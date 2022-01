Tapety Vintage - osobitný štýl a elegancia

Snúbi sa v ňom niečo staré, niečo nové, a zároveň moderné. Vintage štýl bývania je veľmi obľúbený. Aj preto, že dokáže pretaviť všetky tieto spomenuté prvky do dych berúceho celku. A stačí vám k tomu aj starý dom, ktorý je pre vintage štýl bývania ako stvorený.

Dodajte svojmu domovu šmrnc s vintage tapetou

Začnite jednoducho. Napíšte si svoju predstavu o vintage bývaní na papier. Zvážte podmienky, ktoré máte vo svojom dome, a ktoré vám to dovolia a nebojte sa výziev. Nebojte sa nekonzistentných štýlov okien, rôznych dĺžok dosiek ani vytvoreniu rôznych náhodných efektov. Aj v tomto článku vám ukážeme, ako na to, aby ste boli spokojní. Vintage bývanie a drevo k sebe jednoducho patria. Ak chcete vo svojom dome maximalizovať nostalgické cítenie, prírodné drevo by mali tvoriť nie len doplnky, ale pokojne aj steny. Charakter a teplo, ktoré so sebou drevo prináša oceníte počas hektických dní, ale aj bežného odpočinku. Ak máte nízky rozpočet stačí, ak bude drevom dýchať čo i len jedna lišta, malá stena alebo strop. Vhodným dreveným materiálom na podlahy sa pre vás môže stať borovicové drevo. Akákoľvek podlaha, ktorá má na sebe mierny stupeň opotrebovania sa môže stať perfektným doplnkom vo vintage obývačke.

Nadčasový vzhľad vášho vintage bývania dodajú tlmené odtiene pastelových farieb. Jemné miešanie týchto farieb dodáva potrebný záujem, ktorý môžete zvýšiť ešte žiaducejšou patinou. Nezabudnite ani na tkaniny. Zamat, čalúnené kreslá či obyčajné drevené stoličky. To všetko patrí do vintage bývania. Jedným zo skvelých doplnkov na steny môžu byť aj tapety. Kvetinový vzor umocní vintage štýl a náramne sa hodí do kúpeľne alebo spálne. Staro-novým bývaním môže dýchať celý váš dom. Zvoľte tie správne vintage štýl doplnky a prepojenie dvoch svetov sa môže stať oslnivejším, ako by ste mohli čakať.

S kuchyňou, ako najdôležitejšou miestnosťou v dome, môžete vyrobiť malé zázraky na počkanie. Stačí, ak sa zameriate na niekoľko doplnkov. Navštevujte trhy so starožitnosťami alebo bazáry na internete, kde občas nájdete skutočné poklady rôznych druhov. Interiér kuchyne bude vďaka tomu vyzerať neobyčajne a zároveň v ňom môžete ponechať to bežné formou spotrebičov, či iných doplnkov. Vintage kuchyne sa zameriavajú na detaily, akými môžu byť otvorené police, regály či sklenené dvierka, ktoré všetkým ukážu historické servírovacie misky, či iné starožitné doplnky, ktoré umocnia každú funkciu vintage kuchyne.

Prvá cesta, ktorou sa môžete vybrať v obývačke je starožitný nábytok v podobe stolíka, obývacej steny, či knižnice. Nezabudnite ani na opotrebovaný vzhľad stien a zaujímavé koberce. Priestor však môžete dať aj moderným doplnkom. Obývačka s vintage nádychom preferuje biele steny v kombinácii s patinovaným kozubom a stolíkom. Moderný aspekt umocňujú farby a usporiadanie jednotlivých doplnkov. Skvelými doplnkami v obývačke môžu byť aj vintage kreslá, či starý klavír. Aby sme nezabudli – nebojte sa ani jemných vzorov. Nadčasový dizajn vo vintage štýle môže mať aj vaša spálňa. Aj tu stačí, ak sa zameriate na niekoľko detailov a doplnkov. Jedným z nich môžu byť nočné stolíky, v ktorých vyhráva kombinácia dreva a mosadze. Vintage moment dopĺňa čelo postele v tmavomodrej farbe so zamatovým materiálom. Nadčasovým vintage doplnkom v spálni môže byť aj zrkadlo, ktoré v kombinácii s dubovou komodou pôsobí ako stará talianska spálňa z obdobia 20. rokov. Oázu oddychu v kúpeľni vytvoríte vďaka vani. Vintage kúpeľňa bez vane by bola ako osobnosť bez duše. Akú si teda vybrať? Čím starší kúsok, tým lepší. Siahnite po starých medených vaniach a zožltnutých bronzových kohútikoch. V kombinácii s bambusom vytvoríte prirodzené miesto dýchajúce prírodou. Môžete sa však vybrať aj celkom iným smerom. Vintage kúpeľňu môžete ozvláštniť tapetami, doplnkami v podobe umeleckých obrazov, či nezvyčajným dekadentným zrkadlom.

Pozrite si tapety v týchto e-shopoch:

Ako si teda zariadiť bývanie vo vintage štýle? Stačí sa držať nasledujúcich krokov:

Sledujte bazáry, blšie trhy a nezatracujte starý dom, či nábytok po vašich prastarých rodičoch

Vintage miluje drevo a pretváranie starých vecí na nové. Skúste to s patinovaním či maľbou

Nebojte sa kombinácií starého a nového

Vintage štýl znamená zamerať sa na doplnky. Tie vytvárajú charakter bývania

V tejto súvislosti by vás mohlo zaujímať: