Vidiecky štýl kuchyne sa hodí aj do mesta

Viete, ako si zariadiť kuchyňu vo vidieckom štýle? Ponúkame vám osvedčené tipy, ako vdýchnuť svojej kuchyni ten správny vidiecky šmrnc. Znova vo svojich príbytkoch objavujeme čaro starého a patinovaného nábytku. Určite sa pod tento trend nemalou mierou podpísali aj rekonštrukcie priestorov, ktoré už majú niečo za sebou. No prekvapivo sa im nebránia ani novostavby. Ak máte aj vy chuť na trocha kuchynského útulna, ponúkame recept na vidiecky štýl kuchyne, ktorú si s ľahkosťou vytvoríte aj v rušnom mestskom prostredí.

Mesto s príchuťou vidieka

Kto povedal, že biela je len jedna? Tento štýl pozná desiatky nuáns a všetky miluje. Aj keď býva tento farebný tón zvyčajne dominantný, povolený je aj tandem s kontrastnými odtieňmi. Pristane k nej skoro každý – od olivovozelenej, žltej, červenej, modrej či farby prírodného dreva. Pri výbere doplnkových farieb platí jediná zásada: Vyberajte tlmenú, farebne mäkkú variantu. Príliš ostrý a jasný odtieň by mohol pôsobiť rušivo. Platí to nie len pre zariaďovacie prvky, ale aj textilné doplnky a steny. Na strohé línie a ostré hrany zabudnite. V kuchyni vo vidieckom štýle sú dovolené obliny a nepravidelnosť. Dvierka či poličky nebývajú úplne hladké, obľubujú ozdobné rámiky a latovanie. Rovnako je to s úchytmi. Bývajú nápadné, povolená je aj kombinácia viacerých sérií. Výnimkou nie je ani situácia, ak horná polovica linky neleží v jednej priamke, ale skrinky a poličky sa výškovo striedajú.

Tabu sú aj lakované povrchy, lesklý chróm či plast. Štýlový návrat do minulosti uznáva materiály „made in nature.“ Aj keď sa kovovým prvkom nedá vyhnúť ani tu, vyberte si úchyty či armatúru v mosadznom alebo patinovanom prevedení. Keď už sme pri tom, kredit autenticity určite podčiarkne aj drez či spotrebiče v historizujúcom štýle. Viete, bez čoho sa vidiecka kuchyňa nezaobíde? Bez tradičného stola. Najlepšie situovaného v strede miestnosti. Iba s ním bude tento štýl pôsobiť dôveryhodne. Vynechajte vychytávky moderného dizajnu na ultratenkých nožičkách a určite si zadovážte stôl s masívnou doskou a poriadnymi nohami.

Štýlové doplnky sú tým správnym dochucovadlom štýlovej kuchyne – smaltované džbány, kvietkovaný porcelán, mosadzné panvice sa tu neschovávajú do skriniek, práve naopak. Radi sa prezentujú na otvorených poličkách, v presklených vitrínach či na pracovnej ploche. Nešetrite ani na dekoratívnom textile. Nemáme na mysli iba obrusy a prestierania, nosia sa aj romantické záclonky či mäkké sedáky na stoličkách. Zadovážiť si štýlovú kuchyňu ešte neznamená neísť s dobou. Za dvierkami a zásuvkami linky sa často ukrývajú rôzne vychytávky, ktoré ponúka moderná doba. Od sofistikovaného kovania, praktických priehradiek, drviča odpadu. Všetko bude závisieť od vašej peňaženky a miery nárokov. Pohrajme sa s predstavou, aké by to bolo, keby sme sa doma mohli zvŕtať pri kuchynskej linke s menej okázalým vzhľadom? Neformálny charakter vidieckych kuchýň z nich spravil stálice, na ktorých aktuálnosti sa vo vysoko konkurenčnom prostredí vonkoncom nič nemení.

Tradičná pec Prírodné materiály šľachtia toto miesto ako stromy les. Drevo a kameň vo všetkých jeho podobách dávajú tomuto miestu punc dokonalosti. Príjemným bonusom je tehlový krb alebo aj pec. Podiel na útulnej atmosfére má každý detail, ktorý sem právom štýlovo patrí.

Biela a modrá Pri prevahe neutrálnych tónov by sa málokto domnieval, že do popredia môže vystúpiť aj modrá. Pre svieži vzhľad a harmonickú atmosféru sa skvelo hodí. Otvorené police ladené dobiela a drevený príborník kompletizujú fascinujúci vzhľad. Vidiecke kuchyne sú cool.

Podstatná patina Kuchynská linka vyrobená z prírodného materiálu vydrží v kuchyni roky. Ani patina zapríčinená mechanickým opotrebovaním jej nespôsobí ujmu. Vidiecka kuchyňa zreje ako víno. Len z otvorených políc treba občas zmiesť prach, aby sa nestratilo nič z jej šarmu.

Matný biely povrch Popri neutrálnych odtieňoch sa vyskytuje aj taká vidiecka kuchyňa, na ktorej sa odzrkadlil vplyv škandinávskej estetiky. Biela kuchynská linka presvetlí interiér. Neopracovaný povrch, ako umelecký zámer, sa pri jej vplyve stratí. Jednotný štýl na prvý pohľad hneď zaujme.

Lesklé doplnky Vidiecky neznamená tradičný. Keramický obklad s kovovým efektom v kombinácii s medenými hrncami strhne na seba pozornosť v mene celej kuchyne. Vystavenie spotrebičov sa pri tomto type kuchýň nenosí, ale vystavenie náčinia je naopak vítané v prospech funkcie.

Odtieň žltej a zelenej Pri zariaďovaní vidieckej kuchyne a preštudovaní si návodu ako na to, nás môže prekvapiť zistenie, že máme na výber z viacerých vzorov. Ak túžime po tom, aby sa v našej kuchyni „zjarnilo“, odtieň žltej a zelenej sa postará o jej celoročný svieži a príjemný vzhľad.

Okrúhly drevený stôl Dobrý a pevný kuchynský stôl tvorí jednu z najdôležitejších súčastí zariadenia. Okrúhly tvar ponúka rovnosť všetkým členom rodiny. Efektne vyznie uprostred priestoru aj bližšie k stene. Čím nás je doma viac, tým rastie jeho rozmer. Len dúfajme, že sa zaň všetci zmestíme.

Podľa poslednej módy Kuchynský ostrovček predstavuje módu, ktorá sa uchytila aj u nás. Ďalšia pracovná plocha sa vždy zíde a praktické rozdelenie kuchyne na zóny sa ukáže ako dobrý krok. Vidiecku kuchyňu v jednoduchom šate, ostrovček nápadito spestrí. Vždy ho ladíme k štýlu kuchyne.

Netradičné zariadenie Pre kreatívnejšie duše máme nápaditejšie usporiadanie kuchynského priestoru. Farebná retro chladnička a obrus s kvetinovým motívom, vynímajúci sa na veľkom stole, naladia kuchyňu na veselú nôtu. Kovový vintage luster zmysluplne korunuje kuchyňu.

Zelenkavá kuchyňa Manipulácia s pastelovými farbami je v rámci vidieckej kuchyne dovolená. Vplyvom rôznych kultúrnych kontextov sa vidiecka kuchyňa dokáže adaptovať na rôzny vkus. Zelenkavá kuchynská linka nepodlieha našťastie vrtkavosti módnych trendov, lebo je pokladaná za klasiku.

