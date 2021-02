Vintage nábytok pre milovníkov tradičného interiéru

Vintage nábytok, to sú unikátne kúsky dobového zariadenia. Nestačí, aby bola skrinka, vitrína či komoda stará. Aj keď časové zariadenie zahŕňa približne 30. – 70. roky minulého storočia, špecifickým znakom je nezvyčajnosť v kontraste so súčasným dizajnom a individualita prejavujúca sa v priestore.

Pôvodne sa pojem vintage spájal s vydarenými ročníkmi vína či whisky. Postupne sa „udomácnil“ aj v oblasti bývania, doplnkov, oblečenia a pod. v prenesenom význame všetkého, čo je nielen staré, ale tiež dobré. Pomerne často sa zamieňa s retro štýlom, no na rozdiel od neho preferuje tlmené farby a nevyhýba sa ani nádychu romantiky.

Vintage nábytok a jeho charakteristické znaky

Kvalitné a tvrdé drevo tvorí základ vintage. Jeho povrch môže pokojne niesť známky používania, ktoré sa prejavujú jemne opotrebovanými plochami či ryhami. To, čo by bolo pre iný štýl nábytku znehodnotením, je v tomto prípade špecifickou črtou. Rovnaké ponímanie má aj patina, ktorá je výsledkom niekoľkých rokov a podieľa sa tak na jedinečnosti konkrétneho kusu nábytku.

Aj tradičnosť ručnej výroby má zásluhu na nevšednom dizajne. Platí totiž rovnica „čo kus, to originál“. Je to tiež tým, že rovnaký druh dreva má drobné estetické odlišnosti v jeho štruktúre a odtieňoch. Kúzlo starých čias však nenadobúda len na povrchu samotnej konštrukcie či korpusu, „ošúchaný vzhľad“ sa prejavuje aj na úchytkách a kovaní.

zdroj: gettyimages.com

Biely vintage nábytok alebo farba dreva?

Svetlé a neutrálne odtiene bielej (najmä „špinavé a zaprášené“), béžovej a pieskovej sú určujúcim znakom vintage. Pole pôsobnosti má tiež mätovozelená, azúrová, tyrkysová alebo staroružová. Drevo namorené v rôznych farbách síce nie je výnimkou, no tento raz biela udáva štýl.

Elegantnosť a funkčnosť vintage nábytku nachádza uplatnenie napríklad v kuchyni. Aj v minulosti tu mal pevný základ kredenc, príborník či otvorená policová skrinka na taniere. Tie sa dopĺňali so smaltovanými spotrebičmi, ktorých podoba sa v súčasnosti stáva čoraz obľúbenejšou. Ak sa chcete riadiť štýlom vintage, na prvý pohľad musíte pri veciach i nábytku vidieť, že majú za sebou určitú históriu.

Vintage štýl v interiéri

Ošumelá elegancia a nostalgická prepojenosť sa nevytvára ľahko. Zámerne opotrebovaný vzhľad, kvetinové vzory, jemná zdobenosť v interpretácii minulej doby stavia na detailoch. Vankúše, svietniky, vázy, keramiky, staré fotografie, stolné lampy s textilnými tienidlami, veľké nástenné aj stojace hodiny, závesy s ženskými vzormi – to všetko má svoje pevné miesto.

Výhodou je variabilnosť použitia v rámci jednotlivých miestností. Predsieňový alebo kúpeľňový vintage nábytok? Žiadny problém! No hodí sa aj do obývačky či spálne. Pri zariadení však treba myslieť na opatrnosť florálnych motívov, ktoré môžu niekedy vyznieť až príliš žensky. Pozor aj na to, aby ste nevytvorili doma blší trh.

Moderný vintage štýl

Spája tradície a moderné prvky. Útulnosť je stále dôležitým faktorom popri uprednostňovaní priestorov s veľkými oknami či francúzskymi dverami, ktoré prinášajú do interiéru čo najviac prirodzeného svetla. Typickým materiálom na výrobu nábytku je síce masív, no stretnúť sa môžete aj s MDF doskami, ktoré sú často hodnovernou, aj keď menej kvalitnou replikou vintage originálu.

Doplnky a dekorácie nájdete taktiež v dizajne korešpondujúcom s typickými znakmi, no patina nie je získaná dlhovekosťou, ale „umelým spôsobom“. Takéto zariaďovanie si nájde svojich fanúšikov najmä vďaka porovnateľne nižšej cene. Pre skutočných milovníkov vintage štýlu však nemá vždy opodstatnenie.

