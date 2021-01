Taburetky a ich využitie v moderných domácnostiach

Šetria priestor, no zároveň ho vytvárajú. V ponuke totiž nájdete aj rozkladacie taburetky, ktoré oceníte najmä v malom byte. Príležitostné spanie na takomto jednoduchom lôžku nemusí byť nekomfortnou záležitosťou. Kvalitná výstuž matracov bude pre nečakaných hostí určite postačujúca.

V obývačke jednoznačne áno

Taburetky do obývačky podporia kvalitu vášho relaxu pri sledovaní televízie alebo pri ponorení sa do deja v čitateľskom kútiku. Môžete si ich totiž zakúpiť aj ako súčasť sedacej súpravy či kresla. Vtedy sa stretnete aj s funkciou polohovania a výškového nastavenia. Dbajte na to, aby nepresiahla samotnú výšku sedačky či iného primárne určeného nábytku na sedenie.

Nenápadné alebo tvoriace akcent? Rozhodnutie veľakrát závisí, okrem vkusu, na štýle celkového zariadenia interiéru. Ak sa v ňom nachádzajú kúsky nábytku, ktoré dominujú svojím farebným prevedením či tvarom, neoplatí sa ísť do ďalšieho experimentovania.

Ak je však pravdou opak, nebojte sa pritvrdiť a pokojne vyberte bláznivý vzor, unikátnu farbu či originálny dizajn. Nudnosť a fádnosť tak nepripadá do úvahy a vy navyše získate aj ďalšie praktické a pohodlné sedenie, ktoré zharmonizujete so sedacou súpravou v neutrálnych odtieňoch a tvaroch.

Ako chameleón…

Nie len čalúnené taburetky majú schopnosť prispôsobiť sa aktuálnym potrebám majiteľov bytu či domu. Niekedy sú priamo súčasťou sedačky, inokedy „voľne stoja“ oproti ako alternatíva kresiel, no aj zastúpenie konferenčného stolíka im pristane.

Ich vzhľad môže tak nadobúdať rôzne podoby. Stretnete sa s tzv. otomanom na nožičkách (aj bez nich), s čalúnením v kombinácii kovovej konštrukcie a za zmienku nepochybne stoja aj kožené taburetky. Spolu s podnosom vhodným na odkladanie nápojov a umiestnenie dekorácií sa podieľajú na vytvorení útulného interiéru.

Variabilnosť na druhú, to je ľahké premiestnenie aj v rámci jednotlivých miestností v interiéri. Umožnia ju taburetky na kolieskach, ktoré vďaka jednoduchej mobilite ocenia aj staršie generácie. Aj pre mladé páry v jednoizbových bytoch budú na nezaplatenie…

Dizajnové taburetky vás neomrzia

Aj taburetky podliehajú aktuálnym módnym trendom. Ak si potrpíte na dokonalé zladenie interiéru, vyberajte sedenie zodpovedajúce jeho štýlu. V opačnom prípade siahnite po kontrastných kúskoch, ktoré vzišli z rúk nápaditých dizajnérov. Dekoratívny charakter však môžu mať aj štrikované, háčkované či ratanové taburetky.

Takýmto „zábavným nábytkom“ sa môže pochváliť napríklad aj slovenský architekt Dušan Voštenák, ktorý svoju fantáziu zhmotnil do zaujímavých „minisedačiek“ s hravým a pestrým vizuálom. Vtip aj osobitosť nesie sedenie pripomínajúce napríklad oblak, pery, srdce, klavír, volské oko, melón, puk…

Netradičné tvary a detaily sú svojím spôsobom základom, ktorý z nich robí výnimočné nábytkové komponenty. Aj keď polkruhový tvar sa pomaly stáva klasikou, ešte stále spĺňa funkciu „vyčnievajúceho dizajnu“. Jeho praktická stránka stojí za povšimnutie, pretože spojením dvoch taburetiek s rovnomenným tvarom vznikne veľký kruh, a tým ďalšia variabilita.

