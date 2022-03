Vliesové tapety a ich použitie

Vliesové tapety sú v súčasnosti doslova módnym trendom. Vyznačujú sa všestranným použitím a ľahkou aplikáciou. Klasické papierové tapety charakterizuje celý rad negatívnych vlastností, ktoré vliesové tapety veľmi ľahko a rýchlo prekonali. U zákazníkov sa tešia veľkej obľube a ich spotreba neustále rastie. Hlavnou nevýhodou papierovej tapety je jej rozmerová nestálosť. Papier totiž absorbuje vzdušnú vlhkosť a tým automaticky dochádza aj k zmene jeho rozmerov. Veľmi rýchlo sa zašpinia a mechanicky poškodia. Vliesové tapety tieto nedostatky nevykazujú. Ak sa náhodou objavia, tak len v minimálnej miere.

Stálosť vliesových tapiet zaisťuje spôsob výroby z netkaných textílií. Lisujú sa z buničitých a syntetických vlákien. Základom a nosným materiálom tohto typu tapety je vlákno, pozostávajúce z buničitej a textilnej zložky, ktoré sú prepojené spojivom. Tapeta sa navyše jednostranne impregnuje. Použitý materiál a impregnácia zaistia, že tapeta zostane rozmerovo stabilná. Dĺžka aj šírka zostávajú rovnaké. Vliesové tapety charakterizuje tvarová aj farebná stálosť. Sú umývateľné a odolné voči oderu. Sú ideálne k prekrytiu akýchkoľvek nedostatkov na stene a ich použitie je univerzálne.

Pozrite si tapety v týchto e-shopoch:

Ako postupovať pri lepení vliesových tapiet

Aplikácia vliesových tapiet je pomerne jednoduchá a s trochou šikovnosti to zvládne skutočne každý. Vliesové tapety nie je nutné pred použitím navlhčiť. K práci teda potrebujete len suché tapety a lepidlo. Budete potrebovať aj štetec a valček, určené k tapetovaniu. Starostlivo si premerajte stenu, ktorú chcete tapetovať. Rozmery preneste na tapetu a nastrihajte ju na jednotlivé pásy, ktoré budete ukladať vedľa seba. Ak máte tapetu so vzorom alebo ornamentom, musíte byť obozretní. Vliesovú tapetu je potrebné strihať tak, aby vzory na seba nadväzovali a vytvorili súvislý obrazec. Pri premeriavaní steny použite vodováhu, aby ste tapety nalepovali v rovine. Lepiť začínajte od okna. Naneste na stenu lepidlo, určené na lepenie vliesových tapiet, a prilepte tapetu. Pre lepšie prichytenie ju uhlaďte valčekom na tapetovanie. Takto postupujete pri lepení všetkých pásov pripravenej vliesovej tapety. Prebytočné lepidlo odstráňte handričkou. Ak jedného dňa zatúžite po zmene a budete chcieť vliesové tapety odstrániť, budete nadšení, že ste sa rozhodli práve pre ne. Vliesové tapety sa nie len ľahko nanášajú, ale aj odstraňujú. Zvládnete to bez zbytočného vlhčenia a zoškrabovania, pričom na stene po nich nezostane ani stopa.

Ešte zopár praktických rád

pri kupovaní vliesových tapiet sa informujte aj o spôsobe ich údržby

skontrolujte vzor a farebnosť tapety. Kupujte tapety len z jednej série

ideálna teplota pre lepenie a schnutie je 18 – 20 stupňov

nemusíte sa obávať, že stena pod tapetou bude vlhnúť alebo plesnivieť. Zloženie vliesových tapiet im totiž umožňuje dýchať. Avšak stena pred tapetovaním nesmie byť vlhká. Tapety môžeme lepiť len na suchú stenu bez škvŕn a plesní. Povrch steny by mal byť hladký, rovný a pevný

vliesové tapety môžete lepiť nie len na stenu, ale aj na sadrokartón, betónové panely, či drevotrieskové dosky

V tejto súvislosti by vás mohlo zaujímať: