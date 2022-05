V každej väčšej záhrade nesmie chýbať kultivátor

Ak vlastníte záhradu, viete, že sa vždy nájde niečo, čo treba spraviť. Príprava na sadbu, hnojenie, mulčovanie, zbieranie úrody, pripravenie pôdy na zimný spánok. Pri starostlivosti o pole či ornú pôdu na záhrade väčšina ľudí ešte stále využíva rýľ alebo motyku. Prečo si neuľahčiť a neurýchliť prácu na záhrade s pomocníkom, akým je kultivátor?

Čo je kultivátor?

Prístroj s radlicami, nožmi, ktoré slúžia na kyprenie pôdy. Je vhodný na väčšie plochy ako sú polia, role či rozmerné záhrady, kde by ste bežným rýľom a motykou strávili hodiny až dni. Slúži na hĺbkovú kultiváciu pôdy, zbieranie plodín, mulčovanie, odstraňovanie buriny, zapracovanie hnojív i starostlivosť o trávnik.

Kultivátor alebo rotavátor?

Aký je zásadný rozdiel medzi týmito dvoma pre laika podobnými pomocníkmi do záhrady? Rotavátory využijete primárne na menších záhradkách, vďaka ich nízkej hmotnosti sú jednoduché na ovládanie. Viete s nimi kultivovať pôdu iba na jej povrchu do hĺbky 15 centimetrov. Slúžia aj na zaorávanie hnojiva či rašeliny, vytiahnu zo zeme burinu, ale nerozomelú ju ako kultivátor.

Naopak s kultivátorom viete zem obrábať do hĺbky, čím sa lepšie prevzdušní. Má viacero užitočných funkcií, dokážete s ním zbierať celé plodiny, hnojiť i odstraňovať burinu. Kvôli výkonnému motoru je stroj ťažší a náročnejší na ovládanie či údržbu. Oplatí sa pre všetkých, ktorí sa pravidelne starajú o väčšie pozemky ornej pôdy.

Kultivátor:

Určený pre väčšie plochy

Viac funkcií

Kultivácia pôdy do hĺbky

Vyššia hmotnosť

Náročnejší na ovládanie

Rotavátor:

Určený pre menšie plochy a záhradky

Kultivácia pôdy iba na povrchu

Jednoduché ovládanie

Nižšia hmotnosť stroja

Menej funkcií

Medzi najpredávanejšie modely patria elektrický a benzínový kultivátor.

Foto: Husqvarna

Elektrický kultivátor

Tak ako pri všetkých elektrických strojoch do záhrady, má aj elektrický model pomocníka na kultiváciu pôdy jednu veľkú nevýhodu. Je ňou elektrický kábel a závislosť na elektrickej energii. Pri väčších záhradách to pre mnohých môže byť priam nemožné, ťahať elektrický kábel cez celý pozemok. Nehovoriac o neustálej kontrole prívodného kábla, aby sa pri práci nepoškodil preseknutím.

Nízka hmotnosť pomáha pri manipulácii so strojom. V prípade, že plánujete obrábať iba menšiu plochu v blízkosti zdroja elektriny, je vhodným pomocníkom pre vás. Obstarávacia cena je nižšia ako pri benzínových modeloch. Snáď najväčšou nevýhodou, v porovnaní s benzínovými, je ale nedostatok príslušenstva. Je však tichší a menej náročný na dlhodobú údržbu.

Benzínový kultivátor

Vysoko výkonní pomocníci do záhrady s benzínovým motorom sú vhodní na väčšie a odľahlé pozemky. Bez obmedzení s nimi prevzdušníte a pooriete plochy rôznych rozmerov. Majú vyššiu hmotnosť, čo pri práci s kultivátorom nie je zrovna nevýhodou. Vyššia hmotnosť je vítaná pre lepšiu stabilitu, aby vám stroj pri zahrabávaní sa do zeme neutekal.

Obstarávacia cena je síce vyššia, stroj vám to ale vráti nielen vysokou životnosťou, ale aj tým, že je multifunkčný. Budete ho môcť používať na rôzne práce na záhrade. K benzínovým kultivátorom si viete dokúpiť rôzne príslušenstvo, ktoré vám pomôže nielen pri obrábaní pôdy, ale aj pri zbere plodín. Takýmto príslušenstvom je napríklad vyorávač zemiakov, dokúpiť si viete aj pluh.

Modely s benzínovým motorom majú výkon okolo 4 – 5 kW a pracovný záber 30 až 80 centimetrov. Čím väčší záber, tým rýchlejšie vykonaná práca na veľkej ploche, myslite na to pri výbere.

Foto: Husqvarna

Aké podmienky na prácu sú ideálne?

Bezpečná a dobre odvedená práca si vyžaduje splnenie určitých podmienok. V prípade používania záhradného kultivátora si treba dávať pozor najmä na stav pôdy, ktorú idete obrábať. Pôda by nemala byť príliš vlhká – priamo po daždi, hrozí, že sa na nože nalepí blato a nebudú pracovať plnohodnotne. Nemala by však byť ani príliš suchá a tvrdá, stroj sa nemusí dobre zarezávať do zeme.

Ideálnu vlhkosť zeme zistíte, ak z hliny vytvoríte guličku a po hodení na zem sa rozpadne. Ak sa nerozpadne, zem je príliš vlhká, ak neviete vytvoriť guličku, je naopak príliš suchá.

Správna ergonómia je pri obsluhe ťažkých strojov zásadným bezpečnostným prvkom. Všímajte si preto pri výbere riadidlá a madlá. Mali by vám dobre sadnúť do rúk, ideálne je, ak majú nastaviteľnú výšku. Všetky potrebné tlačidlá na ovládanie stroja by mali byť umiestnené v dosahu prstov.

Dĺžka nožov určuje ako hlboko sa s kultivátorom pri obrábaní dostanete. Nože by mali byť vyrobené z kvalitnej ocele, aby boli dostatočne odolné. Hobby kultivátory dokážu ísť do hĺbky približne 20 až 25 centimetrov, profesionálne modely zvládnu aj 30 a viac centimetrov.

