Viete, aké najčastejšie rozmery majú vane?

Zariaďovanie domu či bytu sa týka aj kúpeľne. Táto miestnosť je pravdepodobne miestom, kde sa s priestorom človek vyhrá azda najviac. Dispozičné riešenie kúpeľne totiž predurčuje jej následné zariaďovanie. Tentokrát sa nezameriame na všetky doplnky, ktoré sa do vašej kúpeľne hodia. Základom je kvalitná a pohodlná vaňa, ktorá vám umožní dopriať si horúci kúpeľ a želaný relax po náročnom dni. Ako vybrať vaňu? Aké sú štandardné rozmery vane? Je dôležitý materiál vane? Aké funkcie luxusné vane ponúkajú?

Vyberáme vaňu pre dokonalý relax

Možnosti kúpeľne Skôr ako sa vyberiete do obchodov a kúpeľňových štúdií, majte v hlave približnú predstavu, ako by vaša kúpeľňa mala vyzerať. Druhým bodom, ktorý je potrebné zvážiť, je reálna predstava. Nie každý má možnosť si dať do kúpeľne práve jacuzzi. Zvážte preto dispozičné riešenie vašej kúpeľne. Neskôr sa totiž môžete jednoducho sklamať. Výber vane si vyžaduje zváženie veľkého množstva aspektov. Najlepšie je nechať si vypracovať 3D návrh kúpeľne, ktorý vám reálne napovie, aké sú vaše priestorové možnosti. Ak máte, aké také priestorové videnie a správne zmerané rozmery, nebude pre vás problém určiť správne rozmery vane. Nezabudnite aj na vodovodné rozvody. Ich prístupnosť je taktiež veľmi dôležitá.

Veľkosť a tvar vane Pri tomto parametri rozlišujeme vo svete vaní tri základné druhy:

Veľkosť a tvar vane sú ovplyvnené možnosťami, ktoré ponúka vaša kúpeľňa. Do niektorých sa rohová vaňa jednoducho nezmestí. Rovnako tak môžu narúšať motoriku v priestore asymetrické vane. Obdĺžniková je klasikou, ktorú poznáme už dlhé roky, hoci ich dizajn prešiel značnými zmenami.

Rohové vane – patria medzi najpreferovanejšie. Obsadia síce jeden roh kúpeľne, no ak je na to priestor, ide o najpraktickejšie riešenie . Rohové vane sú priestrannejšie, mohutnejšie a disponujú aj praktickým sedadlom, ktoré využijete pri sprchovaní sa. Štandardným rozmerom sú vane 140 x 140 cm či 150 x 150 cm . Rohové vane sú vhodné aj pre dvoch ľudí. Pochopiteľne, vyberte si ideálny rozmer

najpraktickejšie riešenie priestrannejšie, mohutnejšie 140 x 140 cm či 150 x 150 cm ideálny rozmer Asymetrické vane – rôzne tvary a dizajnové riešenia sú v prípade asymetrických vaní bežné. Svoje miesto si nájdu aj v malých kúpeľniach . Dno býva zvyčajne široké a ploché . Sú väčšie ako obdĺžnikové a pôsobia veľmi moderne. Nie sú to práve vane určené pre dve osoby, no ak sa uskromníte, možno tento účel splnia. Umiestnené bývajú vždy pri stene a majú pravé (pravouhlé) alebo ľavé prevedenie

Obdĺžnikové vane – sú akýmsi kompromisom. Ide o tradičné a osvedčené riešenie . Pre klasické kúpanie určite postačia, no to nie je všetko. Všímajte si to, či má vaňa ploché alebo oválne dno. Ak je dno ploché, zamerajte sa na bočný lem a možnosť inštalácie sklenej zásteny. V takom prípade môžete razom z obdĺžnikovej vane na kúpanie mať praktickú sprchu .

Vaňa pre dvoch Výber vane pre dvoch síce nemá samostatnú kategóriu, no výrobcovia vanú už dávnejšie pochopili, že umožniť kúpanie vo dvojici môže byť praktickým marketingovým ťahom. Užiť si spoločný relaxačný kúpeľ má niečo do seba. Tieto vane majú pochopiteľne väčšie rozmery a odtok umiestnený vždy v strede s miernym spádom. Oba konce vane sú prispôsobené pre ležanie.

