Veľký test pre chladničky Samsung, Whirlpool a Bosch

Chladnička je bezpochyby jeden z najdôležitejších spotrebičov vo vašej kuchyni, ktorý zabezpečuje, aby potraviny zostali čerstvé a chutné po dlhšiu dobu. Bez nej by sme si už asi skladovanie potravín ani nevedeli inak predstaviť. A však na trhu sa pohybujú rôzne druhy týchto kuchynských spoločníkov. Ako doba napreduje, tak sa aj spotrebiče stávajú čoraz modernejšími a výnimkou nie sú ani chladničky. Stávajú sa čoraz viac modernejšími a automatizovanejšími a ich obsluha je už takmer nulová. Pohybujú sa v rôznych cenových reláciách, aj v rôznej kvalite, preto treba kúpu vždy dôsledne zvážiť.

Pred výberom chladničky nezabudnite na…

Chladnička je obvykle prvým spotrebičom, ktorý si do domácnosti zaobstaráte. Ide o pomerne vysokú a dlhodobú investíciu, preto je potrebné mať pri výbere dostatok informácií, aby chladnička slúžila k maximálnej spokojnosti. Všetko okolo vás prechádza dynamickými zmenami. V prípade domácich spotrebičov to platí dvojnásobne, nech už ide o módne trendy alebo technické parametre. Nie je preto zlé pripomenúť si najdôležitejšie kritériá, ktoré by ste mali mať pri výbere novej chladničky na pamäti.

Voľne stojaca verzus vstavaná

Táto otázka je jednou zo základných ku spokojnej kúpe. Záleží to hlavne od situovania vašej kuchyne a od predstavy, kde by sa vám lepšie hodila. Buď chcete zakomponovanú, ktorá sa dokonale hodí do vašej linky alebo radšej voľne umiestnenú, ktorá dokonale vyplní prázdne miesto? Pokiaľ neplánujete dlho zostať na jednom mieste alebo neustále prehadzujete kuchyňu, v tom prípade si zaobstarajte voľne umiestnenú. Môžete s ňou manipulovať, kedy uznáte za vhodné. Naopak, ak máte kuchynskú linku, ktorá dokonale pasuje k vašej chladničke a nevadí vám vstavaná, tak si zadovážte tú.

Samostatná alebo kombinovaná

Hľadáte kompaktnú chladničku? V tom prípade si zvoľte chladničku bez externej mrazničky, kombinovanú, kde je už mraziaca časť súčasťou prístroja. Z nášho pohľadu by sme vám poradili chladničku so zabudovanou mrazničkou, pretože máte všetko po ruke a ušetríte čas nadbytočným prehrabávaním veľkej mrazničky. Ale naopak, ak vám je mraziaca časť v chladničke zbytočná, v tom prípade si zadovážte chladničku bez nej.

Úsporná trieda

Vzhľadom na to, že je spustená nepretržite neustále míňa elektrinu a tým aj saje vaše peniaze, preto treba pátrať po úspornejšej chladničke. Informácie o jej spotrebe nájdete v informačných listoch, ktoré bývajú v balení alebo jednoducho na internete. Avšak údaje nemusia byť presné, vplyv na to môže mať viacero faktorov. Jedným z nich je napríklad aj umiestnenie chladničky, ak ju umiestnite niekde, kde na ňu bude svietiť slnko a tým ju bude hriať, tak pochopiteľne bude musieť vydať viac energie do chladenia. Z tohto dôvodu ju umiestnite niekde, kde slnečné žiarenie nedočiahne. Chladničky sa podľa úspory rozdeľujú do niekoľko energetických tried, no tie, ktoré by vás mali zaujímať sú tie najúspornejšie a to sú A a A+.

Moderné funkcie a dizajn

Okrem základných funkcii, pri výbere rozhodujú aj doplnkové, akými je napríklad dizajn alebo rôzne iné funkcie. Chladničky, ako aj iná elektronika, napredujú a s nimi pribúda aj množstvo funkcií, napríklad funkcia rýchleho mrazenia, špeciálne filtre zabraňujúce množeniu baktérií alebo Biofresh, ktorá udržiava takú teplotu chladničky, aby potraviny v nej ostali čerstvé po dlhšiu dobu a množstvo iných funkcií. Kto túži po extravagancií a veľkom priestore, tomu môžeme odporučiť takzvané americké chladničky. Najmodernejšie z chladničiek sú vybavené zásobníkmi ľadu a LCD displejom s TV tunerom.

Biela verzus nerezová

Asi najdôležitejším faktom, akú si vybrať chladničku je farba ostatného zariadenia v kuchyni. Väčšina zákazníkov si vyberá chladničku tak, aby zapadla. Povrch nie je až tak dôležitý faktor pri kúpe chladničky, ak sa vám páči biela, tak si kúpte bielu. No ak chcete kvalitnejší povrch a modernejší dizajn, nerezová je pre vás ako stvorená. Dávajte si však pozor, pretože v niektorých prípadoch je nerez falošná, niekedy je to len plast namaľovaný striebornou farbou.

Vhodná okolitá teplota

Chladnička alebo aj iné spotrebiče potrebujú určitú prevádzkovú teplotu. Ako sme spomínali, nemali by byť na mieste, kde na ne žiari slnečné žiarenie alebo blízko silnejšieho zdroja tepla. Ideálna prevádzková teplota pre chladničku je 15 – 30 °C. Najlepšie je zaobstarať si chladničku so zabudovanou funkciou automatického odmrazovania chladiacej časti. Rovnako tak odporúčame aj funkciu NoFrost, čo je bez námrazový mraziaci modul. Veľmi dôležité je, aby chladnička udržiavala vnútornú teplotu aj niekoľko hodín po vypnutí elektrického prúdu, čo sa nazýva takzvaná “akumulačná doba“, je dobré si tento parameter pri kúpe preveriť, pretože čas tejto doby môže byť rôzny.

Pozrite si chladničky v týchto e-shopoch:

Chladničky a ich hodnotenie

Samsung RB37J5235SS

Výborná voľne stojaca kombinovaná chladnička s krásnym štýlovým dizajnom od výrobcu Samsung. Vďaka kombinácii najmodernejších technológií v spojení s elegantným moderným dizajnom sa umiestnila na popredných miestach v predaji a obľúbenosti u užívateľov. Nízka hlučnosť, spracovanie z nerezovej ocele, komfortná obsluha vďaka elektronickému ovládaniu a displeju, decentne osvetlený vnútorný priestor LED diódami bez znižovania chladiaceho výkonu a systém, ktorý rovnomerne ochladzuje celý priestor chladničky, je len malý výpočet toho, čo vám táto chladnička prináša. Oceníte nulovú zónu Fresh pre ideálne uskladnenie čerstvých rýb a vysokú flexibilitu nastavení priehradok a poličiek, ktorá vám umožní vytvorenie vnútorného priestoru podľa vlastných potrieb. K tomu všetkému máte nadštandardnú 10-ročnú záruku na kompresor.

Samsung RB-F310G RB31FERNBSA

O niečo menej zaplatíte za výborný model tohto výrobcu s nižšou spotrebou v triede A+++. Síce ponúka o niečo menší vnútorný objem chladničky, ale s rovnakým moderným dizajnom, funkciami a kompresorom s digitálnym invertorom. Kompresor s digitálnym invertorom ponúka v závislosti od úrovne vlhkosti a spôsobu používania hneď päť rôznych cyklov pohybu. Na kompresor získate desaťročnú záruku. Praktické vysúvanie políc vám umožní pohodlné presúvanie potravín. Chladnička ponúka množstvo priestoru a úsporné LED osvetlenie. Pomocou technológie True No Frost zostanú vaše potraviny dlhšie čerstvé.

Pozrite si aj tieto chladničky:

Whirlpool BSNF 8783 OX

Moderná chladnička v nerezovej úprave a štýlovom dizajne z radu Supreme No Frost. S nízkou spotrebou v energetickej triede A+++, s elektronickým inteligentným ovládaním a unikátnou technológiou 6. zmysel Fresh Control. Chladnička 5x rýchlejšie obnovuje správnu teplotu po každej zmene, vytvára dokonalé prostredie pre sviežosť v celom vnútornom priestore chladničky a 4x predlžuje dobu skladovania oproti bežným chladničkám. Je to výhodný nákup v pomere výkon a cena s pridanou hodnotou extra záruky 10 rokov.

Bosch KGE 49AL41

Moderná chladnička Bosch s mrazničkou v triede A+++ a s priehradkou ChillerBox pre uchovávanie mäsa a rýb pre 2-násobnú čerstvosť. Vďaka technológii Low Frost zaručuje pomalšiu tvorbu námrazy a pre ovocie a zeleninu má špeciálnu priehradku CrisperBox pre zachovanie čerstvosti pomocou regulácie vlhkosti. Chladnička má elektronickú reguláciu teploty, čitateľnú na digitálnom ukazovateli, oddelenú reguláciu teploty pre chladiacu a mraziacu časť, akustický varovný signál pri otvorených dverách chladničky, optický a akustický varovný signál pri zvýšenej teplote vo vnútornom priestore chladničky s pamäťovou funkciou. Možnosť nastavenia funkcie Holiday, funkcie superchladenia, funkcie supermrazenia a automatické odmrazovanie sú samozrejmosťou.

Bosch KGE 36DL40

Výhody Nízka spotreba

Nízka hlučnosť

Úprava povrchu proti odtlačkom prstov

Široká klimatická trieda

Nastaviteľné nožičky

Nevýhody Vyššia cena

Nutnosť odmrazovania

Chýba možnosť zmeny zavesenia dverí Chladnička Bosch KGE 36DL40 patrí medzi absolútnu špičku, ktorá je na trhu s chladničkami k dispozícii. Zodpovedá tomu cena aj parametre chladničky. Ako sa v nich ale vyznať a čo nám povie, že je chladnička dobrou voľbou? Pozrime sa na to spoločne, možno sa vám zapáči práve táto chladnička. Dizajn a prevedenie

Chladnička Bosch KGE 36DL40 z hľadiska dizajnu nezaujala, ani neodradila. Je skrátka ťažké ho hodnotiť. Prečo? Pretože veľmi nie je čo. Chladnička vyzerá na prvý pohľad pekne a natoľko univerzálne, že ľahko zapadne do každej kuchyne, to je pri drahších chladničkách pomerne bežné. K dispozícii je v nerezovom prevedení striebornej farby, s veľmi praktickou úpravou povrchu AntiFingerPrint, čo oceníte, keď ju dáte do kuchyne a potom ju budete otvárať mastnými alebo ulepenými rukami. Okrem strieborného loga výrobcu v strede dvierok však nenájdete na chladničke žiadny nápadnejší detail. Rukoväte na otváranie dverí chladničky a mrazničky sú po stranách, takže ani nie sú na prvý pohľad zrejmé. Skrátka, žiadna ozdoba, žiadna hanba, ale úplne neutrálny prvok do kuchyne. Dvierka sú, bohužiaľ, napevno umiestnené vpravo. To je škoda, pretože to značne obmedzuje umiestnenie chladničky vo vašej domácnosti a nedáva možnosť si ju prispôsobiť vašim potrebám. Čo naopak prispôsobiť môžete, je výška chladničky. Pre ľahšiu mobilitu je totiž spotrebič vzadu opatrený kolieskami a vpredu nastaviteľnými nožičkami, vďaka ktorým máte možnosť vyvážiť nerovnosť podlahy. To by ste dokonca urobiť mali, aby sa vlhkosť nehromadila na jednom mieste chladničky alebo, aby sa vám dokonca potraviny nešmýkali na jednu stranu. S rozmermi 186 x 60 x 65 centimetrov a celkovým objemom 303 litrov patrí do lepšieho priemeru, možno na hranici ľahkého nadpriemeru. Jej mraznička VarioZone, ktorej objem je celých 89 litrov, je rozložená celkom do troch rôzne veľkých priehradiek. Najmenšia je hore, stredná dole, uprostred sa nachádza najväčšia BigBox priehradka. Chladnička má čistý objem 214 litrov a je riešená viac ako efektívne. Na jej dne nájdete priehradku ChillerBox, v ktorej je nižšia teplota ako vo zvyšku chladničky a je ideálna pre uloženie mäsa. Priehradka CrisperBox reguluje vlhkosť a je naopak najvhodnejšia pre ovocie a zeleninu. Okrem toho v chladničke nájdete štyri police AirFreshFilter, z ktorých dve sú pevne umiestnené a dve sú výškovo nastaviteľné. Vnútorný priestor ešte zväčšuje držiak na fľaše. Na dverách nájdete ďalšiu veľkú priehradku a dve malé priehradky. Spotreba a technické parametre

Kúpiť si peknú chladničku, to je samozrejme krásne. Kto by nechcel, aby bola chladnička v kuchyni ozdobou? Ale často kvôli dizajnu zabúdame na základný význam chladničky. A tým je nepochybne jej fungovanie a prevádzka. Dôležitejšie sú preto pre nás technické údaje, ktoré sa týkajú chladničky. Najmä tie, ktoré nájdeme na energetickom štítku. Tým najzákladnejším je spotreba. Určite nikto z nás nechce, aby chladnička svojou spotrebou vysávala prostriedky z rodinného rozpočtu. Z tohto pohľadu je pre nás chladnička Bosch KGE 36DL40 dobrou voľbou. Patrí do energetickej triedy A +++, čo znamená najvyššiu úroveň úspory a pre takéto drahé chladničky je to základný parameter. Spotreba chladničky šplhá na 149 kWh za rok, čo je skvelý výsledok. Hlučnosť chladničky je tiež veľmi dôležitá. V prípade chladničiek ide o spotrebiče, ktoré budú vo vašej domácnosti v neustálej prevádzke, jedlo nemožno schladiť, nechať ohriať a potom stále dookola. A chladničku ani nemôžete umiestniť niekam do pivnice, bolo by to nepohodlné. Preto sa oplatí vyberať aj s ohľadom na hlučnosť. Hoci chladničky sú všeobecne tiché spotrebiče a rozdiel pár decibelov nie je pri hodnotách okolo 40 dB taký viditeľný, z dlhodobého hľadiska určite tichú chladničku oceníte. A medzi tiché chladničky patrí aj chladnička Bosch KGE 36DL40. Jej hlučnosť je iba 38 dB čo je hluk, ktorý v domácnosti sotva pocítite. Pre správnu prevádzku chladničky je kľúčovým údajom klimatická trieda. Tá udáva, v rozmedzí akých teplôt bude chladnička fungovať správne, kvalitne a bez porúch. Označujú sa písmenami, ktoré značia určité rozmedzie teplôt. Ak je rozmedzie väčšie, dochádza potom ku kombinácii týchto tried. To, že je chladnička značky Bosch príslušná do tried SN-N-ST-T, teda znamená, že rozpätie vonkajších teplôt je úplne maximálne a bude fungovať, nech bude v miestnosti 10 °C alebo 43 °C. To je práve stanovené rozmedzie.

Od veci nie je ani sledovanie údajov, ktoré hovoria o fungovaní chladničky. Tými hlavnými je mraziaca kapacita a akumulačná doba, respektíve doba skladovania pri poruche. Prvý z nich hovorí o úrovni chladenia, druhý najmä o úrovni izolácie chladničky. Kapacita mrazenia vám povie, aké množstvo potravín dokáže za deň vaša chladnička zmraziť. V tomto prípade je to celých 14 kilogramov, čo je veľmi dobré číslo a tiež je to nadpriemer. Akumulačná doba je ešte lepšia, 35 hodín.Je to čas, počas ktorého vydrží v chladničke jedlo zmrazené aj pri poruche alebo bez elektrického prúdu. Tým sa (okrem iného) táto chladnička dostala do TOP rebríčka.

Dôležité funkcie a technológie

Okrem vyššie uvedených technických údajov sú veľmi vypovedajúce tiež technológie a funkcie, ktorými je chladnička Bosch KGE 36DL40 vybavená. Hoci to nie je výrobok značky LG alebo Samsung, ktoré si na sofistikovaných funkciách zakladajú, nenechá sa v porovnaní s konkurenciou zahanbiť. V chladničke nájdete možnosť regulácie teploty ako pre chladničku, tak aj pre mrazničku. Nechýbajú tu akustické signály v prípade otvorených dverí, ani v prípade, že dôjde (napríklad v dôsledku poruchy) k zvýšeniu teploty vo vnútornom priestore mrazničky. Nechýba tu ani prázdninový režim (funkcia Holiday), kedy dôjde k zníženiu výkonu chladničky, ak plánujete na dlhší čas opustiť dom. Predpokladá sa, že vtedy budú v chladničke iba trvanlivé potraviny, ktorým nebude vadiť trochu vyššia teplota, zhruba okolo 12 °C. Zmenší sa tak spotreba, ale chladnička bude stále fungovať a nie je potrebné ju vypínať.

Chladnička disponuje tiež funkciami superchladenia a supermrazenia. V zásade sú veľmi podobné, obe majú za úlohu reagovať na zvýšenie teploty vo vnútri chladničky zvýšením výkonu. V mrazničke sa zvýši teplota najmä vtedy, ak do nej vložíte nové potraviny. V chladničke zasa najčastejšie po otvorení dverí. Vyššia teplota však škodí potravinám, preto sa týmto spôsobom teplotný šok reguluje. Pri tejto chladničke navyše nájdeme tiež čiastočnú antibakteriálnu ochranu a technológiu LowFrost, ktorá znamená spomalenie tvorby námrazy a tým zníženú nutnosť odmrazovania. Je len škoda, že nešlo potrebu odmrazovania eliminovať úplne, ako je to u iných špičkových chladničiek.

Konečný verdikt

Chladnička Bosch KGE 36DL40 nás určite nezaujme nápaditým dizajnom. Je jednoduchá a veľmi univerzálna. Zato je ale vo vnútri veľmi dobre rozložená a priestranná. Páči sa nám najmä energetická trieda A +++, úroveň hlučnosti, rovnako ako jej klimatická trieda, mraziaca kapacita a akumulačná doba celých 35 hodín. Keď k tomu prirátame ešte funkčné vybavenie, najmä funkciu Holiday, superchladenie a supermrazenie alebo čiastočnú antibakteriálnu ochranu, vychádza z nášho testu naozaj veľmi dobre. Aj napriek o niečo vyššej cene by sme vám ju mohli s radosťou odporučiť.

Whirlpool BLF 9121 W

Keďže sa chladničky stali neoddeliteľnými súčasťami našich domácností, je na ich výber kladený veľký dôraz. Podľa čoho sa ale rozhodovať? Ako si vybrať, aby bola chladnička úsporná, priestranná, praktická aj funkčne vybavená? S tým vám môžeme pomôcť.

