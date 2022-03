Umývačka riadu je výborný pomocník

V minulosti platil akýsi nepísaný úzus, že umývačka riadu je luxusom, ktorý si môžu dopriať len bohatí. Veľký omyl, ktorý je už našťastie prekonaný a umývačky riadu sa stávajú bežnou súčasťou našich domácností. Výhodou umývačiek riadu je fakt, že riad nie len umyjú, ale ho aj osušia. Zároveň šetria váš čas, spotrebovanú vodu a energiu potrebnú na jej ohrev. Umývačka riadu je komfortná, ekologická a šetrná k vášmu rodinnému rozpočtu. Môžete ju umiestniť všade tam, kde je prívod vody, energie a odpadu. Vybrať si môžete z viacerých dostupných typov.

voľne stojace umývačky – môžu stáť samostatne, bez ohľadu na rozloženie ostatného nábytku. Ide teda o solitérne prístroje. Ponúkajú aj možnosť zabudovania. Odstránite hornú dosku a umývačku jednoducho zasuniete pod kuchynskú linku. Ovládací panel býva umiestnený v hornej časti nad dvierkami

vstavané umývačky – sú určené na zabudovanie do kuchynskej linky. Tomu sú prispôsobené ich rozmery aj umiestnenie ovládacieho panela. V tejto skupine nájdete aj tzv. polointegrované typy. Krycí panel nezakrýva celé dvere, necháva odkryté ovládanie, ktoré je umiestnené vpredu na dverách

stolné umývačky – malé prístroje vhodné pre domácnosť s jedným, prípadne dvomi členmi. Jednoducho ich položíte na kuchynskú linku

Vyberáte umývačku riadu? Nezabudnite na tieto parametre

Každý prístroj charakterizujú isté kvalitatívne parametre, na ktoré by sme pri jeho výbere nie len nemali zabudnúť, ale dať si na nich doslova záležať. Pri umývačke riadu si dobre preverte nasledujúcich šesť faktorov.

rozmery a kapacita – čím väčšia umývačka, tým väčšia kapacita. To je samozrejme logické. Pod kapacitou rozumieme počet setov riadu, ktorý sa do nej zmestí v rámci jedného umytia. Set riadu zahŕňa hlboký, plytký a dezertný tanier, šálku alebo pohár a príbor. Nezapočítavajú sa hrnce, pretože tie zaberú najviac miesta

vnútorné usporiadanie – ide o usporiadanie vnútorných košov a ich variabilitu. Mali by byť vyberateľné. Výhodou je aj možnosť zmeny polohy koša v umývačke. Súčasťou základnej výbavy by mali byť klipy na ostré nože, zásobník na drobnosti, či vyberateľný kôš na príbory. Na dne umývačky sa nachádza zásobník na soľ, vo dverách zasa zásobník na leštidlo a čistiaci prostriedok

umývacie programy a funkcie – jednotlivé typy umývačiek sa líšia aj počtom umývacích programov a doplnkových funkcií. Základná škála programov je zvyčajne rovnaká. Niektoré umývačky disponujú tlačidlom pre okamžité zastavenie programu. Určite oceníte šetriaci program, program pre polovičnú náplň, či rýchle umývanie. Z doplnkových funkcií sú vyhľadávané odložený štart, aktívne sušenie, ale aj detská poistka. Umývačka riadu má zvyčajne aj displej, ukazujúci zostávajúci čas do konca programu

spotreba vody a energie – oblasť šetrenia vody a elektrickej energie sa zlepšuje s každou ďalšou generáciou prístrojov. Šetrná umývačka riadu dokáže umyť riad v 11 litroch vody, menej šetrná až v 20 litroch vody. Stále sa však ukazuje, že pri ručnom umývaní jej spotrebujete až dvakrát viac

dĺžka umývacieho cyklu – ak sa rozhodneme pre umývačku riadu, chceme mať dobre umytý riad a zároveň ušetrenú vodu a elektrickú energiu. Umývacie programy majú však rozdielnu dobu umývania, štandard je 2 – 3,5 hodiny. Ekologické programy sú ešte dlhšie, cca 4 hodiny. Rýchle programy síce šetria čas, ale výrazne sa zvyšuje použitá voda a spotrebovaná energia

hlučnosť – tento parameter zohľadňujte najmä v prípade, že bývate v malom byte a zvuky z kuchyne by ovplyvňovali váš komfort v ostatných častiach bytu. Ideálna hodnota je od 40 – 50 db

Dôležitá je pravdaže aj pravidelná údržba. Umývačku riadu čistite podľa pokynov od výrobcu. Všeobecne platí, že je potrebné pravidelne čistiť filter, od mastnoty a zvyškov jedla. Po určitom počte umývacích programov odporúčame pustiť umývačku riadu naprázdno, zvoľte program s najvyššou teplotou a použite prípravok na čistenie umývačiek riadu. Umývačku takto zbavíte usadených nečistôt, no hlavne vodného kameňa.

Aj usporiadanie riadu musí mať svoju hierarchiu. Do spodných košov vkladajte ťažší riad, do vrchných ľahší. Nezabudnite ani na fakt, že nie všetko môžete umývať v umývačke riadu. Do skupiny riadov, vhodných len na ručné umývanie patria:

riad so zdobením s kovovými prísadami (napr. so zlatým prúžkom)

formy a panvice s teflónovým povrchom

plastový riad bez značky umývačky riadu

drevený riad

medené, strieborné, hliníkové alebo pozinkované riady

nože a panvice s drevenou rukoväťou

