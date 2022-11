Sušička bielizne sa hodí do domu aj do bytu

Sušička prádla je pre vás tabu a zbytočne vyhodené peniaze? Pokladáte to len za prílišnú lenivosť súčasných moderných gazdiniek? Aj keď každý názor akceptujeme, nie je to celkom tak. Sušička je nenahraditeľným pomocníkom najmä vo viacčlenných domácnostiach, v ktorých sú kopy prádla a každodenné pranie súčasťou bežného fungovania domácnosti.

Vyberáme sušičku bielizne do každej domácnosti

Rozhodli ste sa pre kúpu sušičky bielizne? O správnosti vášho rozhodnutia vás presvedčia aj neprehliadnuteľné pozitíva tohto pomocníka. Ak bývate v rodinnom dome s rozľahlou terasou či záhradou, sušenie bielizne nepredstavuje väčší problém. Avšak obyvatelia panelákov sú na tom neporovnateľne horšie. Nevyhnú sa natiahnutým šnúram na balkóne ani neustále rozťahaným sušiakom v, už aj tak, malom priestore. Sušička je rozmerovo malá, ale účinná. V priebehu niekoľkých minút máte oblečenie vysušené, na dotyk je príjemne mäkké a v mnohých prípadoch ho stačí len poskladať a dať do skrine. V prípade, že niečo budete musieť vyžehliť, bude táto činnosť menej namáhavá, pretože sušička bielizeň na žehlenie akoby predpripraví.

So sušičkou bielizne bude váš život príjemnejší, zostane vám omnoho viac času pre rodinu, ušetrí energiu aj námahu. Pri sušení v interiéri musíte bojovať aj s nahromadenou vlhkosťou, ktorá sa, vo väčšine prípadov, prejaví na vzhľade stien. Sušenie vonku zasa prináša nástrahy v podobe vyblednutia, zmoknutia či nebodaj až omrznutia bielizne. So sušičkou dáte týmto strašiakom navždy zbohom. Špeciálne funkcie zbavia odevy chlpov, vlasov aj žmolkov, zničia baktérie alebo alergény a bielizeň krásne prevoňajú. Medzi obľúbené programy patrí refresh, vďaka ktorému bude málo znečistené oblečenie v momente svieže a vy sa vyhnete praniu.

Typy sušičiek

ventilačná – horúci vzduch odchádza zo sušičky preč. Zabezpečte dostatočné vetranie

kondenzačná – horúci vzduch je premieňaný na vodu, ktorá je buď vypúšťaná do odpadu, alebo sa ukladá v zásobníku. Modernejšie kondenzačné sušičky disponujú tepelným čerpadlom, ktorým sa voda ochladzuje a opakovane používa

Ovládanie a funkcie

Sušičky sa ovládajú dvomi spôsobmi – mechanicky alebo elektronicky. Výber je len a len na vás. Rovnaké je to aj v prípade funkcií. Niektoré programy nedáte za nič, bez iných sa v pohode zaobídete. Funkcie a programy vyberajte tak, aby boli šité na mieru pre potreby vašej domácnosti.

Umiestnenie a plnenie

Kam sušičku umiestniť? Ventilačná sa hodí do samostatnej miestnosti, určenej na pranie. Vstavaná napr. aj do kuchyne a kondenzačná prakticky kdekoľvek, kde budete mať pre ňu dostatok miesta. Ak šetríte každým centimetrom, vhodná bude tzv. slim verzia. Umiestnenie a priestor sú prepojené so spôsobom plnenia. Plniť môžete spredu aj zhora, rovnako ako pri práčkach. Spredu plnená sušička je väčšia a rátať by ste mali aj s priestorom pre dvierka. Má ale aj väčší bubon.

Objem bubna

Dôležité je aj to, koľko bielizne môžete v sušičke vysušiť. Držte sa však zásady, že bubon napĺňame len do polovice. Vznikne tak dostatok priestoru, ktorý je pri sušení podstatný. Objem bubna sušičky sa pohybuje od 7 do 9 kg. Menším bubnom disponujú sušičky kombinované s práčkou. Vo všeobecnosti platí, že z vypranej bielizne optimálne usušíte maximálne polovicu a druhá časť bude musieť počkať až na ďalší cyklus.

Základné funkcie

jednoduché žehlenie – funkcia, ktorá vám značne uľahčí život. V poslednej fáze sušenia nastáva ochladenie bielizne, čím sa minimalizuje jej krčivosť

žehlenie – dochádza k nemu v samotnej sušičke. Prostredníctvom vodnej pary sa vyrovnávajú záhyby na oblečení a vy sa tak nebudete musieť trápiť pri žehliacej doske

detská poistka – spustíte ju pomocou jedného alebo viacerých tlačidiel, ktoré stlačíte. Následne nie je možné zmeniť nastavený program ani otvoriť sušičku v priebehu cyklu

odložený štart – po usušení by ste mali bielizeň zo sušičky ihneď vybrať. Začiatok sušenia si viete s touto funkciou prispôsobiť presne podľa vašich potrieb

Pri nákupe v obchodoch s elektronikou sa nenechajte ohúriť len prvým dojmom a dokonalým vzhľadom vašej vysnívanej sušičky, ale všímajte si aj technické parametre. Dôležité je zaradenie do energetickej triedy, značka a výrobca a, samozrejme, dostupnosť náhradných dielov, možnosť servisovania či reklamácie. Štandardná dĺžka záručnej doby sú dva roky, no požiadať môžete aj o tzv. predĺženú záruku. Zadarmo to ale nebude. Radi nakupujete cez internet? V takom prípade vám odporúčame dôkladné preštudovanie recenzií a referencií nielen od výrobcov, ale hlavne od zákazníkov.

