Osobitý štýl, ktorý vzniká pri skrášľovaní a zdokonaľovaní jednotlivých kúskov nábytku, doplnkov či iných častí zariadenia interiéru je v značnej miere odrazom vašej osobnosti. Tvorivé bývanie totiž nespočíva len v jednoduchom nátere či vo využití inak zabudnutého predmetu alternatívnym spôsobom. Vyžaduje si trpezlivosť, veľkú fantáziu, vkus, ale tiež pestrosť nápadov a dynamickosť.

Tvorivé bývanie zbožňuje farby a maľovanie

Fádnosť sa tento raz nenosí. I moderný neutrálny interiér môžete skrášliť nenásilným spôsobom. Stačí použiť vhodný náter a natrieť väčšie alebo menšie plochy či detaily. V oboch prípadoch čakajte pôsobivú zmenu. Dôležité je, aby boli odtiene harmonické a príjemne ladiace. Pastelové farby majú zelenú, no krikľavosti sa radšej vyhnite. Nezabúdajte, že priveľa výrazných prvkov môže spôsobiť neželaný výsledok.

Vzory do interiéru patria. Geometria je zrazu fascinujúca a zdobí dekoračné vankúše, steny, zástenu kuchynskej linky, závesy, ale tiež nábytok. Ak ste v sebe objavili talent na maľovanie, smelo do toho! Jedinečné ťahy štetcom sú tým pravým pre tvorivé bývanie. Rozmanité motívy však dosiahnete i špeciálnymi šablónami, ktoré zoženiete v hobby obchodoch alebo si ich taktiež vyrobíte sami. Pamätáte si ešte na pečiatky zo zemiakov? Stačí namočiť vyrezaný zemiak napríklad do farieb na textil a skombinovať zábavu a unikátnosť.

Tvorivé bývanie sa nebráni akýmkoľvek nápadom

Možností kreatívnej tvorby je nespočetne. Ktorú z nich si vyberiete je len na vás a vašej šikovnosti. I keď pre mnohých je homemade lákavým riešením na zútulnenie domova, siahnu radšej po kúskoch, ktoré síce nesú rovnaký prívlastok, no sú vyrábané ľuďmi, ktorí to jednoducho vedia lepšie a krajšie. Existuje množstvo internetových stránok, kde sa môžete buď inšpirovať, alebo si inšpiratívne vecičky šikovných ľudí zakúpiť. Príkladom je známy web sashe.sk.

Technika decoupage, pôvodne moderný nábytok, ktorý má patinový vzhľad, zrkadlá so zaujímavým rámom, rámiky na fotky z rôznych materiálov, bytový textil ako ho nepoznáte, nástenné dekorácie, ručne robené kusové koberce, poličky nevšedných tvarov, stojany a úložné priestory, ktoré neuniknú žiadnemu pohľadu, svietniky, interiérové vence, drevené nápisy podľa želania, veselé črepníky na izbové rastliny, ako aj ďalšie podnetné tipy na zariadenie interiéru, ktorý sa „neopičí“ možno prídu vhod práve vám.

