Tyrkysová farba vyčarí svieži interiér

Tyrkysová farba je charakteristická tiež tým, že dokáže zvyšovať sebavedomie, no zároveň pôsobí upokojujúcim dojmom. Vyvarujte sa ale kompletnému vymaľovaniu interiéru. Vsaďte na zaujímavú tapetu na jednej stene, doprajte si štýlové kreslo, ozdobte sedačku pohodlnými vankúšmi. Jednoducho uprednostnite menšie plochy na nábytku či doplnkoch.

Tyrkysová farba a prislúchajúce farebné spektrum

V rámci svojej farebnej škály sa farby s niektorými odtieňmi výborne dopĺňajú, s inými zase nepôsobia harmonicky. Či už sa rozhodnete vytvoriť dynamický efekt v obývačke prostredníctvom kontrastov alebo vsadíte na menej intenzívne ladenie, nasledujúce tóny farieb budú správnou voľbu pri kombinovaní:

biela

vanilková

béžová

ružová

fuksiová

fialová

tmavozelená

tmavomodrá

Tyrkysová farba v interiéri – kde ju použiť?

Farby a svetlo majú hlavné slovo v oblasti interiérového dizajnu pri zariaďovaní bytu či domu. Ich účinok pociťujeme aj v rámci nášho psychického rozpoloženia, keďže na nás pôsobia podvedome. Nielen výber, ale aj samotné pôsobenie predstavuje individuálne vplyvy a vnímanie priestoru. Spôsob, akým ich použijete, ako aj miesto využitia potom vo veľkej miere určuje pohodu domova.

Tyrkysová farba sa hodí do obývačky, detskej izby aj do kúpeľne. Ak ju chcete zakomponovať do interiéru kuchyne alebo jedálne, striedmosť by mala byť na mieste. Môžete sa totiž stretnúť s názorom, že studené tóny tejto farby podporujú vytrácanie chuti do jedla.

Čo sa týka nábytku a jeho farebnosti, hodí sa najmä k skrinkám v bielych odtieňoch, no nič nepokazíte ani kombináciou s brezovým drevom či tmavými tónmi štruktúry dreva. Stredné a teplé tóny masívu nemusia byť tou najlepšou voľbou na dosiahnutie príjemne zladeného domáceho prostredia.