Dizajn a prevedenie

Chladničky, na rozdiel od iných spotrebičov, majú v domácnosti tiež určitú estetickú funkciu. Našej kuchyni môžu dať vlastné kúzlo a dotvoriť jej osobitý štýl. Z tohto uhla pohľadu hodnotíme chladničku Whirlpool BLF 9121 W veľmi kladne. Jej dizajn je síce jednoduchý, ale moderný. Je biela, má rovné hrany s decentne umiestneným logom výrobcu tesne pod horným okrajom. Samozrejme, veľmi efektné sú nerezové rukoväte horných aj dolných dvierok, ktoré vytvárajú dojem modernosti. Táto kombinovaná voľne stojaca chladnička navyše disponuje možnosťou zmeniť stranu závesu dverí. Ak by vám teda nevyhovovalo, že sa dvierka otvárajú vľavo, stačí ich vybrať a nasadiť doprava.

Pokiaľ ide o vnútorný priestor chladničky, celkový objem chladničky je 369 litrov. To je veľmi dobré číslo a v kategórii chladničiek, ktorých cena sa pohybuje medzi 300 – 500 €, je to viac než solídne. Rozdelenie priestoru je zhruba v pomere 2,5 : 1 (teda presnejšie, na chladničku pripadá 258 litrov priestoru a na mraznička 111 litrov). Napokon, objemu zodpovedajú aj rozmery spotrebiča, ktoré sú 201 centimetrov na výšku, 59,5 centimetrov na šírku a 65,5 centimetrov do hĺbky. Takto veľký vnútorný priestor už ponúka veľa možností, ako ho rozvrhnúť a tu sa s tým výrobcovia skutočne pohrali. Mraznička je rozdelená na tri plastové priehradky, takže môžete ľahko uložiť zvlášť sladké, zvlášť mäso a zvlášť, napríklad, zeleninu alebo ryby.

Chladnička je ďalej riešená sofistikovanejšie. V spodnej časti je zásuvka na ovocie a zeleninu, nad ňou nájdeme pevne umiestnenú dosku z tvrdeného skla. Okrem nej nájdeme v chladničke ďalšie štyri sklenené dosky, tie sa však dajú rôzne umiestniť a výška jednotlivých oddelení je takto nastaviteľná. Ďalšie užitočné priestory nájdete na dverách. Najnižšia priehradka vám ponúka množstvo priestoru a je určená na nápoje. Ďalšie tri priehradky nad sebou toľko miesta nemajú, sú vhodné na vajíčka alebo na mliečne výrobky. Pre lepšiu orientáciu v chladničke nechýba úsporné LED osvetlenie. Z technického vybavenia chladničky je potrebné vymenovať mechanický termostat a jeden kompresor. V chladničke nechýba ani zásobník na ľadové kocky. S radosťou konštatujeme, že elektrický kábel je dostatočne dlhý. Celých 245 centimetrov nám v porovnaní s inými modelmi pripadá skvelých.

Spotreba a technické parametre

Tým najdôležitejším, čo by vás pri chladničke malo zaujímať, sú však údaje na energetickom štítku. Ten je podľa nariadení Európskej únie umiestňovaný na každý výrobok, ktorý ide do predaja a neuškodí si ho naštudovať. Zistíme z neho napríklad to, že táto chladnička patrí do energetickej triedy A +. Rozhodne to nie je zlý výsledok, znamená to výraznú spotrebu oproti starším modelom chladničiek. V dnešnej dobe je to skôr priemerná hodnota. Skutočne špičkové modely sa pohybujú ešte vyššie, v kategóriách A ++ až A +++. Pre chladničku Whirlpool BLF 9121 W to znamená priemernú ročnú spotrebu okolo 320 kWh. Oveľa viac sa nám páči hlučnosť chladničky. Tá totiž generuje zvuk o sile 38 dB. To je nadpriemerná hodnota a je to o niečo lepšie číslo, než s akým sa bežne stretávame. Na druhej strane, pri takýchto nízkych hodnotách intenzity zvuku nie je malý rozdiel taký viditeľný. Je to dané tým, že intenzita zvuku rastie exponenciálne a nie priamo úmerne.

