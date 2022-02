Vedeli ste, že farby do detskej izby sú dôležité?

Pokiaľ aj vy chystáte izbičku pre očakávaný prírastok, určite by ste nemali podceniť jej farebnú zladenosť. Tá môže ovplyvňovať nie len celkovú atmosféru miestnosti, ale aj duševný vývoj dieťatka a jeho kreativitu. Všeobecne platí, že v miestnosti by mala prevládať jedna hlavná farba, s ktorou kombinujete jednu maximálne dve doplnkové farby. Určite to netreba s farebnosťou preháňať, ale rovnako ani fádnosť stien nie je to pravé orechové. Aj pri farbách je „zlatý stred“ tá najlepšia cesta ako urobiť kompromis, ktorý ulahodí.

Farebná detská izbička

Ak sa pozrieme na názory psychológov, tí odporúčajú do detských izbičiek skôr pastelové odtiene, kde platí, že svetlejšie tóny studených farieb ako modrá, zelená, fialová, pôsobia upokojujúcim dojmom. Miestnosť predlžujú, avšak dokážu pocitovo znížiť teplotu priestoru. Zatiaľ čo teplé farby ako červená, žltá, oranžová, pôsobia povzbudivo, podporujú aktivitu a zvyšujú vnútornú teplotu. Dnes si dokážete požadovaný odtieň namiešať už aj sami doma primiešaním tónovacích prípravkov. Tie jednoducho zmiešate s bielou farbou alebo si ich necháte natónovať v niektorom z tónovacích centier, kde vám poradia odborníci. Dostupné sú takisto už namiešané farby, takzvané readz-mixy, pri ktorých si môžete vybrať z množstva ponúkaných hotových farieb.

Každá farba má určitú energiu, ktorá dokáže výrazne ovplyvniť našu náladu. Preto by ste sa mali v detskej izbe určite vyhnúť čiernej, tmavo modrej alebo šedo-zelenej. Tieto farby utlmujú energiu a dokonca môžu spôsobiť, že dieťa bude unavené a skleslé. Ani príliš krikľavé a výrazné farby ako červená alebo krikľavo ružová či tyrkysová nie sú tým najlepším riešením na veľkých plochách. V detskej izbe sa teda najlepšie uplatnia mäkké pastelové odtiene oranžovej, marhuľovej, rôzne tóny žltej v príjemnej kombinácii s bielou. Prezradíme vám, ako pôsobia jednotlivé základné farby.

Červená púta pozornosť. Vyvoláva aktivitu, podporuje činnosť. Vhodná je napríklad do kúpeľne, obývačky, či kuchyne. Spolu s inými teplými farbami podporuje napríklad chuť do jedla

Oranžová pôsobí priaznivo a energicky. Používa sa v obývačkách, detských izbách, kuchyniach

pôsobí priaznivo a energicky. Používa sa v obývačkách, detských izbách, kuchyniach Žltá opticky zväčšuje, priestor zohreje a pôsobí pozitívne. Podporuje pamäť a dodáva energiu. Vymaľujte ňou napríklad chodbu, detskú izbu alebo kuchyňu

opticky zväčšuje, priestor zohreje a pôsobí pozitívne. Podporuje pamäť a dodáva energiu. Vymaľujte ňou napríklad chodbu, detskú izbu alebo kuchyňu Fialová vzbudzuje záujem a je inšpiratívna, môžete ňou vymaľovať napríklad spálňu či obývaciu izbu

vzbudzuje záujem a je inšpiratívna, môžete ňou vymaľovať napríklad spálňu či obývaciu izbu Zelená farba sa nachádza v strede farebného spektra, preto musí oko na jej prispôsobenie vynaložiť minimálne úsilie. Upokojuje, je svieža, dodáva nádej a istotu. Vhodná takmer všade

farba sa nachádza v strede farebného spektra, preto musí oko na jej prispôsobenie vynaložiť minimálne úsilie. Upokojuje, je svieža, dodáva nádej a istotu. Vhodná takmer všade Modrá farba sa používa v spálňach, kúpeľniach alebo detských izbách. Je to studená farba, ktorá upokojuje a podporuje dobrý spánok

farba sa používa v spálňach, kúpeľniach alebo detských izbách. Je to studená farba, ktorá upokojuje a podporuje dobrý spánok Hnedá je farba vážna, elegantná a dodáva pocit istoty. Vhodná je do obývačky, prípadne pracovne

je farba vážna, elegantná a dodáva pocit istoty. Vhodná je do obývačky, prípadne pracovne Biela farba je klasická, neutrálna a nadčasová. Priestor opticky zväčšuje a je vhodná do všetkých priestorov

farba je klasická, neutrálna a nadčasová. Priestor opticky zväčšuje a je vhodná do všetkých priestorov Čierna, prípadne sivá sú spolu s bielou neutrálne farby, ktoré pôsobia upokojujúco