Materiál vane Materiál vane nie je podstatným faktorom iba z hľadiska dizajnu. Jeho výber skôr či neskôr môže ukázať, či ste vybrali dobre. Farbíte si vlasy, kúpete sa v slanej vode alebo chcete mať protišmykový povrch vane, povrch, ktorý vydrží, čo najviac? Možno radi ležíte hodiny a hodiny vo vani a chcete sa cítiť čo najviac pohodlne. Presne všetko toto zohľadňuje výber materiálu. V skratke si teraz popíšeme vlastnosti materiálov, z ktorých sa vane vyrábajú.

Akrylátové vane – najviac zastúpený materiál, z ktorého sú vane konštruované. Dôvodom je aj to, že patrí medzi najlacnejšie materiály . Vyrábané sú z neho rohové, asymetrické aj klasické obdĺžnikové vane . S materiálom sa veľmi ľahko pracuje, preto existujú stovky variácií, ktoré vám umožnia vybrať si ten ideálny pre vás. Nevýhodou je to, že sa relatívne ľahko poškriabe , pretože jeho štruktúra je mäkká. Je však veľmi ľahká. Pri výbere si všímajte, či nie je akrylátová vrstva porušená . Kvalitnejšie akrylátové vane sú vystužené sklolaminátom . Lacné akrylátové vane majú povrch spevnený ABS plastom , ktorý pri poškodení nemožno nijakým spôsobom opraviť

Smaltované vane – druhou frekventovanou možnosťou sú kovové, resp. smaltované vane . Smalt je podobný svojimi vlastnosťami sklu . Je hladký a veľmi príjemný na dotyk . Odolá aj chemickým prípravkom, takže sa nemusíte báť farbenia vlasov . Je však veľmi krehký, preto treba dávať pozor na prudké nárazy . Smalt je v prípade porušenia vrstvy opraviteľný . Smaltované vane sú však prirodzene drahšie . Ešte viac, ak hľadáte vaňu s protišmykovou úpravou

Vane z quarylu – quaryl je obdobným druhom materiálu ako akrylát . Ide o materiál 21. storočia. Ide o jednoliaty materiál bez pórov . Je teda neporézny a disponuje vysokým leskom. Je odolný voči oderom aj ďalšiemu mechanickému poškodeniu. Netreba používať žiadne špeciálne čistiace prostriedky . Jeho povrch je protišmykový a má vynikajúce termoizolačné vlastnosti , takže horúci kúpeľ bude skutočne horúci

Vane z liateho mramoru – kto na to má, ten si ju dá. Vaňa spojená s prírodou. Aj tak by sa dala nazvať vaňa z liateho mramoru. Je pravdou, že za luxus sa platí a mramorová vaňa skutočne rozpočet zaťaží. Paradoxne, vaňa z prírodného mramoru je pomerne náchylná na chemické čistiace prostriedky, vrátane procesu farbenia vlasov. Tieto vane sú vyrábané odlievaním vo formách. Ide o syntetickú živicu a dolomit. Hrúbka stien je okolo 2,5 cm. Existujú aj lacnejšie variácie umelého mramoru

Viac ako vaňa Vaňa vám okrem pravidelnej hygieny ponúka aj určitú pridanú hodnotu. Spomínaný relax a oddych k vani jednoducho patrí. Vychutnať si horúcu vaňu plnú peny ešte môžete ozvláštniť rôznymi modernými vychytávkami, na ktoré sa u výrobcov určite informujte. Za komfort sa, pochopiteľne, niečo platí.

Integrované sedadlo vo vani

Odtok situovaný uprostred

Ergonomicky tvarovaný povrch

Hydromasážny systém – preferovaná možnosť hlavne u akrylátových vaní, pretože s materiálom sa jednoducho pracuje a inštalácia hydromasážnych systémov je v skutku jednoduchá

– preferovaná možnosť hlavne u akrylátových vaní, pretože s materiálom sa jednoducho pracuje a inštalácia hydromasážnych systémov je v skutku jednoduchá Vaňová zástena

Držadlá

Osvetlenie

O hydromasážnych vaniach by ste mali vedieť ešte to, že takáto vaňa nie je lacná záležitosť. Na trhu nájdete aj lacnejšie vírivé vane, povedzme od sumy 800 – 900 €. Báť sa ich nemusíte. Sú kvalitné a spoľahlivé. Masáže sa od nich príliš nedočkáte. Bublinky však mať budete a k relaxu niekedy stačí aj to. Pri montáži však musíte postupovať podľa návodu.

