Tipy pre záhradný altánok: Na čo myslieť pred kúpou

Záhradné altánky sa nachádzajú v našich záhradách už niekoľko storočí. Hovoríme o najrozšírenejších záhradných stavbách, ktorých popularita a obľúbenosť neustále rastie.

Altánok, altánok kto v tebe býva?

Záhrada je ozdobou nejedného rodinného domu, chatky či chalupy. Vysadiť si okrasné a zeleninové záhony je síce fajn, ale nemala by to byť vaša jediná záhradná aktivita. Záhrada je predsa oázou pokoja, oddychujte v nej, relaxujte s rodinou, poseďte si s priateľmi, zabávajte sa, grilujte. Užívajte si jej vôňu, farby, súlad s okolitou prírodou a čerpajte pozitívnu energiu. Všetky spomenuté aktivity si viete ešte viac spríjemniť – zakúpením záhradného altánku. Dobre vyzerá, chráni vás pred dažďom aj horúcim slnkom a v zime pod ním uskladníte záhradný nábytok.

Umiestnenie

Samotnému výberu altánku predchádza voľba umiestnenia v záhrade. Altánok môže plniť rozličné funkcie, Práve účelu prispôsobte výber miesta. Radi grilujete a sedíte dlho vonku? Umiestnite altánok v blízkosti domu. Budete mať lepší prístup do kuchyne a rýchlejšie zaobstaráte pohostenie pre priateľov. Relax s knihou, meditácia a počúvanie hudby si žiadajú aj väčší pokoj. V takomto prípade dajte altánok do odľahlejšej časti záhrady a nechajte ho splynúť s prírodou. Ideálnym miestom je polotieň a záveterná strana.

Podlaha

Altánok môžete kúpiť s podlahou, alebo si ju vyrobíte dodatočne. Myslite však na to, že podlaha by mala byť odolná voči poveternostným vplyvom. Ideálnym riešením je tehla, kameň, či zámková dlažba. Protišmykový efekt by mal byť samozrejmosťou.

Strecha a materiál konštrukcie

Strecha je protipólom pôdorysu altánku. Zlaďte ju s charakterom strechy vášho domu. Ponuka strešných krytín je celkom pestrá – trstina, drevené šindle, škridle, prípadne asfaltová lepenka. Najčastejšou voľbou materiálu konštrukcie je drevo, napr. bambus, smrek, teak, borovica alebo ratan.

Pozrite si záhradné altany v týchto e-shopoch:

Vyzdobte si altánok originálnymi doplnkami

Využitie záhradného altánku je rôznorodé. Poslúži ako miesto na oslavu, prácu, oddych alebo posedenie s blízkymi. Hoci je jeho štruktúra otvorená, poskytne vám aj ochranu pred zlým počasím. Ešte pred tým, ako zavítate do záhradného centra a zakúpite si svoj vysnívaný altánok, dobre zvážte, kde bude v záhrade jeho miesto. Ak máte v záhrade bazén, voľba je jasná. Získate tak účinnú ochranu pred ostrými slnečnými lúčmi. Nezabudnite na originálne dekorácie, ktoré navodia atmosféru domova.

Kvety

Najčastejšou živou ozdobou altánku sú kvety. Ak siahnete po závesných kvetináčoch, dotvoríte farbu aj štruktúru celého altánku. Najideálnejšou farbou je červená. Nezabudnite však na to, že kvety a hmyz patria k sebe, preto zdobte s rozumom.

Domov pre operencov

Predstavte si príjemné popoludnie strávené v altánku, ktorým by vás sprevádzal neopakovateľný spev vtákov. Umiestnite do altánku vtáčiu búdku a zo sna sa stane príjemná skutočnosť.

Pozrite si aj tieto záhradné altany:

Osvetlenie altánku

Altánok by ste si mali aj vhodne osvetliť. Nielen že to dobre vyzerá, ale môžete v ňom tráviť aj omnoho viac času, usporadúvať večerné posedenia s priateľmi, grilovačky pre rodinu, či len potichu zotrvať pri knihe. Možností máte hneď niekoľko:

Spotlight – zdôraznenie niektorých prvkov altánku

Závesné osvetlenie – ak ste kreatívni, môžete si ho vyrobiť aj sami. Bohatá je však aj ponuka obchodov. Môžete si vybrať medzi centrálnym osvetlením, alebo vyzdvihnúť osobitosť jednotlivých kútov altánku

Osvetlenie cesty – ak nemáte altánok v bezprostrednej blízkosti domu, osvetlite aj prístupový chodník

Svietniky – originálne osvetlenie, ktoré si vyrobíte aj v štýle handmade a efektne ozvláštnite altánok najmä večer

Solárne osvetlenie – moderné, populárne a navyše šetrné

Nábytok do altánku

Výber záhradného nábytku rozhodne nepodceňte. Prvým faktorom výberu by mal byť štýl samotného altánku, nábytok by mal do prostredia zapadnúť. Rozhodujúcou vlastnosťou je aj odolnosť voči vplyvom počasia. Záhradné sedenie je potrebné ošetriť špeciálnymi nátermi, najmä proti dažďu a slnku. Pravidelná starostlivosť vo forme čistenia a obnovovania náterov by mala byť pre majiteľa samozrejmosťou. Štýl nábytku voľte na základe pohodlia, aby sa v ňom sedelo dobre nielen vám, ale aj vašim hosťom.

Materiál – súčasný trh ponúka naozaj širokú paletu materiálov záhradného nábytku (kov, plast, drevo, ratan, či teak). Najdôležitejšia je však starostlivosť. Len tak sa vám nábytok odvďačí dlhou životnosťou

Stoličky a stôl – spolu tvoria jedinečný celok a sú východiskom akejkoľvek záhradnej zostavy. Stôl je využívaný spravidla pri stolovaní, dbajte preto na odolnosť materiálu

Lavica – v prípade potreby nahradí funkciu stoličiek. Dôležité je jej zosúladenie so stolom a celkovým dizajnom altánku

V tejto súvislosti by vás mohlo zaujímať: