Umývadlo do WC a kúpeľne na jednotku

Asi väčšina z vás, ktorá už má rekonštrukciu kúpeľne za sebou nám dá za pravdu, že výber materiálov pri dnešných možnostiach je poriadny oriešok. Je cena či dizajn naozaj to, čo by malo mať pri rozhodovaní prioritu? Funkčnosť a praktickosť sú vlastnosti, na ktoré sa často zabúda. Dnes si povieme, na čo sa zamerať pri výbere umývadla, aby ste pri každodennom používaní mali z neho potešenie.

Materiál Najpoužívanejšie materiály, s ktorými sa môžeme stretnúť sú keramika alebo liaty mramor. Áno, k dispozícii je aj drevo, kameň, nerez či sklo. Sú to však skôr vzácnejšie prípady, preto sa budeme venovať tým používanejším, ktorými sú keramika a liaty mramor. Práve keramika je momentálne najviac používaný materiál u väčšiny výrobcov. Základom je zlúčenina viacerých hlín a štrkov (šlika), tá je potom oglazúrovaná. Výhodou je snehobiela farba s vysokým leskom a farebnou stálosťou. Lepší výrobcovia nanášajú na glazúru povrchový nástrek, ktorý zmenší jej pórovitosť a nebude sa tak zanášať vodným kameňom. Nevýhodou môže byť vyššia hmotnosť, nemožnosť opravy prasknutia glazúry (napr. pri páde sklenenej voňavky uloženej na poličke nad umývadlom), prípadne nerovné plochy pri veľkých umývadlách. Je to dané tým, že keramika sa pri vypaľovaní v peci zmrští až o 30 %. Preto je rozumnejšie vyberať výrobcov s dlhou tradíciou. Liaty mramor je zlúčenina živice a dolomitu, jeho výhodou môže byť nižšia hmotnosť, prípadne rovnejšie plochy. Nevýhodou menšia farebná stálosť, nie tak snehobiela farba ako pri keramike, väčšie riziko poškriabania a tiež vyššia nasiakavosť (problém často býva pri kontakte s farbou na vlasy). Tieto umývadla sú zväčša menej masívne v porovnaní s keramickými.

Tvar Oblé, hranaté, vysoké, nízke. Dizajn je na každom z nás. Je dobré ho však zladiť v kontexte s celou kúpeľňou. Ak napr. máte sprchový kút 120 x 90 cm, teda hranatý, bude lepšie držať sa tejto línie aj pri výbere umývadla, WC alebo vodovodných batérií. Poraďte sa radšej s odborníkmi, nechajte si vypracovať 3D návrh kúpeľne, v ktorom sa vychytajú všetky muchy.

Spôsob uloženia

Závesné Najpoužívanejšie sú práve klasické závesné umývadlá. Spôsob uchytenia je na dva šróby do steny. Môžu byť položené na skrinke. Pozor na nekompatibilitu skriniek s umývadlami! Každý výrobca uvádza presné kombinácie svojich skriniek s konkrétnymi umývadlami.

Na dosku Moderné, často používané uloženie umývadla. Pozor však na praktickosť týchto umývadiel, predovšetkým mís. Umývadlová misa s veľkým sklonom na dosku sa veľmi ťažko udržiava v čistote. Jej malá styčná plocha s doskou navyše často spôsobuje nestabilitu (umývadlo sa pohybuje). Pozor tiež na uchytenie batérie. V mnohých prípadoch sa batéria fixuje do dosky resp. skrinky. Takto uchytená batéria je vyššia a tým pádom nestabilná. Nehovoriac o tom, že prichádzate o záruku na skrinku, keďže do nej potrebujete urobiť otvor. Dbajte na to, aby nebola spodná časť umývadla plochá, v opačnom prípade vám bude voda fŕkať všade okolo.

Zápustné (zhora, zdola) Pri zápustných umývadlách zhora je jeho väčšinová časť zapustená do dosky, resp. skrinky. V porovnaní so zápustným umývadlom zdola nemusíte s takou presnosťou vyrezávať otvor do dosky, Prípadnú chybu prekryje vrchný lem umývadla. Na druhej strane, oproti klasickým závesným umývadlám sa medzi vrchným lemom a doskou môžu časom usádzať baktérie na silikóne. Pri umývadlách zapustených zdola treba s veľkou presnosťou vyrezať otvor a treba rátať s tým, že voda bude fŕkať do spojov medzi osadením umývadla a doskou. Drevotrieskovej doske to nemusí robiť dobre.

Na čo si dať pri výbere pozor Väčšina z výhod či nevýhod toho ktorého umývadla už bola spomenutá vyššie, poďme si to ale zhrnúť.

umývadlo s úplne plochým dnom je pekné, avšak voda pri dopade bude príliš fŕkať dookola

ak poškuľujete po umývadlovej mise, resp. umývadle na dosku, je lepšie keď zviera čo najmenší uhol s doskou, v opačnom prípade sa bude priestor v jej okolí ťažšie čistiť. Taktiež platí, že menší uhol = väčšia styčná plocha umývadla s doskou = lepšia stabilita (nebude sa pohybovať po doske)

batéria umiestnená vedľa umývadla na doske pôsobí fajn, v praxi sa však stáva, že je vďaka svojej výške nestabilná. Navyše prídete o záruku na skrinku pokiaľ ju namontujete na ňu. Bude lepšie vybrať umývadlo s umiestnením batérie na sebe alebo použiť podomietkovú batériu s upevnením na stenu

pri renomovaných výrobcoch máte možnosť za príplatok zakúpiť povrchovú úpravu glazúry, vďaka ktorej sa nebude tak usádzať vodný kameň, umývadlo bude stále pekne lesklé a čisté. Nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky, inak ochrannú vrstvu zošúchate dolu. Najlepšia je obyčajná jarová voda

nech si už zadovážite ktorékoľvek umývadlo, nezabudnite si vypýtať technický list, na ňom je uvedené v akej výške má vodár vyviesť odpad a prívod vody, dvojnásobne to platí v prípade, že pod umývadlom bude aj skrinka