Pre chladničku sú však dôležité aj údaje, ktoré u iných spotrebičov nenájdete. Tým hlavným, ktorý je kľúčový pre ich dobrú prevádzku, je klimatická trieda. Tá určuje, v akých vonkajších podmienkach je chladnička schopná fungovať bez toho, aby hrozila porucha. Pre chladničku Whirlpool BLF 9121 W sú určené tieto dve triedy – SN a ST (teda subnormálna a subtropická, medzi nimi je zahrnutá aj normálna). Ideálna vonkajšia teplota je teda 10 – 38 °C. Nižšia teplota znamená riziko prílišného zhustnutia chladiaceho média, vyššia teplota zase zhoršenie kvality chladenia a poruchovosť spotrebiča. Podceniť pri výbere ale nesmiete ani mraziacu kapacitu, ktorá vám hovorí, aké veľké množstvo potravín spotrebič zmrazí za 24 hodín. Bežne sa pohybuje od štyroch kilogramov potravín vyššie. Chladnička Whirlpool má mraziacu kapacitu 5 kilogramov na deň, špičkové modely ešte o niečo väčšiu. Na druhej strane, drobný nedostatok tejto hodnoty plne kompenzuje akumulačná doba. Táto chladnička udrží vaše jedlo v prípade výpadku prúdu alebo poruchy zmrazené ešte ďalších 24 hodín, má veľmi dobrú izoláciu. Ak vypadne pri búrke prúd, tak sa ešte nič nedeje, ale keby, nedajbože, prišla porucha, potom by sa mohlo stať, že na opravára budete čakať aj do druhého dňa. Vtedy takto dlhú akumulačnú dobu iste oceníte.

Dôležité funkcie a technológie

Každá dobrá chladnička by mala mať tiež určitú funkčnú a technologickú výbavu, ktorá ju odlíši od najlacnejších modelov. S radosťou zisťujeme, že Whirlpool BLF 9121 W má oproti konkurenčným spotrebičom hneď niekoľko vychytávok. Automatické odmrazovanie nechajme bokom. Je síce pohodlné, že sa o odstránenie ľadu z mrazničky nemusíte starať sami ručne, avšak pre drvivú väčšinu chladničiek je to už klasika. Nám sa veľmi zapáčila technológia šiesteho zmyslu. Ten pomocou senzorov zaznamenáva každú teplotnú zmenu v chladničke a prispôsobí činnosť kompresora. Tým je zaistená šetrná prevádzka aj ideálne chladenie potravín. Napokon, Super chladenie je ďalšou funkciou, ktorú v sebe táto chladnička skrýva. Umožňuje vám výrazne znížiť teplotu v chladiacej časti a neskôr ju buď ručne alebo automaticky vrátiť na pôvodnú úroveň. To sa hodí, ak zostane chladnička dlhšiu dobu otvorená alebo ak dôjde k poruche. Teplota sa veľmi rýchlo vráti do normálnych hodnôt a dôjde k rýchlemu schladeniu potravín v chladničke.

Konečný verdikt

Chladnička Whirlpool BLF 9121 W sa nám vo svojej triede veľmi páči. Sme spokojní s jej dizajnom, aj s rozložením vnútorného priestoru. Navyše táto chladnička patrí medzi tie objemnejšie, ktoré sa hodia aj do veľkých domácností. Hoci jej energetická trieda je len A +, ďalšie parametre, ako je široké rozmedzie ideálnej vonkajšej teploty alebo dlhá akumulačná doba to napravia. Celých 24 hodín je pomerne veľa. Oproti ďalším chladničkám sme teda spokojní s určitými technologickými prednosťami, ktoré výrobca do chladničky zabudoval (najmä s technológiou šiesteho zmyslu). Za cenu, ktorá sa pohybuje okolo 370 €, zaobstaráte veľmi spoľahlivého pomocníka do domácnosti.

V tejto súvislosti by vás mohlo zaujímať: