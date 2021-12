Test sušičky prádla: Bosch, LG alebo Beko?

Bosch WTH83000BY

Negatíva

Chýba vnútorné osvetlenie

Pevný záves dvierok

Plastové dvierka

Málo nápaditý dizajn

Podľa prieskumov rastie využitie sušičiek v domácnostiach rok od roku viac a viac. Môžeme sa tomu vôbec diviť? Sušičky ako také sú veľmi inteligentné spotrebiče, ktoré si pozornosť naozaj zaslúžia. Niekto sa môže opýtať čím, ale bola by to pomerne zbytočná otázka. Ide hlavne o pohodlie, ktoré vznikne odstránením starých sušiakov prádla a tiež veľa miesta, ktoré tým ušetríme. Naviac z bytu odstránime vlhkosť, ktorá by sa vám v ňom držala. A v neposlednom rade ušetríte veľa času s vešaním prádla a jeho následným žehlením. Trh so sušičkami je však v Slovenskej republike natoľko silný, že pokiaľ o kúpe uvažujete, výber pre vás bude veľmi ťažký. Avšak ak si rozkliknete internetové recenzie, potom si určite urobíte ďaleko lepší názor na to, ktoré modely sú výhodné a ktoré sa naopak nevyplatia kupovať. Dnes sa bližšie pozrieme na sušičku Bosch WTH83000BY.

Dizajn

Sušička prádla Bosch Serie 4 WTH83000BY vo svojom dizajne vsadila na jednoduchosť. Niekedy nie je celoplastové prevedenie veľmi sympatické. Existujú modely, ktoré by ste mohli zavrieť do tmavej miestnosti a nikomu ich neukazovať. Tento model je však svetlou výnimkou. Vyzerá celkom elegantne, naviac po stranách nájdete výrazný kruhovitý AntiVibration Design. Ten pomáha sušičke minimalizovať vibrácie spôsobené otáčaním bubna a okrem toho dodatočnou izoláciou znižuje hluk. Jedinú drobnú nevýhodu na celkovom návrhu sušičky vidíme v tom, že má plastové dvierka. Nemôžete teda behom sušenia skontrolovať prádlo v bubne. Ďalším nedostatkom je pevný záves vpravo. Nemôžete si zvoliť, do ktorej strany budete otvárať vašu sušičku.

Bielu farbu a celoplastový plášť dopĺňa odvod kondenzátora v pravom dolnom rohu a ovládacia lišta nad dverami. Skladá sa z kolieska pre voľbu programov a prehľadného LED displeja. Ten hodnotíme veľmi kladne hlavne vďaka technológii tlačidiel TouchControl. Veľmi dobre reagujú na vaše voľby a naviac sa vám kvôli rýchlej odozve nemôže stať, že by ste prehliadli aktiváciu (či deaktiváciu) funkcií. Okrem toho nájdete na displeji tiež klasického ukazovateľa priebehu cyklu a zostávajúceho času. Srdcom každej sušičky je jej bubon. V tomto prípade môžeme povedať, že model Bosch WTH83000BY má svoje srdce na správnom mieste a že tlčie, ako má. S objemom 112 litrov a kapacitou sušenia 7 kilogramov sa radí do priemeru. Chýbajúce vnútorné osvetlenie považujeme za nedostatok. Sušička Bosch WTH83000BY disponuje užitočnou technológiou šetrného sušenia SensitiveDrying. Jeho základným princípom je špeciálna štruktúra galvanického povrchu, ktorý umožňuje teplému vzduchu prístup zo všetkých strán. Mäkký povrch a zakrivené unášače zaisťujú šetrnú starostlivosť o bielizeň. To je u sušičky, ako je táto, veľmi výrazná výhoda, o ktorej by ste pred kúpou mali vedieť.

Spotreba a spracovanie

Základným parametrom, ktorý si pri kúpe sušičky musíte všímať, je jej príslušnosť k energetickej triede. V tomto prípade môžeme konštatovať, že model Bosch Serie 4 WTH83000BY sa radí do kategórie A+. Je to celkom solídny priemer, avšak stále nesiaha na najšetrnejšie sušičky triedy A+++. V porovnaní s B-čkovou triedou týchto spotrebičov však môžeme hovoriť o značnej úspore. Ako je to možné? Jednoducho. Počiatočná investícia síce bude o niečo vyššia, ako pri sušičkách triedy B, na druhej strane však dokáže efektívnejšie premieňať energiu. Jej chodom tak môžete značne ušetriť a po čase sa vám počiatočná investícia (oproti sk. B) celá vráti. Pokiaľ ide o účinnosť sušenia, patrí táto kondenzačná sušička s tepelným čerpadlom do triedy B, čiže do vyššej strednej triedy. Je to celkom dobrý výsledok, ktorý znamená, že o vaše prádlo bude veľmi dobre postarané. Pre vaše pohodlie je pomerne rozhodujúca tiež hlučnosť sušičky. Hlučnosť 65 decibelov je v tomto prípade viac než príjemná. Pravdepodobne to je spôsobené antivibračným dizajnom, ktorý tlmí vibrácie aj hluk sušičky.

Na čo by ste však nemali zabudnúť, je vnútorné zariadenie sušičky. Začneme tepelným čerpadlom, ktoré sa vyznačuje vysokou efektivitou. Vďaka technológii ActiveAir je ohrev vzduchu ďaleko jednoduchší. Využíva sa totiž nie len teplo z čerpadla, ale aj to, ktoré je už v sušičke prítomné. Výsledkom je výrazná úspora energie. Rovnako úsporný je aj kompresor EcoSilence, ktorý je tichý, šetrný k životnému prostrediu a predovšetkým, má dlhú životnosť. Súčasťou sušičky Bosch WTH83000BY je tiež kondenzačná nádoba na odvod kondenzátu. Tam sa zhromažďuje vlhkosť. Bohužiaľ, set pre odvod kondenzátu do odpadu nie je súčasťou balenia, takže budete musieť nádobu vylievať ručne. Avšak sušička vás vždy upozorní, keď sa naplní. Rovnako vám dá signálom vedieť, keď je potrebné vyčistiť filter. Budete ho síce čistiť manuálne, avšak nie je to vďaka technológii EasyClean nič zložité. Stačí ho prepláchnuť vodou a vrátiť na svoje miesto.

Programy

Súčasťou sušičky Bosch WTH83000BY je 14 rôznych voliteľných programov pre najrôznejšie materiály, druhy bielizne a typy sušenia. Od krátkeho programu na 30 minút až po dlhý program Suché do skrine plus. Za pozornosť stojí predovšetkým program pre prachové perie, ktorý nie je samozrejmosťou mnohých sušičiek. Ďalej sa stretnete aj s programom Šport a Fitness pre vaše športové oblečenie, ktoré vyžaduje zvláštnu starostlivosť.