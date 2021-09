Veľký botník pre veľkú rodinu - niekoľko inšpirácií

Súčasťou každého domu, či bytu je vstupná chodba alebo predsieň. Kým vykročíme, s chuťou a úsmevom, v ústrety pohodliu domova, potrebujeme sa takpovediac oslobodiť od ťažkých kabátov a búnd, dáždnikov, tašiek, či topánok. Predsieň je vstupnou bránou každého príbytku. Aj tu má vládnuť poriadok, preto si veci odkladáme do skríň, na vešiaky a topánky do botníka. Tak ako každý iný kus nábytku je súčasťou interiéru. Botník by mal byť hlavne funkčný, praktický a veľkosťou vyhovujúci potrebám rodiny. V ponuke je široký výber materiálov, farieb, typov aj prevedenia. Stačí len nájsť ten správny pre vašu rodinku.

Botníkové variácie

Aj taký jednoduchý kus nábytku, akým je skrinka na topánky, nájdete v rôznych typoch, veľkostiach, farbách, či materiáloch. Ešte pred samotným výberom zvážte, akú veľkosť botníka potrebujete a aké sú priestorové možnosti vašej predsiene, či vstupnej chodby. Všetko si poriadne vymerajte a až následne sa rozhodnite pre typ. Skrinka na topánky môže mať skutočne veľa podôb. Najčastejším typom sú skriňové botníky, s policovým systémom vo vnútri. Vyrábajú sa v rôznych veľkostiach, na výšku aj na šírku, a častokrát sú doplnené o úložný priestor, napr. na odkladanie dáždnikov, alebo príslušenstva k topánkam. Výhodou je aj rozdelenie poličiek. V skrinke je vyhradené osobitné miesto pre nízke topánky a priestor pre čižmy, či gumáky Do menších bytov sa hodia vysoké vstavané botníky s vyklápacími zásuvkami. Takýto botník poslúži aj ako komoda, ktorú si môžete ozdobiť drobnými dekoráciami, alebo si na ňu odložíte kľúče či kabelku.

Pre veľké rodiny sú praktické priestranné policové botníky. Môžeme ich pripevniť na stenu, alebo tvoria bočnú časť predsieňovej skrine, v celej jej výške aj šírke. Ponúkajú dostatok úložného priestoru a zároveň aj odvetranie topánok. Otvoreným typom botníka je aj jednoduchá kovová alebo drevená konštrukcia s poličkami. Ide o voľný typ skrinky na topánky, ktorú si umiestnite ľubovolne v priestore. Ak nechcete mať topánky ako na výstave, šikovné gazdinky si ľahko vytvoria zlepšovák. Botník veľmi jednoducho prekryjete ľahkým závesom, ktorý si môžete ušiť alebo kúpiť. Takto obuv zakryjete, spestríte interiér živými farbami a zabezpečíte, už spomenuté, odvetranie topánok. Posledným, veľmi obľúbeným typom, botníkov sú lavičky. /ložný priestor je skrytý vo vnútri, na povrchu máte zabezpečené pohodlné sedenie vďaka čalúneným výplniam. Takýto botník oceníte najmä pri deťoch, alebo ak radi nosíte šnurovaciu obuv.

Výber typu je potrebné doladiť s množstvom detailov. Vhodne zvolená veľkosť súvisí nie len s potrebami rodiny a možnosťami priestoru, ale aj s celkovým zapracovaním do interiéru. Dôležitý je aj materiál. Ak siahnete po lacnejších botníkoch, máte na výber lamino alebo drevotriesku. Tieto povrchy sa ľahšie čistia a udržujú, avšak sú náchylné na poškodenie. Pri botníkoch z drevotriesky dávajte pozor na vlhkosť a ukladajte dnu len suché topánky. V opačnom prípade by sa mohlo stať, že rohy botníka nabobtnajú a skrinka sa môže zdeformovať. Nenáročný na čistenie je aj kov, v interiéri však môže pôsobiť studeným dojmom. Ak si potrpíte na luxus, orientujte výber smerom k drevu. Náročnejšiu údržbu vám vynahradí krásny a moderný dizajn, neopakovateľná vôňa a pocit luxusu. Oproti predchádzajúcim materiálom je výraznou nevýhodou dreva možnosť zmeny farby. Drevo časom vybledne, alebo zmení odtieň. Nezabudnite na celkový vzhľad interiéru. Ak máte predsieň zariadenú nábytkom od jedného výrobcu, dolaďte v tomto štýle aj botník. V prípade náhodne volených kúskov, dbajte na súzvuk a harmóniu.

