou, je snímač kombinovaný s varovným zvukom, ktorý informuje o tom, že teplota vnútri výrazne stúpla. Praktickou funkciou je aj technológia no frost. Tá je založená na tom, že sa vo vnútri netvorí námraza. V praxi to znamená, že šuflíkovú mrazničku no frost nie je nutné počas používania odmrazovať.

Hlučnosť Parameter, ktorý je možné nájsť aj na energetickom štítku a ktorý je u väčšiny produktov takmer rovnaký a líši sa len v jednotkách decibelov. Štandardná hlučnosť, ktorá sa u tovaru tohto typu objavuje, je okolo 40 dB. U niektorých je to viac, u iných zase o niečo menej.

